【OPAQUE.CLIP】「LITTLE TWIN STARS（キキ＆ララ）」コラボアイテムを1月30日（木）より発売！
ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」は、株式会社サンリオの「リトルツインスターズ」とのコラボアイテムを、一部対象店舗ならびにオンラインストアにて1月30日（木）より発売いたします。
OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）は全国の駅ビルやショッピングセンターを中心に、キレイめなベーシックテイストにトレンドを程よく加えた、大人の女性向けのアイテムをご提案しております。
2025年に50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」（キキ&ララ）とオペーク ドット クリップ初のコラボレーションアイテムが登場！
お星さま模様のキルティングバッグやシャイニーな小物など、大人もワクワクするアイテムをラインナップいたします。
バッグには50周年のアニバーサリーを記念したスペシャルミラーチャーム付き！
キュートなアイテムたちと一緒にキラキラ楽しい毎日を☆
ぜひこの機会に、オペーク ドット クリップ店舗およびオンラインストアをチェックしてください。
詳細はこちら :
https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/blog-detail/index.html?article_id=898786&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=opaque-clip&utm_term=240123&utm_content=pr25sskkll
※1月30日（木）よりオンラインストアにて発売
【LITTLE TWIN STARS（キキ＆ララ）×OPAQUE.CLIP：コラボレーション商品ラインナップ 】
【キキ＆ララのフェイス型フラットポーチ】
◆【キキ&ララ】キキフェイス型ラメフラットポーチ \3,479（税込）
◆【キキ&ララ】ララフェイス型ラメフラットポーチ \3,479（税込）
【キキ＆ララのミラーチャームが付いた2WAYスパンコール巾着型ミニショルダー】
◆【キキ&ララ】2WAYスパンコールミニショルダー \4,979（税込）
【キキ＆ララのミラーチャームが付いたキルティングランチバッグ】
◆【キキ&ララ】★キルティングランチバッグ \4,479（税込）
【キキ＆ララのミラーチャームが付いたキルティングA4トートバッグ】
◆【キキ&ララ】★キルティングフラットA4トート \4,979（税込）
【キキ＆ララのメタリックシェル型合皮ポーチ】
◆【キキ&ララ】キラキラ合皮シェル型ポーチ \3,479（税込）
【キキ＆ララのメタリックスマホ＆ウォレット合皮ショルダーバッグ】
◆【キキ&ララ】キラキラ合皮携帯ミニショルダー \4,479（税込）
【WEB＆一部店舗販売カラー】
◆【キキ&ララ】キキフェイス型ラメフラットポーチ \3,479（税込）
◆【キキ&ララ】ララフェイス型ラメフラットポーチ \3,479（税込）
【 商品のお取り扱い 】
■ オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/(https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/)
■ 取扱店舗：https://store.world.co.jp/shoplist/s075993/
【 Social Media 】
■ Instagram @opaque.clip
■ X(旧Twitter) @OPAQUECLIP
【 Brand Concept 】
‟BEAUTIFUL＆PLAYFUL FASHION”
美しく、自分らしく、楽しく今を生きる大人達へ
品質、品格、正しさをベースに、都会的で洗練された、良質なライフスタイル
とファッションの楽しさ、新しさとの出会いを提案します。
＜会社概要＞
・名称：株式会社アルカスインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）
・代表者：阪本 敏之
・所在地：
〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10
ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/(https://corp.world.co.jp/)
ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/(https://store.world.co.jp/)