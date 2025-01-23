赤い風船『旅して応援！北陸』　商品を通して集まった義援金の贈呈式を行いました

株式会社 日本旅行

令和6年能登半島地震により被災された方々とそのご家族に、謹んでお見舞い申し上げます。

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小谷野悦光）は、1月22日（水）和倉温泉観光協会にて、昨年3月に発表した赤い風船『旅して応援！北陸』を通して集まった義援金の贈呈式を行いました。

赤い風船『旅して応援!北陸』は、令和6年能登半島地震復興応援を目的に、お客様のご旅行代金の収益の一部（一人当たり５００円）を義援金として、和倉温泉観光協会および輪島市へ寄付する内容で販売した個人型企画商品です。

このたび、販売開始の2024年3 月から約 3 ヵ月間で集まった義援金を北陸の復興に役立てて頂くため、和倉温泉観光協会へ寄付いたしました。

左から和倉温泉観光協会 会長 多田邦彦 様、日本旅行 常務取締役 岡本隆、和倉温泉観光協会 副会長 谷崎裕 様

■対象商品：

旅して応援！北陸

〔設定期間：2024年5月7日（火）～2024年9月30日（月）帰着〕

■募集期間：

2024年3月29日（金）～2024年7月19日（金）

■対象エリア：

北陸（３県）

■義援金贈呈額：

3,425,500円

本商品による義援金は輪島市への贈呈も予定しております。

なお、赤い風船『JRで行く 北陸 Japanese Beauty Hokuriku』〔設定期間：2024年10月～2025年3月〕にて義援金付き旅行商品を継続して販売しています。

日本旅行はこれからも、お客様とともに「旅」を通して地域活性化や復興支援に貢献して参ります。