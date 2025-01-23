モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」「PIXAR」映画に登場するショップや企業ロゴをモチーフにした新デザインのモバイルアクセサリーが登場

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134）は、「PIXAR」映画に登場するショップや企業ロゴをモチーフにしたデザインのモバイルアクセサリーの販売を開始します。

展開する製品は、「iFace First Class MagSynqケース」・「 iFace First Class AirPods Proケース」・「iFace MagSynq カードウォレット」です。

発売は2025年1月24日（金）です。

尚、フラッグシップストア「iFace 原宿店」をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。

■多くのファンに愛され続ける、「PIXAR」の映画作品に登場する様々な企業や組織のロゴマークにスポットを当てました。あの映画の、あのデザインが、さりげなく「ピクサー」要素を忍ばせた遊び心たっぷりのアイテムが登場します。分かる人にだけ分かるデザインと、持っているだけで作品の中の企業にお勤めしている気分を味わえる楽しいシリーズです。ユニークでアイコニックなデザインが、あなたらしいファッションアクセントになります。

＜デザインについて＞

Pizza Planet：『トイ・ストーリー』を中心に多くの作品に登場するピザレストラン。1996年公開の最初の『トイ・ストーリー』で、店内のクレーンゲームにいたのが「エイリアン」です。

AL'S TOY BARN：『トイ・ストーリー2』などに登場するおもちゃコレクターの「アル・マクウィギン」が経営しているおもちゃ屋さん。カラーコーンを被る「バズ」や「レックス」達のシルエットが、物語のシーンを彷彿させます。

DINOCO：『トイ・ストーリー』や『カーズ』などに登場する石油企業・ガソリンスタンドです。スマホケースはピストン・カップの走りを再現したような「マックィーン」がポイントです。

CDA (Child Detection Agency) ：怖がらせ屋の「マイク」と「サリー」が活躍する『モンスターズ・インク』などに登場する子供検疫局。シルエットでも威厳を感じる「ロズ」の姿に背筋が伸びる？！

BNL（Buy N Large）：『ウォーリー』『トイ・ストーリー3』などに登場する超巨大企業。アイテムを身に着けているだけでBuy N Large 社の一員になった気分を味わえます。

※こちらはiFaceオリジナルデザインです。

■製品情報

・製品名 ：ディズニー/ピクサーキャラクターiFace First Class MagSynqケース

・価格 ：4,800円（税込5,280円）

・対応機種 ：iPhone 16、iPhone 16 Pro、iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13

・デザイン ：トイ・ストーリー/PIZZA PLANET、

カーズ/DINOCO、

トイ・ストーリー/AL'S TOY BARN、

モンスターズ・インク/CDA、BUY and LARGE

・発売日 ：2025年1月24日（金）

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_firstclass_disney?id=41-985595

他Hamee公式オンラインストア及びコンセプトストア「iFace 原宿」などiFace取扱店

■製品特長

〇「iFace First Class MagSynqケース」は、MagSafeアクセサリーに対応したスマホケースです。MagSafe対応のスマホリングやウォレットを使うことで、簡単に自分好みにカスタマイズができます。また、付属のストラップホールを付けることでショルダーストラップやリングストラップが装着可能です。iFaceの特徴的なくびれと適度な厚みが手にフィットし、持ちやすさと操作時の安定感が増します。ポリカーボネートとTPU、2つの素材で、傷や衝撃からスマートフォンを保護します。

■製品情報

・製品名 ：ディズニー/ピクサーキャラクター iFace First Class AirPodsケース

・価格 ：3,000円（税込3,300円）

・対応機種 ：AirPods Pro 第1世代／AirPods Pro 第2世代

・デザイン ：トイ・ストーリー/PIZZA PLANET、

カーズ/DINOCO、

トイ・ストーリー/AL'S TOY BARN、

モンスターズ・インク/CDA、BUY and LARGE

・発売日 ：2025年1月24日（金）

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/airpods_firstclass_disney?id=41-985694

他Hamee公式オンラインストア及びコンセプトストア「iFace 原宿」などiFace取扱店

■製品特長

〇スマホケース用と同じ素材で持ち歩きに便利なカラビナ付き

スマホケース用iFace First Classと同じ素材のTPUとポリカーボネートで作られているので耐衝撃性もばっちりです。また、カバンやベルトループなどにつけて持ち歩くのにも便利なカラビナ付きです。不意の落下も防ぐことができますので安心してお使いいただけます。

■製品情報

・製品名 ：ディズニー/ピクサーキャラクター iFace MagSynq カードウォレット

・価格 ：4,000円（税込4,400円）

・デザイン ：トイ・ストーリー/PIZZA PLANET、

カーズ/DINOCO、

トイ・ストーリー/AL'S TOY BARN、

モンスターズ・インク/CDA、BUY and LARGE

・サイズ ：縦約9.5×横6.5×厚0.8cm

・重量 ：約35g

・対象機種 ：MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース

※iPhone 13mini、iPhone 12mini用のiFace Reflectionケース(Magneticケース含む）は利用不可。

※上記以外の機種でも、ケースのサイズや形状によって本製品がご使用できない場合があります。

※iFace以外のケースとの併用に関しての保証はありません。

・発売日 ：2025年1月24日（金）

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/cardwallet_magsynq_disney?id=41-985748

他Hamee公式オンラインストア及びコンセプトストア「iFace 原宿」などiFace取扱店

■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。

耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。

世界累計販売個数は2,900万個。

公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。

■iFace 原宿店

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

■iFace 日本公式SNSアカウント

X(旧Twitter)（@iface_jp）：https://twitter.com/iface_jp

Instagram（@iface_jp）：https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook（@iface.jp）：https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@（@iface_jp）：https://page.line.me/iface_jp

YouTube（iFace日本公式チャンネル）:https://www.youtube.com/c/iFace_jp

■オンライン販売店舗

iFace公式オンラインストア：https://jp.iface.com/

Hamee公式オンラインストア：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■関連メディア

Hameefun：https://hameefun.jp/

■会社概要

会社名：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開

URL：https://hamee.co.jp