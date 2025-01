福岡のドーナツ&ベイクショップ「ON SUGAR」(オンシュガー)が大阪でPOP UP SHOPを3カ所連続で開催！【限定グッズ販売・限定コラボステッカーも登場】

株式会社ON SUGAR

ON SUGAR一番人気のマラサダドーナツ各種

福岡でしか買えない人気のドーナツが、大阪で買える注目のPOP UP SHOP!

福岡発ドーナツ & ベイクショップ ON SUGAR(オンシュガー)が初出店となる、『SWEETS BOX パナンテ京阪天満橋店』、『SWEETS BOX ekimoなんば店』、『京阪京橋駅 京阪モール』でPOP UP SHOPを3カ所連続で開催いたします。POP UP SHOPでは、大阪限定の特別商品が登場。ぜひお見逃しなく!

【ON SUGAR とは?】

ON SUGAR(オンシュガー)は、2019年創業の福岡発ドーナツ & ベイクショップ 。

マラサダドーナツをはじめ焼き菓子・ケーキ・コーヒー・紅茶などを販売。「北海道産小麦粉」や「種子島産の貴重な砂糖」「オーガニックオイル」など素材にこだわり、全て店内で手作りの美味しさを提供しています。

また2024年12月にリニューアルされたECサイトでも、限定の冷凍ドーナツセットをはじめとした商品をお買い求めいただけます。

【公式ECサイト】 https://store.onsugar.net/(https://store.onsugar.net/)

【公式Instagram】https://www.instagram.com/onsugar_official/?hl=ja

【POP UP 第1弾】SWEETS BOX パナンテ京阪天満橋店 期間:1/23(木) ~ 1/29(水)

【催事概要】

POP UP 『SWEETS BOX パナンテ京阪天満橋店 × ON SUGAR』

場所:SWEETS BOX パナンテ京阪天満橋店 京阪電車 天満橋駅 東改札口出てすぐ

会期:1/23(木) ~ 1/29(水)

営業時間:10:00~21:00 (最終日20:00)

WEB:https://www.sweetsbox.jp/shop/area/kansai/tenmabashi/

【POP UP 第2弾】SWEETS BOX ekimoなんば店 期間:1/30(木) ~ 2/5(水)

【催事概要】

POP UP 『SWEETS BOX ekimoなんば店 × ON SUGAR』

場所:SWEETS BOX ekimoなんば店 地下鉄御堂筋線なんば駅 北東改札口出てすぐ『ekimoなんば内』

会期:1/30(木) ~ 2/5(水)

営業時間:10:00~22:00 (最終日21:00)

WEB:https://www.sweetsbox.jp/shop/area/kansai/ekimonannba/

【POP UP 第3弾】京阪京橋駅 京阪モール 期間:1/31(金) ~ 2/10(月)

【催事概要】

POP UP 『京阪京橋駅 京阪モール × ON SUGAR』

場所:京阪京橋駅 京阪モール本館1F AKOMEYA TOKYO 横

会期:1/31(金) ~ 2/10(月)

営業時間:10:30~20:30

WEB:https://keihan-mall.jp/

【ON SUGARの手作りマラサダドーナツ】

薬院の店舗にて全て手作りをしているマラサダドーナツ【マラサダドーナツ各種】

ON SUGARといえば、とことん材料にこだわったマラサダドーナツ。

・プレーンマラサダ 370円

・カスタードマラサダ 450円

・ラズベリーマラサダ 380円

看板商品である「カスタードマラサダ」は、多い日には400個売れることも。【リングドーナツ各種】

大人気の各種リングドーナツ。お得なセットもご用意しております!

ON SUGAR オリジナルクッキー缶 ※SWEETS BOX限定展開商品

ストロベリー×ストロベリー 500円

見た目も楽しい4色のミニクッキーがたっぷり詰まったオリジナルクッキー缶(3,800円)。 プレーン、ココア、ラズベリー、抹茶の4種類のフレーバーを一度に楽しめるこのクッキー缶は、 開けた瞬間、幸せな気持ちになれること間違いありません! 手土産やギフトにもおすすめです。

大阪限定「サトーくん」ステッカー & FUKUOKAステッカー

オリジナルキャラクターのサトーくん思わず笑顔になるプレゼント

今回のPOP UP限定のステッカーが登場!トラの被り物をしたオリジナルキャラクターの「サトーくん」Sサイズステッカー(300円)を販売します。(限定アイテムのため売り切れ次第、販売終了となります)

また、サトーくんの地元福岡にちなんで作った、「サトーくんFUKVer.」Sサイズステッカー(300円)、「しろもこFUKUOKA」「めんたいこカラーFUKUOKA」(各種400円)をご用意してます。福岡のお店のドーナツと一緒にステッカーを添えてプレゼントするのはいかがでしょうか。

バレンタイン限定商品 ※京阪京橋駅 京阪モールのみの展開

大阪限定トラのサトーくん福岡好きの方や、お土産におすすめです

数量限定でON SUGARバレンタイン限定商品が登場!バレンタインにぴったりの5つのスイーツを詰め込んだ、特別感のあるバレンタインアソート。スノーボールショコラやショコラサブレなど、普段はご用意のないチョコレートスイーツが入っております。自分へのご褒美や大切な人たちへのバレンタインギフトにぴったりです。数に限りがございますので、売り切れ次第終了となります。

ON SUGARといえば「サトーくん」のオリジナルグッズ!

バレンタインアソート 価格:2,500円

福岡の店舗でも大人気の「サトーくん」グッズが催事にも登場!

ON SUGARだけのオリジナル商品で、他では手に入らない限定アイテムをぜひチェックしてみてください。

手作りのこだわりの味をPOP UP SHOPでお届け

サトーくんバンダナ 1,600円S logo CAP 4,400円サトーくんラバーキーホルダー 1,800円2way ショルダーエコバッグ 2,900円ドーナツや焼き菓子は全てON SUGAR 福岡・薬院本店で丁寧に手作りしています。

ON SUGARのスイーツは素材にこだわり、全て福岡・薬院店の店内で丁寧に一つ一つ手作りしています。



・ 北海道産・小麦粉「春よ恋」

・ 種子島産・さとうきび砂糖 「SC糖/粗糖」

・ 白神こだま酵母 / ホシノ 天然酵母

・ 揚げ油:オーガニックオイル

美味しさだけでなく、どなたでも安心してお召し上がりいただけるスイーツです。

ON SUGARのPOP UPで提供するドーナツは、ON SUGARの店舗で丁寧に作ったドーナツを急速冷凍し、品質を管理しています。急速冷凍をすることにより、できたての美味しさを海外・国内問わず、福岡以外の場所でもそのまま味わえます。

ON SUGAR STORES [直営店]

ON SUGAR 薬院店

[所在地] 福岡県福岡市中央区薬院1-10-17

[営業時間] 11:00 ~ 19:00

[電話番号] 092-707-3757

ON SUGAR 福岡三越店

[所在地]福岡県福岡市中央区天神2丁目1-1

福岡三越B2F

[営業時間] 10:00 ~ 20:00

[定休日] 福岡三越に準ずる

[電話番号] 080-7895-6322

会社概要

[社名] 株式会社ON SUGAR

[代表者] 土橋 誠一

[本社所在地] 東京都港区六本木7-7-7 TRI-SEVEN ROPPONGI 8F

[事業内容] 菓子の製造販売・飲食店舗の運営・ECサイトの運営

[創業] 2019年12月

※ON SUGARは2022年11月に株式会社NO CORPORATIONより事業譲渡を受けた株式会社ON SUGARが運営しております。

※写真はすべてイメージです。

※価格はすべて税込価格となります。