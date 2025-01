＜News＞2025年1月23日『EGGコンソール ザナック MSX』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。

株式会社D4エンタープライズ

2025年1月23日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社D4エンタープライズ(本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人)は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第41弾タイトル「EGGコンソール ザナック MSX」のリリースを開始しました。

MSXの代表的シューティングゲーム。

戦闘機ザナックを駆り8種類の特殊弾を活用して機械化兵器群を倒せ!





【基本情報】

タイトル : EGGコンソール ザナック MSX

ジャンル : シューティングゲーム

メーカー : コンパイル

オリジナル版発売年:1986年

配信サイトURL : https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000084230.html

紹介動画URL : https://youtu.be/NilNyOJycZc

発 売 日 : 2025年1月23日

価 格 : 880円(税込)(日本)

配信地域 :日本、北米、欧州、豪州

権利表記 :

(C) D4Enterprise Co.,Ltd.

(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.



【『ザナック』について】

1986年に発売された『ザナック』は、縦スクロールのシューティングゲーム。プレイヤーは戦闘機ZANACを操作して、暴走したシステムと戦うことになります。ZANACはノーマルショットと特殊弾を駆使して戦います。特殊弾は、全方位弾、貫通弾、防御幕、回転弾、振動弾、往復弾、反応弾、高速速射弾の8種が用意されています。



また本作の魅力を語る上では「ALC(自動難易度調整機能)」システムも欠かせません。これは、連射率が高いとか、要塞を破壊するといったようにプレイスタイルに応じてゲームの難度が変化するというもの。プレイスタイルによってゲーム展開が変わってくるため、毎回新鮮な気持ちでプレイできることでしょう。ちなみに、難度が上がらないと、出現しない敵もいるため、あえてプレイスタイルを変えて遊ぶことも本作をやりこむ上では必要です。



80年代の名作シューティングであり、コンパイルシューティングゲームの歴史を開いた本作。シューティングファンであればチェックしておきたい一作です。

【『EGGコンソール ザナック MSX』について】



・「シーンセレクト」モード

アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各ステージやラスボス、エンディングをすぐに楽しめます。

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧可能。

いちはやく最新情報をお届け。EGGコンソール特設WEBサイトはこちら。

https://www.amusement-center.com/project/egg/console/

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

