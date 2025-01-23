＜2月20日（木）無料セミナー開催＞基幹システム刷新待ったなし！CIO Lounge理事長が語る実態と3製品紹介セミナー

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ウイングアーク１ｓｔ株式会社は、2月20日（木）に「基幹システム刷新待ったなし！CIO Lounge理事長が語る実態と3製品紹介セミナー 」を開催します。

お申込みはこちら :https://info.wingarc.com/public/seminar/view/49696

本セミナーでは、CIO Lounge理事長の矢島氏をゲストに迎え、基幹システム刷新に関する企業の課題を整理し、現状分析のポイントや最適なアーキテクチャ設計の方法について解説いただきます。また、株式会社NTTデータ・ビズインテグラル、ビジネスエンジニアリング株式会社、株式会社テラスカイの3社による基幹システム・ERPを具体的リファレンスとして一挙にご紹介します。基幹システム刷新の現状や、マイグレーション時に押さえるべきポイント、自社の状況に最適な基幹システム・ERPについて解説し、基幹システム・ERPと連携するデジタル帳票基盤についてもご案内します。

＜アジェンダ＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53341/table/245_1_ec87d552cdbd44d7652e4716e567fe6f.jpg ]＜セミナー概要＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53341/table/245_2_7bb652d3235961460d3a065f3365c38a.jpg ]お申し込みはこちら :https://info.wingarc.com/public/seminar/view/49696

〈本イベント開催についてのお問い合わせ先〉

ウイングアーク１ｓｔ株式会社 セミナー事務局

marke@wingarc.com

■ウイングアーク１ｓｔについて

ウイングアーク１ｓｔは、20年以上にわたり累積で約35,000社以上（※1）に導入いただきトップシェア（※2）を保持する帳票基盤サービス「SVF」等の帳票・文書管理ソリューションと、データにより新たな価値をもたらすデータエンパワーメントソリューションの2つのソリューションを開発・提供しています。

※1：クラウド版とパッケージ版の累積社数 （2024年2月末現在）

※2：出典：デロイトトーマツ ミック経済研究所株式会社発刊 ミックITリポート2023年11月号「帳票設計・運用製品の市場動向 2023年度版」図表2-3-1 【運用】製品/サービスのベンダー別売上・シェア推移 2022年度実績

■帳票・文書管理ソリューション

さまざまな業務システムや外部クラウドサービスとの連携が可能な拡張性を備え、既存システムの活用を促進することで、文書に関わる運用効率を向上させます。アライアンスパートナーの製品・サービスと相互の強みを掛け合わせることで、企業の「帳票DX」推進を支援いたします。

https://www.wingarc.com/division/business_document/index.html

＜幅広いパートナーアライアンスによるデジタル帳票モデル＞

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