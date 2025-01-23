【新商品発売】The Joy Factory, Inc.から最新のiPad Pro (M4)とiPad Air (M2)に対応した耐衝撃・完全防水(IP68)ケースを新発売！
【イメージは iPad Pro (M4) 11インチ対応モデル】
The Joy FactoryのiPad保護ケースは、米軍規格（MIL-STD-810H）の耐衝撃性能と完全防水(IP68)を備え、iPadを強力に保護します。また単に保護するだけでなく、iPadの快適な操作をサポートするハンドストラップを標準搭載、さらに1/4インチネジに対応した三脚に取り付けての使用も可能で、手持ちでも固定しても使いやすい機能が盛り込まれています。
またThe Joy Factory製のアームマウント「MagConnect（マグコネクト）」シリーズ（別売）と組み合わせることで、さまざまな場所での使用に合わせて最適な配置が可能、屋内・屋外問わず、製造業、物流、ヘルスケア、小売など幅広いシーンでiPadを快適にご使用いただけます。
iPad Pro (M4)・iPad Air (M2)それぞれ、11インチ対応モデルを1月23日から販売を開始する予定です。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/83032/table/17_1_730d2cee29df6ed52d063b3edf37d56e.jpg ]
【iPad Pro (M4) 11インチ対応モデル】
「aXtion Slim MH for iPad Pro (M4) 11インチ ”CWA4152MH” 」は iPad Pro (M4) 対応のiPad保護ケースです。
【特長】
■米軍規格MIL-STD-810Hの耐衝撃性能
■IP68の完全防水仕様
■スクリーンプロテクター
■360°回転するシリコン製ハンドストラップ
■1/4インチネジ対応（三脚などに取り付け可）
■Apple Pencil Pro / Apple Pencil USB-C用ホルダー（ペアリングと充電に対応）
■Face ID対応
■別売りのショルダーストラップ（型番：CWX202）が取り付け可能
■別売りのThe Joy Factory製のアームマウント（MagConnectシリーズ）との組み合わせが可能
【製品詳細】
1.電源ボタンカバー
2.カメラレンズプロテクター
3.ボリュームボタンカバー
4.長さ調節可能なシリコン製ハンドストラップ
5.MagConnectアームマウント（別売）取り付け用アダプター
6.資産タグも見やすい透明ボディー
7.充電ポートカバー
8.ショルダーストラップ（別売）取り付け用ホール
9.スクリーンプロテクター
10.Face ID / 光センサー窓
11.1/4インチ対応ネジ穴
12.Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) 充電ホルダー
13.マイクカバー
【aXtion Slim MH for iPad Pro (M4) 11インチ ”CWA4152MH” 販売概要】
名称 ： aXtion Slim MH for iPad Pro (M4) 11インチ
型番 ： CWA4152MH
対応モデル： iPad Pro (M4) 11インチ A2836, A2837, A3006
販売開始日： 2025年1月23日（木）
販売価格 ： 26,980円(税込)
サイズ ： 縦26.6cm×横20.8cm×幅2.6cm（※ ハンドストラップ部を含まず）
重量 ： 325g
カラー ： Black
UPC ： 810041121998
保証期間 ： 1年間
URL ： http://thejoyfactory.jp/product/cwa4152mh
Yahoo ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/thejoyfactorystore/cwa4152mh.html
Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ2GG83D
【iPad Air (M2) 11インチ対応モデル】
「aXtion Slim MH for iPad Air (M2) 11インチ ”CWA5152MH” 」は iPad Air (M2) 対応のiPad保護ケースです。
【特長】
■米軍規格MIL-STD-810Hの耐衝撃性能
■IP68の完全防水仕様
■スクリーンプロテクター
■360°回転するシリコン製ハンドストラップ
■1/4インチネジ対応（三脚などに取り付け可）
■Apple Pencil Pro / Apple Pencil USB-C用ホルダー（ペアリングと充電に対応）
■Touch ID対応
■別売りのショルダーストラップ（型番：CWX202）が取り付け可能
■別売りのThe Joy Factory製のアームマウント（MagConnectシリーズ）との組み合わせが可能
【製品詳細】
1.Touch ID / 電源ボタンカバー
2.カメラレンズプロテクター
3.ボリュームボタンカバー
4.長さ調節可能なシリコン製ハンドストラップ
5.MagConnectアームマウント（別売）取り付け用アダプター
6.資産タグも見やすい透明ボディー
7.充電ポートカバー
8.ショルダーストラップ（別売）取り付け用ホール
9.スクリーンプロテクター
10.光センサー窓
11.1/4インチ対応ネジ穴
12.Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) 充電ホルダー
13.マイクカバー
【aXtion Slim MH for iPad Air (M2) 11インチ ”CWA5152MH” 販売概要】
名称 ： aXtion Slim MH for iPad Air (M2) 11インチ
型番 ： CWA5152MH
対応モデル： iPad Air (M2) 11インチ A2902, A2903, A2904
販売開始日： 2025年1月23日（木）
販売価格 ： 26,980円(税込)
サイズ ： 縦26.4cm×横20.8cm×幅2.6cm（※ ハンドストラップ部を含まず）
重量 ： 325g
カラー ： Black
UPC ： 810041122001
保証期間 ： 1年間
URL ： http://thejoyfactory.jp/product/cwa5152mh
Yahoo ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/thejoyfactorystore/cwa5152mh.html
Amazon ： (https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ2JV3Q9)https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ2JV3Q9)B0DQ2JV3Q9(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ2JV3Q9)
【商品に関するお問い合わせ先】
株式会社アークレア（ジョイファクトリー担当者）
所在地 ：〒170-6056 東京都豊島区東池袋3丁目1番地1サンシャイン60・56F
TEL ：03-6709-0173
受付時間：AM10：00～PM5：00（土日祝日除く）
E-Mail ：thejoyfactory.sales@arcrea.jp
URL ：http://thejoyfactory.jp