£Ê£Â£Ã£Ã¡¢¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¼Ò¤ÎCommercial Market Acceleration Partner of the Year¤ò¼õ¾Þ

IT サービス業のJBCC株式会社(本社:東京都中央区、社長:東上 征司、以下JBCC)は、パロアルトネットワークス株式会社(以下パロアルトネットワークス)が1月17日に発表した2024 Japan Partner of the Year Awardにおいて、JAPAN Commercial Market Acceleration Partner of the Yearを受賞しました。

サイバー攻撃の脅威は年々高まり、企業のセキュリティへの関心と投資意欲は高まっています。JBCCは、世界的なサイバーセキュリティのリーダー企業であるパロアルトネットワークス製品を中心としたセキュリティサービスを取り揃え、エンドポイントからネットワーク/サーバー等、マルチクラウド環境に対応したマネージドサービスを提供しています。

JBCCが日本の中堅企業に対し、最適なマネージドサービスの開発および顧客のニーズに合った提案を実施している点、またその販売実績が評価され、JAPAN Commercial Market Acceleration Partner of the Yearに選出されました。

JBCCは、今後もパロアルトネットワークスとの協業を推進するとともに、高度なセキュリティスキルを有するスペシャリストと24時間365日体制のSOC(Security Operation Center)が一体となって、お客様の安全なIT環境の構築を支援します。

詳細は、下記パロアルトの発表をご確認ください。 ※パロアルトのサイトに遷移します

https://www.paloaltonetworks.com/blog/2025/01/2024-japan-partner-of-the-year/?lang=ja

■ HARMONIZE 2.0について https://www.jbcchd.co.jp/lp/harmonize/

「HARMONIZE 2.0(ハーモナイズ 2.0)」は、JBCCグループが強みとするクラウド、

セキュリティ、超高速開発に、新たにAI&データ活用を加えて進化した、お客様のDX

を加速するITサービス体系です。JBCCグループが持つデジタル技術や手法にAIな

ど先進技術を取り入れ、最新のDXを実現します。

■ JBCC株式会社について https://www.jbcc.co.jp/

クラウドサービスを中心にシステムの設計から構築、運用までを一貫して手掛けるITサービス企業です。超高速システム開発を特長とし、セキュリティ・AI・RPA等のサービスとともに、お客様のシステムの課題を技術力とスピードで解決します。

JBCC株式会社は、JBCCホールディングス株式会社(代表取締役社長:東上 征司/本社:東京都中央区)の事業会社です。

<本件に関するお問い合わせ>

報道関係の皆さま

JBCCホールディングス株式会社 広報 長谷川 / 宮根

Tel:03-6262-3233 E-mail: jb_info@jbcc.co.jp

お客さま

JBCC株式会社 セキュリティ事業部 望月

E-mail:mktg@jbcc.co.jp