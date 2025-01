株式会社シーユーシーと順天堂大学が共同開設した「国際診療推進研究講座」が第二十二届北京国际医疗旅游展览会に出展

株式会社シーユーシー

株式会社シーユーシー(本社:東京都港区、代表取締役:濱口慶太、以下「当社」)と順天堂大学(本部:東京都文京区/学長:代田浩之)が共同設置した「国際診療推進研究講座」 (Research for Promoting International Healthcare) は、2024年11月21日から同23日に開催された「第二十二届北京国际医疗旅游展览会」(以下「本展示会」)に出展し、市場調査を実施しました。本活動は、展示会への出展を通し、日本の医療サービスが中国市場でどのような期待や課題に直面しているかを把握し、健康寿命延伸に貢献するための研究基盤を築くことを目的としています。

■ 全体概要

「第二十二届北京国际医疗旅游展览会」(英語名:The 22nd Beijing International Medical Tourism Exhibition)は、アジア最大級の医療ツーリズム展示会であり、2024年11月21日から同23日に中国北京市内の中国国际展览中心(朝阳馆)で開催されました。この展示会は、医療ツーリズム産業の国際交流を促進し、最新の医療技術やサービスを紹介する場として広く認知されています。

本展示会実績データ*1

参加団体数 303社

総来場者数 15,253名

開催講演数 80以上

本展示会では、次の主要テーマが取り上げられました:

- 国際医療ツーリズム訪日医療のほか、国際的な医療サービスの普及促進と、医療渡航に必要な関連サポートサービスの拡充。- 予防医療と健康管理慢性疾患の予防や加齢に伴う健康リスクへの対応、人間ドックやライフスタイル改善を含む包括的な健康管理の推進。- 再生医療幹細胞治療を中心とした再生医療の臨床応用と、次世代医療技術の普及。- 生殖補助医療(不妊治療)不妊治療を中心とした生殖補助医療の技術革新。- 精密医療と最先端技術個別化医療(プレシジョン・メディシン)の実現に向けた診断技術や治療法の革新。

来場者の50%以上が、特に健康分野への関心が高い26歳から45歳の年齢層で構成されていました。*1



*1 本展示会主催企業発表

■ ブース出展を通じて見えた中国市場の医療ニーズ

先にご紹介した通り、本展示会の総来場者数は15,253名にのぼりますが、多くの方が当ブースへお立ち寄りくださいました。

このブース来訪者のうち、約300人との交流を通じ、日本の医療サービスに対する以下のような関心が浮き彫りになりました:

- 費用対効果ブース来訪者の約40%が「価格の透明性」を重視。高品質な医療サービスを予算内かつ適性価格で提供されることを重視する傾向にあることが再確認された。- プライバシー保護や特別対応所得50万元以上の層を中心に、約50%がプライバシー保護やVIP対応を含む特別対応への関心が高いことが再確認された。- 先進医療技術や包括的な検査プログラム最新技術を活用した診療、精密検査や人間ドックなどの包括的なプログラムに60%以上が強い興味を示した。

これらのやり取りを通じ、「透明性の高い情報提供」や「利用者の多様なニーズに応える柔軟な対応」が求められていることがわかりました。また、日本の医療サービス、特に人間ドックなどの包括的なプログラムが多くの来場者の関心を集めていました。

ブース対応で得られた知見は、訪日医療の提案や情報提供活動を今後より的確に進化させるための重要な示唆となっています。

■ 丁寧な15分の無料健康相談が好評

本展示会開催期間中、ブース内では順天堂大学の教授による無料健康相談が行われました。1人あたり15分の相談時間が確保され、様々な健康課題について対応しました。

相談内容は多岐にわたり、肺がんや心血管疾患に関する具体的なケースが寄せられるとともに、セカンドオピニオンを求める声も多く、じっくりと患者に向き合う姿勢が参加者から好評でした。例えば、70代後半の肺がん患者から「手術を受けるべきか」という相談が寄せられた際には、年齢や症状に応じた治療法が丁寧に説明されました。また、心血管の狭窄に関する相談では、セカンドオピニオンの重要性を強調し、適切な医療選択を提案する場面も見られました。



世界の人口の約 50% を占める 18 か国では、かかりつけ医との面談時間が 5 分以下であるという調査結果があります。また、診察時間と国民 1 人あたりの医療費、糖尿病などの外来診療に敏感な疾患による入院、かかりつけ医の密度、医師の効率性、医師の満足度との間には、有意な関連性があることもわかっています。*2

今後、国際診療を推進する上で丁寧なカウンセリングを提供することは、大きな差別化要因となると考えられます。

*2【出典】 Irving G, Neves AL, Dambha-Miller H, et al. International variations in primary care physician consultation time: a systematic review of 67 countries. BMJ Open. 2017;7:e017902.

詳細はこちらをご参照ください:https://bmjopen.bmj.com/content/7/10/e017902.long#F2

■ 今後の取り組みに向けて

今回の展示会で得られた知見を基に、中国市場における健康意識や医療ニーズへの理解をさらに深めていきます。日本の医療サービスの価値を適切に伝え、健康寿命延伸に寄与するための新たな選択肢を提案すべく、研究と実践を継続していきます。



また、2025年4月に開催予定の「第二十三届上海国际医疗旅游展览会」(The 23rd Shanghai International Medical Tourism Exhibition)への出展も視野に入れ、これまでの成果をさらに発展させる機会として検討しています。

■ 国際診療推進研究講座について

日本の医療ツーリズムにおけるニーズ分析やビジネスモデル開発の推進に取り組むことを目的に、株式会社シーユーシーと順天堂大学が2024年4月に共同研究講座を設置しました。

世界的に医療ツーリズム市場が拡大するなかで、訪日外国人に対する日本の医療アクセスを向上させ、国内外の医療の進歩に貢献することを目指します。

■ CUCグループについて

株式会社シーユーシーと国内連結子会社15社、海外連結子会社24社からなるグループ企業です

(2024年9月末時点)。「医療という希望を創る。」を使命に掲げ、さまざまな医療課題の解決に向けて、国内外の医療機関の支援やホスピス・居宅訪問看護など多角的な事業を展開しています。

社名:株式会社シーユーシー

本社所在地 :東京都港区芝浦3丁目1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階

設立 :2014年8月8日

代表者 :代表取締役 濱口慶太

上場市場 :東京証券取引所 グロース市場(証券コード 9158)

資本金 :7,669百万円(2024年3月末時点)

主な事業内容 :医療機関向け経営支援事業

URL :https://www.cuc-jpn.com

【中文版】

CUC株式会社与顺天堂大学联合设立的 “国际诊疗推进研究讲座” 亮相第二十二届北京国际医疗旅游展览会

CUC株式会社(总部:东京都港区,首席执行官:滨口庆太,以下简称“本公司”)与顺天堂大学(总部:东京都文京区,校长:代田浩之)联合设立的“国际诊疗推进研究讲座”(Research for Promoting International Healthcare),于2024年11月21日至23日参加了“第二十二届北京国际医疗旅游展览会”(以下简称“本展会”),并在展会期间进行了市场调研。本次旨在通过此次出展,了解日本医疗服务在中国市场面临的期望和挑战,为助力延长健康寿命的研究奠定基础。

■ 展会概况

“第二十二届北京国际医疗旅游展览会”(英文名称:The 22nd Beijing International Medical Tourism Exhibition)是亚洲规模最大的医疗旅游展览会,于2024年11月21日至23日在北京市中国国际展览中心(朝阳馆)举行。本展会旨在促进医疗旅游产業的国际交流,并展示最新的医疗技术和服务,享有广泛的国际声誉。

展会主要数据*1

参观团体数 303家

观众数量 15,253人

会议场数 80场以上

展会主要围绕以下主题展开:

- 国际医疗旅游除了访日医疗之外,还致力于普及推广国际医疗服务,并扩充医疗旅行所需的相关支持服务。- 预防医疗与健康管理包括慢性病预防、老龄化健康风险应对、体检和生活方式改善在内的全面健康管理。- 再生医学以干细胞治疗为核心的再生医学临床应用和下一代医疗技术的推广。- 辅助生殖医疗(不孕不育治疗)聚焦不孕不育治疗的辅助生殖医疗技术创新。- 精准医疗与尖端技术推进个性化医疗(精准医学)诊断和治疗技术的革新。

超过50%的参观者年龄集中在26至45岁,这一年龄层的人群对健康领域表现出浓厚兴趣。*1

*1 数据来源于展会主办方发布的报告

■ 通过展台交流了解中国市场医疗需求

展会期间,总参观人数达15,253人,许多参观者莅临了本公司与顺天堂大学的展位。

明确了以下几点中国市场对日本医疗服务的关注点:

- 性价比约40%的访客重视“价格透明性”,強调希望在预算范围内获得高质量、价格合理的医疗服务。- 隐私保护与特别服务以年收入50万元以上的人群为主,约50%的访客注重隐私保护及VIP服务。- 先进医疗技术与综合检查项目超过60%的访客对利用尖端技术的诊疗、精密健康检查等综合性项目表现出极大兴趣。

通过这些交流可以看出需要 “高透明度的信息提供” 和 “多元需求的灵活响应”。此外,日本的医疗服务,特别是精密健康检查等综合性项目吸引了许多访客的关注。

这些调研结果将为今后更精准地推进赴日医疗的提案和信息提供活动提供重要参考。

■ 备受好评的15分钟细致免费健康咨询

在本次展会期间,展台内由顺天堂大学的教授提供了免费健康咨询服务。每人可享受15分钟的咨询时间,针对各种健康问题进行了解答。

咨询内容涉及广泛,不仅包括肺癌和心血管疾病的具体案例,还收到许多寻求第二诊疗意见的需求。教授们认真倾听患者的诉求并提供专業建议,这种细致入微的态度赢得了参与者的一致好评。例如,一位70多岁的肺癌患者在咨询是否应进行手术时,教授根据患者年龄及病情详细解释了适合的治疗方案。此外,在有关心血管狭窄的咨询中,教授強调了第二诊疗意见的重要性,并建议了合适的医疗选择。



根据一项调查结果显示,世界上约 50% 的人口所居住的 18 个国家中,家庭医生的面淡时间不到 5 分钟。此外,诊疗时间与人均医疗支出、糖尿病等外科门诊敏感疾病引起的住院、家庭医生的密度、医生的效率以及医生的满意度之间存在显著关联。*2

在未来推动国际医疗的过程中,提供细致的咨询服务将成为一个重要的差异化因素。

*2【出典】 Irving G, Neves AL, Dambha-Miller H, et al. International variations in primary care physician consultation time: a systematic review of 67 countries. BMJ Open. 2017;7:e017902.

了解更多信息,请参阅:https://bmjopen.bmj.com/content/7/10/e017902.long#F2

■ 展望未来的工作

基于此次展会的调研成果,本公司与顺天堂大学将进一步深入了解中国市场的健康意识和医疗需求,为传递日本医疗服务价值,以及助力延长健康寿命提出新方案。

此外,计划参与2025年4月举办的“第二十三届上海国际医疗旅游展览会”(The 23rd Shanghai International Medical Tourism Exhibition),以推动现有成果的进一步发展。

■ 关于国际诊疗推进研究讲座

本讲座由CUC株式会社与顺天堂大学于2024年4月联合设立,旨在推动日本医疗旅游的需求分析及商業模式开发。面对全球医疗旅游市场的快速筯长,讲座致力于提升外国游客对日本医疗服务的可及性,并为国内外医疗进步做出贡献。

■ 关于CUC集团

CUC株式会社及其旗下15 家日本子公司与24家海外子公司共同组成集团(截至2024年9 月底)。集团以“创造医疗的希望”为使命,致力于解决各种医疗课题,涵盖为医疗机构提供咨询服务、临终关怀及上门护理等多领域業务。

公司名称:CUC株式会社

总部地址:东京都港区芝浦3丁目1-1 msb Tamachi 田町站塔楼N 15楼

成立时间:2014年8月8日

代表者:代表取缔役 滨口庆太

上市市场:东京证券交易所筯长板(股票代码9158)

注册资本:7,669百万元(截至2024年3月底)

主要業务内容:医疗机构经营支持業务

网址:https://www.cuc-jpn.com