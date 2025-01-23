MONTECHブランドを展開するTELON TECHNOLOGY社と国内正規代理店契約を締結し、 同社PCケース製品の販売を開始いたします | CFD販売
シー・エフ・デー販売株式会社
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)は、MONTECHブランドを展開するTELON TECHNOLOGY社(本社:台湾)と国内正規代理店契約を締結し、同社製品の販売を開始いたします。
KING 95 PROシリーズ | MONTECH (モンテック) ATXマザーボード対応 ガラスパネル(フロント・左サイド)採用 曲面ピラーレスPCケース
ブラックモデル
ホワイトモデル
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/876_1_8e3f2a8a1d5cf68b48815701e57c5c0a.jpg ]
想定売価：\28,780前後(税込)
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/king-95-pro--b-.html
KING 65 PROシリーズ | MONTECH (モンテック) ATXマザーボード対応 ガラスパネル(フロント・左サイド)採用 ピラーレスPCケース
ブラックモデル
ホワイトモデル
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/876_2_8623df15490682002979e3e6c3af93ec.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/king-65-pro--b-.html
XRシリーズ | MONTECH (モンテック) ATXマザーボード対応 ガラスパネル(フロント・左サイド)採用 ピラーレス PCケース
ブラックモデル
ホワイトモデル
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/876_3_969ac7ec7dbd6a834ea4758500759dfc.jpg ]
想定売価：\9,980前後(税込)
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/xr--b-.html
X3 GLASSシリーズ | MONTECH (モンテック) ATXマザーボード対応 ガラスパネル(左サイド)採用 PCケース
ブラックモデル
ホワイトモデル
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/876_4_0ecb005354188c44c56ae9a02ae43d73.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/x3-glass--b-.html
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)は、MONTECHブランドを展開するTELON TECHNOLOGY社(本社:台湾)と国内正規代理店契約を締結し、同社製品の販売を開始いたします。
2025年1月31日より、MONTECHブランドのPCケースを4製品発売予定となっています。
取り扱い製品
KING 95 PROシリーズ | MONTECH (モンテック) ATXマザーボード対応 ガラスパネル(フロント・左サイド)採用 曲面ピラーレスPCケース
ブラックモデル
ホワイトモデル
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/876_1_8e3f2a8a1d5cf68b48815701e57c5c0a.jpg ]
想定売価：\28,780前後(税込)
発売予定：2025年1月31日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/king-95-pro--b-.html
KING 65 PROシリーズ | MONTECH (モンテック) ATXマザーボード対応 ガラスパネル(フロント・左サイド)採用 ピラーレスPCケース
ブラックモデル
ホワイトモデル
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/876_2_8623df15490682002979e3e6c3af93ec.jpg ]
想定売価：\18,2800前後(税込)
発売予定：2025年1月31日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/king-65-pro--b-.html
XRシリーズ | MONTECH (モンテック) ATXマザーボード対応 ガラスパネル(フロント・左サイド)採用 ピラーレス PCケース
ブラックモデル
ホワイトモデル
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/876_3_969ac7ec7dbd6a834ea4758500759dfc.jpg ]
想定売価：\9,980前後(税込)
発売予定：2025年1月31日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/xr--b-.html
X3 GLASSシリーズ | MONTECH (モンテック) ATXマザーボード対応 ガラスパネル(左サイド)採用 PCケース
ブラックモデル
ホワイトモデル
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/876_4_0ecb005354188c44c56ae9a02ae43d73.jpg ]
想定売価：\9,380前後(税込)
発売予定：2025年1月31日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/x3-glass--b-.html