【新商品発売】The Joy Factory, Inc.から最新のiPad Pro (M4)とiPad Air (M2)に対応した耐衝撃・完全防水(IP68)ケースを新発売！

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株式会社アークレア


【イメージは iPad Pro (M4) 11インチ対応モデル】






The Joy FactoryのiPad保護ケースは、米軍規格（MIL-STD-810H）の耐衝撃性能と完全防水(IP68)を備え、iPadを強力に保護します。また単に保護するだけでなく、iPadの快適な操作をサポートするハンドストラップを標準搭載、さらに1/4インチネジに対応した三脚に取り付けての使用も可能で、手持ちでも固定しても使いやすい機能が盛り込まれています。



またThe Joy Factory製のアームマウント「MagConnect（マグコネクト）」シリーズ（別売）と組み合わせることで、さまざまな場所での使用に合わせて最適な配置が可能、屋内・屋外問わず、製造業、物流、ヘルスケア、小売など幅広いシーンでiPadを快適にご使用いただけます。



iPad Pro (M4)・iPad Air (M2)それぞれ、11インチ対応モデルを1月23日から販売を開始する予定です。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/83032/table/17_1_730d2cee29df6ed52d063b3edf37d56e.jpg ]


【iPad Pro (M4) 11インチ対応モデル】


「aXtion Slim MH for iPad Pro (M4) 11インチ ”CWA4152MH” 」は iPad Pro (M4) 対応のiPad保護ケースです。




【特長】


■米軍規格MIL-STD-810Hの耐衝撃性能


■IP68の完全防水仕様


■スクリーンプロテクター


■360°回転するシリコン製ハンドストラップ


■1/4インチネジ対応（三脚などに取り付け可）


■Apple Pencil Pro / Apple Pencil USB-C用ホルダー（ペアリングと充電に対応）


■Face ID対応


■別売りのショルダーストラップ（型番：CWX202）が取り付け可能


■別売りのThe Joy Factory製のアームマウント（MagConnectシリーズ）との組み合わせが可能




【製品詳細】


1.電源ボタンカバー


2.カメラレンズプロテクター


3.ボリュームボタンカバー


4.長さ調節可能なシリコン製ハンドストラップ


5.MagConnectアームマウント（別売）取り付け用アダプター


6.資産タグも見やすい透明ボディー


7.充電ポートカバー


8.ショルダーストラップ（別売）取り付け用ホール


9.スクリーンプロテクター


10.Face ID / 光センサー窓


11.1/4インチ対応ネジ穴


12.Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) 充電ホルダー


13.マイクカバー




【aXtion Slim MH for iPad Pro (M4) 11インチ ”CWA4152MH” 販売概要】
名称　　　： aXtion Slim MH for iPad Pro (M4) 11インチ
型番　　　： CWA4152MH
対応モデル： iPad Pro (M4) 11インチ A2836, A2837, A3006


販売開始日： 2025年1月23日（木）
販売価格　： 26,980円(税込)
サイズ　　： 縦26.6cm×横20.8cm×幅2.6cm（※ ハンドストラップ部を含まず）
重量　　　： 325g
カラー　　： Black
UPC　　　： 810041121998
保証期間　： 1年間
URL　　　： http://thejoyfactory.jp/product/cwa4152mh
Yahoo　　： https://store.shopping.yahoo.co.jp/thejoyfactorystore/cwa4152mh.html
Amazon　： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ2GG83D




【iPad Air (M2) 11インチ対応モデル】


「aXtion Slim MH for iPad Air (M2) 11インチ ”CWA5152MH” 」は iPad Air (M2) 対応のiPad保護ケースです。




【特長】


■米軍規格MIL-STD-810Hの耐衝撃性能


■IP68の完全防水仕様


■スクリーンプロテクター


■360°回転するシリコン製ハンドストラップ


■1/4インチネジ対応（三脚などに取り付け可）


■Apple Pencil Pro / Apple Pencil USB-C用ホルダー（ペアリングと充電に対応）


■Touch ID対応


■別売りのショルダーストラップ（型番：CWX202）が取り付け可能


■別売りのThe Joy Factory製のアームマウント（MagConnectシリーズ）との組み合わせが可能




【製品詳細】


1.Touch ID / 電源ボタンカバー


2.カメラレンズプロテクター


3.ボリュームボタンカバー


4.長さ調節可能なシリコン製ハンドストラップ


5.MagConnectアームマウント（別売）取り付け用アダプター


6.資産タグも見やすい透明ボディー


7.充電ポートカバー


8.ショルダーストラップ（別売）取り付け用ホール


9.スクリーンプロテクター


10.光センサー窓


11.1/4インチ対応ネジ穴


12.Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) 充電ホルダー


13.マイクカバー




【aXtion Slim MH for iPad Air (M2) 11インチ ”CWA5152MH” 販売概要】


名称　　　： aXtion Slim MH for iPad Air (M2) 11インチ
型番　　　： CWA5152MH
対応モデル： iPad Air (M2) 11インチ A2902, A2903, A2904


販売開始日： 2025年1月23日（木）
販売価格　： 26,980円(税込)
サイズ　　： 縦26.4cm×横20.8cm×幅2.6cm（※ ハンドストラップ部を含まず）
重量　　　： 325g
カラー　　： Black
UPC　　　： 810041122001
保証期間　： 1年間
URL　　　： http://thejoyfactory.jp/product/cwa5152mh
Yahoo　　： https://store.shopping.yahoo.co.jp/thejoyfactorystore/cwa5152mh.html
Amazon　： (https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ2JV3Q9)https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ2JV3Q9)B0DQ2JV3Q9(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ2JV3Q9)






【商品に関するお問い合わせ先】
株式会社アークレア（ジョイファクトリー担当者）
所在地 ：〒170-6056 東京都豊島区東池袋3丁目1番地1サンシャイン60・56F
TEL ：03-6709-0173
受付時間：AM10：00～PM5：00（土日祝日除く）
E-Mail ：thejoyfactory.sales@arcrea.jp
URL ：http://thejoyfactory.jp