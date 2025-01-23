【リーガロイヤルホテル（大阪）】春の新しい学びに、日本の香文化に触れる特別な聞香体験「香道 弥生の会 ～霊元院の勅名香を聞く～」
リーガロイヤルホテル（大阪市北区中之島、総支配人 中川 智子）の文化教室「エコール ド ロイヤル」は、東堯霞氏（香道御家流神路会主宰、エコール ド ロイヤル講師）を迎えて、2025年3月14日（金）に「香道 弥生の会 ～霊元院の勅名香を聞く～」を開催します。
2011年より今年で15回目の開催となるお香の会は、歴史的天皇が名前をつけられた最高級香木である「勅名香」を楽しむができる一年に一度の特別な機会です。今年は第112代天皇 霊元院の勅名香「八重桜」を出香します。“香の香りと雰囲気を楽しむこと”が基本の「御家流※」の師範である講師のもと、難しい作法もいらず、初心者の方もお気軽にご参加いただけます。
（※御家流：三條西実隆を始祖とし、平安時代、公家の間で行われた和歌と香遊びから優美さや心の余裕、遊び心を得ることを目的とする流派）
春の陽ざしが煌めく弥生の季節に、誇り高い日本の伝統文化とホテルのフランス料理コースを堪能する贅沢なひとときをお過ごしください。
【講座名】 「香道 弥生の会 ～霊元院の勅名香を聞く～」
【講師】 東 堯霞氏（香道御家流神路会主宰、エコール ド ロイヤル講師）
[プロフィール]
東京都生まれ。香道御家流三條西宗家直門師範。大使館などの要請で各国宮殿、市庁舎、美術館、博物館でその国の有識者に香席を開く。日本国内で開かれる国際会議、国際シンポジウムなどでも国際親善を兼ね、日本の美しい四季と文学を香りで表現し、そこに流れる文化と日本人の心を理解浸透してもらうための香席を開く。伊勢神宮、大神神社、薬師寺、宇佐八幡宮などでの献香式もつとめる。
【日時】 2025年3月14日（金）
[香席] 11：00～（受付10：30～）
[お食事] 12：30～
【会場】 桂の間（イーストウイング2階）
【料金】 24,000円 （お食事付き、税金・サービス料含む）
※2025年3月7日(金)までの事前予約チケット制
【備考】 香席および食事は椅子席です。
服装は和服、洋服いずれでもご参加いただけます。
※写真はイメージです
【申込・問合せ】 リーガロイヤルホテルの文化教室 エコール ド ロイヤル
電話予約：06-6441-2938（直通）
受付時間：9：30～17：00（日・祝日休み）
インターネット予約： https://www.rihga.co.jp/osaka/culture/ecole-special-2025-okoukai
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