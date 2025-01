新たな渋谷の街の魅力を伝える写真展『#ShibuyaDive - Day & Night』lyf渋谷東京にて1月24日(金)から2月28日(金)期間限定で開催

株式会社アスコットジャパン

シンガポールに拠点を置き、世界 40 ヵ国 230 都市以上で展開する世界をリードするホスピタリティオペレーター、The Ascott Limited(アスコット)(日本での運営会社:株式会社アスコットジャパン/東京都港区、代表取締役社長:クリスチャン・ボーダー)は、lyf (ライフ)ブランド国内 3 軒目となる lyf 渋谷東京( lyf 統括支配人:井上絵梨 )を 2024 年 12 月 19 日(木)に開業しました。そこでこの度、開業を記念して、新たな渋谷の街の魅力を発掘するスペシャルフォトエグジビション、『#ShibuyaDive - Day & Night』を期間限定で1月24日(金)から2月28日(金)まで、lyf渋谷東京にて開催をいたします。

この写真展では、SNSを通じ多くのファンを擁する人気フォトグラファー、Junya Watanabe氏、

Kelvin Tan氏の目線で渋谷の街を切り取った作品を展示いたします。

#ShibuyaDiveについて

訪日外国人の多くが、昨今、渋谷に注目しているものの、観光客の興味はスクランブル交差点やハチ公、センター街といった駅周辺に留まることが多く、昼間は渋谷以外のエリアを観光し、ナイトアクティビティを楽しむために渋谷に帰ってくるという行動傾向が見られます。こうした現状がある一方で、

渋谷という街は現在、再開発の進む IT 企業が集まるエリアから、繁華街でありながらカルチャー発信地としても機能する宮下パーク、道玄坂、公園通り、奥渋エリアなど、さほど広くない範囲に異なるカルチャーが集まり、独自の文化形成をしています。さらに、多くの人が訪れ、集まることでケミストリーが起こることで、多角的な魅力を生み出しています。

このような背景を受け、「A New Way to Belong」をコンセプトに、人々がホテル内で交流し、新たなコミュニティが形成されていくことを大切にするlyf 渋谷東京が、人が集まることに真価がある街「渋谷」にダイブすることで、多様な魅力を体験して欲しいという想いを込めて、「#ShibuyaDive」プロジェクトを立ち上げました。現在、本プロジェクトは、lyf 渋谷東京に滞在するゲストをはじめ、写真家、渋谷のカルチャーにゆかりがある著名人などが、渋谷にダイブしたことで発見した街の魅力やディープなスポットをSNSに投稿する内容となっています。

第一弾の取り組みとして、日本人写真家の Junya Watanabe 氏とインドネシア出身の写真家

Kelvin Tan 氏を起用いたしました。写真家ならではの切り口で、昼と夜の異なった渋谷の街の顔を、それぞれの視点で捉えていただき、新しい渋谷の魅力を SNS を通して発信しています。

渋谷の夜にフォーカスし、光と水(雨)を独自の感性で切り取るJunya Watanabe氏と、温かみのある雰囲気で街並みや人物を切り取るKelvin Tan氏。お二人の作品を計20点、1階ロビー及び、2階共用スペース『CONNECT』、客室に続く廊下に展示しています。ロビーを入って右手にKelvin Tan氏が撮影したDay(日中の渋谷)の写真、左手にJunya Watanabe氏のNight(夜の渋谷)の写真を展示することで、昼と夜の異なった渋谷の街を見ることができます。

日本人と外国人、昼と夜、国籍を超えたそれぞれの視点から見る“Diveした渋谷”をお楽しみください。

■スペシャルフォトエグジビション『#ShibuyaDive Day& Night』概要

期間:2025年1月24日(金)~2月28日(金)

開催時間:11:00-20:00(最終入場19:30)

開催場所:lyf渋谷東京(東京都渋谷区宇田川町4-3)

1階ロビー/2階ソーシャルラウンジ「CONNECT」/2階客室廊下

Junya Watanabe氏『Inokashira Street BANGKOK NIGHT』Kelvin Tan氏『From Hikarie』

■写真家プロフィール

Junya Watanabe

東京の夜にフォーカスし撮影を続けるフォトグラファー。

雨夜の東京を撮影した写真は彼の代表する撮影スタイルで

国内外の多くのファンを抱えている。

クライアントワークの傍ら、書籍の制作、展示活動を多く

行なっている。

代表著:「夜光水景」(芸術新聞社)

「Roam Around Night City -Akihabara-」

公式Instagram:https://www.instagram.com/jungraphy_/

Kelvin Tan

1993年、インドネシア生まれ。2023年からカメラを手に取り、

映像の世界に足を踏み入れる。日本の美しい文化と風景を中心に、

独自の視点で魅力的な瞬間を捉え続けています。

公式Instagram:https://www.instagram.com/kelvin_t413/

■lyf渋谷東京のメインキャラクター名が「リフィー(lyfie)」に決定

lyf渋谷東京のフロント横には、渋谷の象徴として知られるハチ公像からインスピレーションを得て、渋谷の地と lyf 渋谷東京のさらなる持続可能な繁栄、そして世界各国から lyf に集まる人々が、これからも自分らしく自由な旅がで

きるように見守る存在として、Ocean Sole(オーシャンソール)のアーティスト

David Kaloki により制作された、lyf渋谷東京のメインキャラクターとなる、

犬のモニュメントが設置されています。

そのメインキャラクターのネーミングを、lyf渋谷東京公式インスタグラムに

て、一般の方々から募集するキャンペーンを実施していましたが、この度、

ネーミングが「リフィー(lyfie)」に決定しました。ホテル名に因んだ"lyf"と、カラフルな見た目にふさわしい響きから、選出されました。

ぜひ「リフィー(lyfie)」に会いに、lyf渋谷東京に遊びに来てください。

#doglyfie

Ocean Sole について:

アフリカ・ケニアの海岸や水辺に打ち上げられたビーチサンダルを再利用し、アート作品を制作しています。また、年間約 100 万足のビーチサンダルをリサイクルし、1 トン以上の発泡スチロールを月単位でリサイクルし、木材の代わりにビーチサンダルを使用することで年間 500 本以上の木を保護することを目標としています。収益の 10~15%以上をビーチの清掃、職業訓練や教育プログラム、環境保護活動に寄付しています。

Ocean Sole: https://oceansole.com/

lyf(ライフ)について

「lyf」は、世界40ヵ国230都市以上で展開する世界をリードするホスピタリティオペレーター「The Ascott Limited

(アスコット)」のソーシャル&ライフスタイルホテルです。「Live Your Freedom」を名前の由来とするlyfは、

「A New Way to Belong (新しいコミュニティの形)」をコンセプトに、カルチャーとコミュニティとつながることで生み出す、

体験型のステイをお届けします。2021年6月に開業した「lyf天神福岡」に続いて2023年11月に「lyf銀座東京」が開業。

そして国内3軒目となる「lyf渋谷東京」は2024年12月19日に開業します。ニーズに合わせた全200室の客室、lyfを象徴する

ソーシャルスペース「CONNECT」、ソーシャルキッチン「BOND」、ランドリールーム「WASH & HANG」、ジム「BURN」、

ミーティングスペース「COLLAB」を兼ね備え、共用部を通じ、さまざまなつながりを生み出すことで、特別な滞在を提供します。

lyfについて:https://www.discoverasr.com/ja/lyf

The Ascott Limited(アスコット)について

アジアパシフィック地域初のインターナショナルクラスのサービスレジデンスとして、1984年にアスコットシンガポールを

オープンして以来、現在では、世界で960以上のプロパティを運営するホスピタリティオペレーターへと成長しました。

シンガポールに拠点を置くアスコットは、アジアパシフィック、中央アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アメリカの40カ国、230以上の都市に展開しています。アスコットでは、サービスレジデンスやホテル、ソーシャルリビングホテルを主として、その他シニア向けレジデンスや学生向け宿泊施設、レンタルハウジングなどの幅広い宿泊施設を展開しています。受賞歴のあるホスピタリティブランドとして、アスコット、オークウッド、シタディーン、lyf、サマセット、The Crest Collection(クレストコレクション)、The Unlimited Collection(アンリミテッドコレクション)、プレファレンス、QUEST(クエスト)、FOX(フォックス)、HARRIS(ハリス)、POP!(ポップ)、Vertu(ヴァーチュ)、YELLO(イエロー)を展開し、Domitys(ドミティ)とはブランド提携パートナーシップを結び、様々なニーズにお応えするブランドをご用意しています。アスコットのロイヤリティプログラムであるアスコットスターリワーズ(ASR)を通じ、メンバー限定特典やお得なオファーなどをお楽しみいただくことができます。

現在日本国内では、アスコット、オークウッド、シタディーン、lyf、サマセットの5ブランドにて22プロパティを運営しています。

キャピタランド・インベストメント・リミテッドの完全所有事業部門であるアスコットは、ホスピタリティオペレーター会社です。 アスコットは、他オーナー企業との広範なネットワークとマーケットに関する専門知識を活用し、ホスピタリティマネジメントと

インベストメントマネジメントの能力を通じてフィー関連収益を拡大しています。 アスコットはまた、スポンサーのキャピタランド・アスコット・トラストとプライベートファンドを成長させることで、運用するファンドを拡大しています。アスコットは今年、40 周年を記念し、「Unlimited Opportunities(無限の機会)」、「Unlimited Choices(無限の選択肢)」、「Unlimited Freedom(無限の自由)」、 そして「Unlimited Good(無限の価値)」をテーマとしたキャンペーン、

Ascott Unlimited(アスコットアンリミテッド)を実施しています。 世界的な変化と旅行の視点の進化を背景に、無限の可能性を

持つ未来をナビゲートするアスコットアンリミテッドでは、さらなる可能性を開拓し、グローバルホスピタリティ企業として、

次の成長のステージへ。アスコットアンリミテッドの詳細については、www.discoverasr.com/ascottunlimited をご覧ください。

アスコット公式サイト:www.discoverasr.com/the-ascott-limited

アスコット公式ソーシャルアカウント:

Facebook / Instagram / TikTok / LinkedIn