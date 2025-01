パナソニック コネクト、明治大学と「女性管理職比率の向上を目的とした効果的な社内コミュニケーション」に関して共同研究を発表

パナソニックグループ

パナソニック コネクト株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO:樋口 泰行、以下、パナソニック コネクト)は、明治大学(※)と「女性管理職比率の向上を目的とした効果的な社内コミュニケーション」に関する共同研究を行い、その成果をまとめた論文を「Strategic HR Review」(Emerald Publishing)にて発表しました。

※明治大学 商学部 加藤 拓巳 専任講師。「マーケティング戦略とデータによる仮説検証」を専門に研究。

女性管理職比率の向上は、パナソニック コネクトも含め日本全体の大きな課題であるものの、その上昇幅はまだ乏しく、企業が比率の数値目標を打ち出すだけでは、従業員が気持ちの面で十分についてこない現実があり、その状況に変化を起こすことは難しいことが実態です。パナソニック コネクトは従業員の理解と共感を得る社内コミュニケーションが重要だと考え試験検証を行い分析しました。

本研究は、施策にかけるCEOの想いに着目し「女性管理職を高める数値目標に、CEOのメッセージを添えることで、従業員の態度が向上するか?」というリサーチクエスチョンをランダム化比較試験で検証しました。その結果、数値目標を単に提示するだけでは従業員態度や意識に好影響を与える可能性は低く、CEOのメッセージを一緒に伝達することで従業員のモチベーション向上に寄与することが統計的に示されました。

本研究では、「企業の経営者は、数値目標を組織に伝える際に、ナラティブストラテジーを採用すべきである。本研究で示したとおり、CEOの言葉を添えることで、その数字の背景にある真意が伝わり、従業員の共感を得て、施策に対する態度を肯定的にする可能性がある」と結論づけています。

パナソニック コネクトは、今後も多様な人々が幸せに暮らせる、持続可能な社会の実現を目指し、LGBTQ+を含めた、DEI(Diversity, Equity & Inclusion)への取り組みや社員一人ひとりがDEIに対する理解を深め共感が得られるよう継続的な研究開発にも注力していきます。

■「Strategic HR Review」採択論文

・タイトル

Combination of KPIs and CEO's messages: effective employee communication targeted at increasing the share of female managers

・著者

門村 亜珠沙(パナソニック コネクト)、関口 昭如(パナソニック コネクト)、加藤 拓巳(明治大学)

・掲載リンク

https://doi.org/10.1108/SHR-11-2024-0087

■ご参考

・明治大学プレスリリース

https://www.meiji.ac.jp/koho/press/press2024.html

・明治大学 商学部 加藤 拓巳 専任講師/博士(経営学)プロフィール

慶應義塾大学 理工学部 管理工学科、筑波大学 ビジネス科学研究科 修士課程、同博士課程修了。三菱電機株式会社,本田技研工業株式会社、埼玉大学 経済経営系大学院 専任講師を経て現職。日本マーケティング学会 ジャーナル奨励賞・ベストオーラルペーパー賞、日本感性工学会 優秀発表賞、経営情報学会 優秀萌芽研究賞、人工知能学会 研究会優秀賞、 ICIM Best Paper、IEEE ICKII Best Paperなど多数受賞

https://takumi-kato.com/

・Strategic HR Review

Emerald Publishingが発行している「Strategic HR Review」は、HRに関する世界的なできごとや人事戦略、組織行動、労働市場など幅広いテーマを扱っているジャーナル

【パナソニック コネクト株式会社について】

パナソニック コネクト株式会社は2022年4月1日、パナソニックグループの事業会社制への移行に伴い発足した、B2Bソリューションの中核を担う事業会社です。グローバルで約28,300名の従業員を擁し、売上高は1兆2,028億円(2023年度)を計上しています。「現場から 社会を動かし 未来へつなぐ」をパーパス(企業としての存在意義)として掲げ、製造業100年の知見とソフトウェアを組み合わせたソリューションや高度に差別化されたハードウェアの提供を通じて、サプライチェーン、公共サービス、生活インフラ、エンターテインメント分野のお客様をつなぎ、「現場」をイノベートすることに取り組んでいます。また、人と自然が共存できる豊かな社会・地球の「サステナビリティ」と、一人ひとりが生きがいを感じ、安心安全で幸せに暮らすことができる「ウェルビーイング」の実現を目指しています。

また、「人権の尊重」と「企業価値の向上」を目的に、DEI(Diversity, Equity & Inclusion)推進を経営戦略の柱のひとつに位置づけ、多様な価値観を持つ一人ひとりがイキイキと力を発揮できる柔軟性の高い企業文化の改革に取り組んでいます。

▼パナソニック コネクト株式会社 ウェブサイト

https://connect.panasonic.com/jp-ja/

▼パナソニック コネクト Newsroom

https://connect.panasonic.com/jp-ja/newsroom

▼パナソニック コネクト DEI(Diversity, Equity & Inclusion)

https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/sustainability/dei