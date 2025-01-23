【新商品発売】The Joy Factory, Inc.から最新のiPad Pro (M4)とiPad Air (M2)に対応した耐衝撃・完全防水(IP68)ケースを新発売！

株式会社アークレア

【イメージは iPad Pro (M4) 11インチ対応モデル】

The Joy FactoryのiPad保護ケースは、米軍規格（MIL-STD-810H）の耐衝撃性能と完全防水(IP68)を備え、iPadを強力に保護します。また単に保護するだけでなく、iPadの快適な操作をサポートするハンドストラップを標準搭載、さらに1/4インチネジに対応した三脚に取り付けての使用も可能で、手持ちでも固定しても使いやすい機能が盛り込まれています。

またThe Joy Factory製のアームマウント「MagConnect（マグコネクト）」シリーズ（別売）と組み合わせることで、さまざまな場所での使用に合わせて最適な配置が可能、屋内・屋外問わず、製造業、物流、ヘルスケア、小売など幅広いシーンでiPadを快適にご使用いただけます。

iPad Pro (M4)・iPad Air (M2)それぞれ、11インチ対応モデルを1月23日から販売を開始する予定です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83032/table/17_1_730d2cee29df6ed52d063b3edf37d56e.jpg ]

【iPad Pro (M4) 11インチ対応モデル】

「aXtion Slim MH for iPad Pro (M4) 11インチ ”CWA4152MH” 」は iPad Pro (M4) 対応のiPad保護ケースです。

【特長】

■米軍規格MIL-STD-810Hの耐衝撃性能

■IP68の完全防水仕様

■スクリーンプロテクター

■360°回転するシリコン製ハンドストラップ

■1/4インチネジ対応（三脚などに取り付け可）

■Apple Pencil Pro / Apple Pencil USB-C用ホルダー（ペアリングと充電に対応）

■Face ID対応

■別売りのショルダーストラップ（型番：CWX202）が取り付け可能

■別売りのThe Joy Factory製のアームマウント（MagConnectシリーズ）との組み合わせが可能

【製品詳細】

1.電源ボタンカバー

2.カメラレンズプロテクター

3.ボリュームボタンカバー

4.長さ調節可能なシリコン製ハンドストラップ

5.MagConnectアームマウント（別売）取り付け用アダプター

6.資産タグも見やすい透明ボディー

7.充電ポートカバー

8.ショルダーストラップ（別売）取り付け用ホール

9.スクリーンプロテクター

10.Face ID / 光センサー窓

11.1/4インチ対応ネジ穴

12.Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) 充電ホルダー

13.マイクカバー

【aXtion Slim MH for iPad Pro (M4) 11インチ ”CWA4152MH” 販売概要】

名称 ： aXtion Slim MH for iPad Pro (M4) 11インチ

型番 ： CWA4152MH

対応モデル： iPad Pro (M4) 11インチ A2836, A2837, A3006

販売開始日： 2025年1月23日（木）

販売価格 ： 26,980円(税込)

サイズ ： 縦26.6cm×横20.8cm×幅2.6cm（※ ハンドストラップ部を含まず）

重量 ： 325g

カラー ： Black

UPC ： 810041121998

保証期間 ： 1年間

URL ： http://thejoyfactory.jp/product/cwa4152mh

Yahoo ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/thejoyfactorystore/cwa4152mh.html

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ2GG83D



【iPad Air (M2) 11インチ対応モデル】

「aXtion Slim MH for iPad Air (M2) 11インチ ”CWA5152MH” 」は iPad Air (M2) 対応のiPad保護ケースです。

【特長】

■米軍規格MIL-STD-810Hの耐衝撃性能

■IP68の完全防水仕様

■スクリーンプロテクター

■360°回転するシリコン製ハンドストラップ

■1/4インチネジ対応（三脚などに取り付け可）

■Apple Pencil Pro / Apple Pencil USB-C用ホルダー（ペアリングと充電に対応）

■Touch ID対応

■別売りのショルダーストラップ（型番：CWX202）が取り付け可能

■別売りのThe Joy Factory製のアームマウント（MagConnectシリーズ）との組み合わせが可能

【製品詳細】

1.Touch ID / 電源ボタンカバー

2.カメラレンズプロテクター

3.ボリュームボタンカバー

4.長さ調節可能なシリコン製ハンドストラップ

5.MagConnectアームマウント（別売）取り付け用アダプター

6.資産タグも見やすい透明ボディー

7.充電ポートカバー

8.ショルダーストラップ（別売）取り付け用ホール

9.スクリーンプロテクター

10.光センサー窓

11.1/4インチ対応ネジ穴

12.Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) 充電ホルダー

13.マイクカバー



【aXtion Slim MH for iPad Air (M2) 11インチ ”CWA5152MH” 販売概要】

名称 ： aXtion Slim MH for iPad Air (M2) 11インチ

型番 ： CWA5152MH

対応モデル： iPad Air (M2) 11インチ A2902, A2903, A2904

販売開始日： 2025年1月23日（木）

販売価格 ： 26,980円(税込)

サイズ ： 縦26.4cm×横20.8cm×幅2.6cm（※ ハンドストラップ部を含まず）

重量 ： 325g

カラー ： Black

UPC ： 810041122001

保証期間 ： 1年間

URL ： http://thejoyfactory.jp/product/cwa5152mh

Yahoo ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/thejoyfactorystore/cwa5152mh.html

Amazon ： (https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ2JV3Q9)https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ2JV3Q9)B0DQ2JV3Q9(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ2JV3Q9)

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社アークレア（ジョイファクトリー担当者）

所在地 ：〒170-6056 東京都豊島区東池袋3丁目1番地1サンシャイン60・56F

TEL ：03-6709-0173

受付時間：AM10：00～PM5：00（土日祝日除く）

E-Mail ：thejoyfactory.sales@arcrea.jp

URL ：http://thejoyfactory.jp