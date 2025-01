繍栄 民泊「西陣五辻」グランドオープン！歴史と快適さが融合した京町家で特別な京都体験を

株式会社ジーライオン

2024年12月29日、京都・西陣にある歴史的な町家をリノベーションし、繍栄が新しい宿泊施設「西陣五辻」をオープンしました。この施設は、伝統的な日本建築の美しさと現代的な快適さを兼ね備えた空間で、“暮らすように旅する”をコンセプトに、特別な京都体験を提供します。

□京都の魅力を感じる町家で特別なひとときを

「西陣五辻」は、一日一組限定でご利用いただける特別な京町家です。通り土間や吹き抜け天井など、町家ならではの伝統美を感じるデザインを取り入れつつ、檜風呂やモダンな設備など、快適さも追求しています。金閣寺や北野天満宮といった観光名所へのアクセスも良好で、観光地巡りに便利な立地が魅力です。

京都らしい伝統美と歴史西陣の町家をリノベーションした宿泊施設。通り土間や吹き抜け天井が、糸問屋としての歴史を物語ります。自然の癒し「檜風呂」檜の香り漂うお風呂で、旅の疲れを癒やす贅沢なひととき。自然素材の温もりが心身を包み込みます。快適なデザインと多言語対応町家の趣を活かしたモダンで快適な空間。英語を含む多言語対応で、海外からのお客様にも安心です。便利なロケーション京都市中心部の好立地。金閣寺や京都御所へはバスで約20分。西陣織会館や北野天満宮も徒歩圏内で観光に便利です。

「西陣五辻」では、和の心を感じながら、地元で暮らすような特別な滞在をお楽しみいただけます。日本の伝統美と現代の快適さが融合した空間で、贅沢な時間をお過ごしください。

□施設概要

チェックイン16:00~

最終チェックイン 22:00

チェックアウト ~11:00

定員:1~5人

お部屋サイズ:85.26平方メートル

□コンセプト

悠久の和、現代の快適。暮らす旅の始まり

京都・西陣に位置する浄福寺通りの町家は、かつて糸問屋として栄えた歴史的建築をリノベーション。通り土間や吹き抜け天井、檜風呂など、日本建築の伝統美をそのままに、現代的な快適さを融合させた空間です。

観光に便利なロケーションと充実した英語対応で、国内外のどなたでも安心してご利用いただけます。

京都ならではの歴史と美しさに包まれた、「暮らすような旅」をぜひお楽しみください。

Traditional Beauty, Modern Comfort: Stay in Kyoto

Stay in a renovated townhouse in Nishijin, Kyoto.

This historic building was once a silk thread shop and now has a mix of Japanese tradition-like a dirt floor

corridor, high ceilings, and a cypress bath-and modern comfort.

It is easy to visit famous spots from here, and English support makes it great for all guests.

Enjoy Kyoto's history and beauty while feeling at home in this special place.

□アクセス情報

<住所>

〒602-8472 京都府京都市上京区浄福寺通五辻下る有馬町185番地1

電車:

京都市営地下鉄「今出川」駅より徒歩17分

バス:

京都市営バス「今出川浄福寺」バス停より徒歩2分(201、203、51、59系統)

<お問い合わせ>

TEL: +81 075-366-4151

MAIL: contact@shuei-inc.com

施設詳細:

https://shuei-inc.com/inn/jp/index.html(日本語)

https://shuei-inc.com/inn/index.html(English)

□各予約サイト

Airbnb:

https://www.airbnb.jp/rooms/1304783655413294153

Booking.com:

https://www.booking.com/hotel/jp/nishijin-itsutsuji.ja.html

Rakuten:

https://vacation-stay.jp/listings/1103403

Agoda:

https://www.agoda.com/ja-jp/ja-jp/nishijin-itsutsuji-h64342143/hotel/kyoto-jp.html

GLIONグループについて

GLIONグループはBMWをはじめ、輸入車および国産車合わせて31ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手がけております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず飲料事業、ウエディング事業、旅館事業などフィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしで、GLIONグループにしかできない「感動」をお客様へお届けします。

公式HP :https://glion.co.jp/