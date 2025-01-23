初期費用ゼロ(*1) で太陽光発電システムや蓄電池を設置。発電した電気は定額で使い放題 (*2)
株式会社Fit Founder （東京都 中央区 代表取締役 八賀 晋太朗)はシャープエネルギーソリューション株式会社(大阪府 八尾市 )と、シャープ新築住宅向け定額制PPAサービス『COCORO POWER』の取扱店契約を締結し、これを既築住宅でもサービスがご利用できるプランの提供を開始いたしました。(※4)
【URL】https://fit-founder.jp/
※1 既築住宅の場合は施工時の足場費用のみご利用者様のご負担となります。
※2 自己所有の蓄電池や電気自動車への急速充電はできません。
※3 PPAとは事業者が需要家の敷地内に太陽光発電設備を設置し、維持管理を行う代わりに、 需要家が事業者に対して月々のサービス料金を支払う仕組み。初期費用とメンテナンス費用が事業者負担なのが主な特徴。
※4 シャープエネルギーソリューション株式会社は、設備をメンテナンス、所有・運用します。株式会社Fit Founderはサービス提案と設置を担います。
※5 再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスなどの自然のエネルギーで、資源が枯渇せず繰り返し使用できるエネルギーのことです。化石燃料である石油や石炭、天然ガスとは異なり、温室効果ガスの排出量も少ないため、地球環境に与える負荷が軽減されることが特徴です。
本サービスの特徴
シャープの住宅向けPPAサービス
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/148720/table/3_1_853d4089b050bfa88aa59da3fd2e8afd.jpg ]
シャープ + Fit FounderのPPAサービス
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/148720/table/3_2_c0598d4f1fd6be86baaff9daf3120c65.jpg ]
※ サービス料金は太陽光発電システムのご利用にかかる費用です。また、本プランには系統電力契約は含まれておりません。現在契約されている電力会社との契約は継続されます。
１日の電気ご利用イメージ（ソーラープランの場合）
POINT 1 日中太陽光発電で発電した電気をご自由にお使いいただけます。
※太陽光で賄えない分は電力会社から電気を購入いただきます。
POINT 2 契約満了後はお客様のものに。
※太陽光で発電して余った電気の所有権はシャープエネルギーソリューション株式会社に帰属します。
Fit Founder 企業概要
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/148720/table/3_3_5e5d93cd299b57fff6395bf3349c21e7.jpg ]
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