【OPAQUE.CLIP】「LITTLE TWIN STARS（キキ＆ララ）」コラボアイテムを1月30日（木）より発売！

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株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」は、株式会社サンリオの「リトルツインスターズ」とのコラボアイテムを、一部対象店舗ならびにオンラインストアにて1月30日（木）より発売いたします。




OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）は全国の駅ビルやショッピングセンターを中心に、キレイめなベーシックテイストにトレンドを程よく加えた、大人の女性向けのアイテムをご提案しております。



2025年に50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」（キキ&ララ）とオペーク ドット クリップ初のコラボレーションアイテムが登場！


お星さま模様のキルティングバッグやシャイニーな小物など、大人もワクワクするアイテムをラインナップいたします。


バッグには50周年のアニバーサリーを記念したスペシャルミラーチャーム付き！


キュートなアイテムたちと一緒にキラキラ楽しい毎日を☆


ぜひこの機会に、オペーク ドット クリップ店舗およびオンラインストアをチェックしてください。



詳細はこちら :
https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/blog-detail/index.html?article_id=898786&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=opaque-clip&utm_term=240123&utm_content=pr25sskkll
※1月30日（木）よりオンラインストアにて発売

【LITTLE TWIN STARS（キキ＆ララ）×OPAQUE.CLIP：コラボレーション商品ラインナップ 】


【キキ＆ララのフェイス型フラットポーチ】


◆【キキ&ララ】キキフェイス型ラメフラットポーチ　\3,479（税込）


◆【キキ&ララ】ララフェイス型ラメフラットポーチ　\3,479（税込）



【キキ＆ララのミラーチャームが付いた2WAYスパンコール巾着型ミニショルダー】


◆【キキ&ララ】2WAYスパンコールミニショルダー　\4,979（税込）



【キキ＆ララのミラーチャームが付いたキルティングランチバッグ】


◆【キキ&ララ】★キルティングランチバッグ　\4,479（税込）



【キキ＆ララのミラーチャームが付いたキルティングA4トートバッグ】


◆【キキ&ララ】★キルティングフラットA4トート　\4,979（税込）



【キキ＆ララのメタリックシェル型合皮ポーチ】


◆【キキ&ララ】キラキラ合皮シェル型ポーチ　\3,479（税込）



【キキ＆ララのメタリックスマホ＆ウォレット合皮ショルダーバッグ】


◆【キキ&ララ】キラキラ合皮携帯ミニショルダー　\4,479（税込）



【WEB＆一部店舗販売カラー】


◆【キキ&ララ】キキフェイス型ラメフラットポーチ　\3,479（税込）


◆【キキ&ララ】ララフェイス型ラメフラットポーチ　\3,479（税込）





【 商品のお取り扱い 】


■ オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/(https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/)


■ 取扱店舗：https://store.world.co.jp/shoplist/s075993/



【 Social Media 】

■ Instagram 　@opaque.clip


■ X(旧Twitter) @OPAQUECLIP



【 Brand Concept 】

‟BEAUTIFUL＆PLAYFUL FASHION”


美しく、自分らしく、楽しく今を生きる大人達へ


品質、品格、正しさをベースに、都会的で洗練された、良質なライフスタイル


とファッションの楽しさ、新しさとの出会いを提案します。


＜会社概要＞

・名称：株式会社アルカスインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）


・代表者：阪本　敏之


・所在地：


〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1


〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10


ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/(https://corp.world.co.jp/)


ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/(https://store.world.co.jp/)