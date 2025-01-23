MOONSTAR Carrot(R)40周年を記念し本革を使用した子ども向け国産プレミアムローファー新発売

株式会社ムーンスター

株式会社ムーンスター（本社：福岡県久留米市/東京オフィス：東京都中央区八丁堀、代表取締役社長：井田祥一）は、MOONSTAR Carrot(R)のブランド誕生40周年を記念し、本革を使用した子ども向けの国産プレミアムローファー「CR C40PRM」を2025年2月下旬より玉川高島屋、あべのハルカス近鉄本店、MOONSTAR Jiyugaoka、ゲンキ・キッズ（アーバンドッグららぽーと豊洲店・ららぽーと福岡店）、ムーンスター公式オンラインストア及びECモール限定で発売します。

Uチップのコインローファーデザインは入園・卒園や発表会のみならず日常シーンにも馴染む上品な印象の一足です。生産は国内でも数少ないダイレクト製法を有し、1956年から革靴生産を担ってきた佐賀県の自社工場で行っています。Carrotの特徴でもある子どもの足の特徴に合わせた4つの機能（注1）を搭載し、健やかな成長をサポートします。

■生産風景

つり込み（靴型に装着）熱で革の皺を伸ばしますダイレクト製法バリ取り

（注1）子どもの足の特徴に合わせた４つの機能

■商品詳細

CR C40PRM

価格 ：\16,500（税込)

カラー ：ブラック

サイズ ：17.0cm～20.0cm（ハーフサイズなし）/ 2E

素材 ：天然皮革（ステア）

ソール ：PU

原産国 ：JAPAN

■子ども靴専門店「ゲンキ・キッズ」

株式会社ムーンスターがバックアップする「子ども靴専門店」で、「子ども達の小さな足の健やかな成長を願い、フィッティングを重視した接客を行うショップ」をコンセプトに全国62店舗を展開しています。店頭ではムーンスターの子ども靴を中心に商品を構成し、店舗に常設する足型計測機「フッ撮る」で計測、専門の研修を受けたスタッフがお話を伺いながらお子様に最適な1足を提案します。

ゲンキ・キッズ HP: https://www.moonstar.co.jp/genki-kids/

MOONSTAR HP www.moonstar.co.jp

MOONSTAR ONLINE SHOP https://www.moonstar.co.jp/store/

MOONSTAR Carrot Instagram https://www.instagram.com/moonstar_carrot/

＜読者からのお問い合わせ先＞株式会社ムーンスター カスタマーセンター

TEL：0800-800-1792（フリーダイヤル）平日 10:00～17:30