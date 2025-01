Pacific Meta、約6.6億円の資金調達を実施。Web3領域の海外トッププレイヤーがエンジェル投資家として参画も。

株式会社Pacific Meta

Web3領域でアクセラレーター事業を展開する株式会社Pacific Meta(本社:東京都港区、代表取締役:岩崎翔太、以下「Pacific Meta」)は、DIMENSION株式会社をリード投資家として、既存および新規投資家を引受先に、シリーズAラウンドで総額約6.6億円の資金調達を実施しました。本調達により累計調達額は約8.5億円に達しました。

Pacific Metaが目指すもの

Pacific Metaは「To Create the Web3 Standard from Japan」というミッションのもと、国内外のWeb3プロジェクトを支援するWeb3アクセラレーターです。



投資やコンサルティング、マーケティング支援といった多角的なアプローチを通じ、創業からわずか2年で150以上のプロジェクトを支援し、取引実績のある国は23カ国以上にのぼります。

今回調達した資金を活用し、組織体制とリサーチコンテンツの発信を強化し、事業成長をさらに加速させる方針です。

Web3の主要領域を牽引するトッププロジェクトがラウンドへ参加

今回の資金調達には、Web3を代表する主要領域であるNFT・ブロックチェーンゲーム・メタバース、それぞれのトッププロジェクトの経営メンバーが出資者として参画しています。この資金調達を起点としてさらにグローバルのインナーサークルへ入り込み、当社の事業成長とグローバルネットワークの拡大を目指します。

■ コメント

Pudgy Penguins Chief Executive Officer

Luca Netz 氏

Pacific Meta seemed like an amazing partner to have in the land of big IPs that is Japan. I’m confident their support to expand in the Japanese and East Asian market will be a big help to the growth of Pudgy Penguins and Abstract, which is why I have decided to invest in them.

Pacific Metaは、まさに日本という大規模なIP国家での理想的なパートナーであると感じました。日本や東アジア市場への展開における彼らの支援は、Pudgy PenguinsやAbstractの成長に大いに貢献すると確信しており、彼らへの投資を決意しました。

FSL Chief Revenue Officer

Mable Jiang 氏

Japan is a market that has huge potential for decentralized technology and Web3. I have worked with Pacific Meta in a few scenarios and was impressed by their professionalism and the ability to help them accomplish the goal. I'd love to support their future growth to achieve their goal of becoming one of the most important Web3 companies in Japan!

日本は、分散型技術やWeb3において大きな可能性を秘めた市場です。これまでにいくつかの場面でPacific Metaの皆さまとご一緒させていただきましたが、そのプロフェッショナルな姿勢と目標達成に向けた実行力に深く感銘を受けました。



Pacific Metaが、日本において最も重要なWeb3企業の一つとなるという目標を達成できるよう、今後の成長を全力でサポートして参りたいと考えております。

The Sandbox 共同創設者兼COO

Sebastien Borget 氏



Pacific Meta’s co-founders have a unique edge into the Japanese tech startups environment through their entrepreneurship and business angel journey. We share in common the philosophy that Web3 needs more education and showcasing of strong use cases to support broader adoption by Japanese users and companies, helping both local Web2 businesses to enter the space or global Web3 companies to gain more Japanese players. I’m pleased to join them as Investor and The Sandbox have them as a partner on this journey.

Pacific Metaの共同創業者らは、起業家精神とビジネスエンジェルとしての経験を持ち合わせ、日本のテックスタートアップ環境において独自の強みを持っています。また、Web3の普及には、日本のWeb2企業が新領域へ参入する支援や、グローバルなWeb3企業がより多くの日本のユーザーを獲得するサポートを通して、より多くの教育や実用的なユースケースの紹介が必要である、という共通の考えを共有しております。





この度、投資家としてPacific Metaをサポートできること、またThe Sandboxとしてこの旅路において彼らをパートナーとして迎え入れたことを大変嬉しく思います。

出資者からのコメント

DIMENSION ビジネスプロデューサー

家弓 昌也 氏



Web3という黎明期の領域において日本と海外を繋ぐ戦略コンサルティングを手掛け、グローバルな視点で企業支援を展開する岩崎社長の先見性と実行力に魅力を感じ、この度、前回のシードラウンドに引き続きリードでの追加出資を決定させていただきました。



創業以来、優秀なグローバル人材が集結し、高い志と誠実な姿勢で事業を推進されてきたPacific Metaの取り組みには、更なる成長の可能性を感じています。今後も、発展の見込まれるWeb3領域において、業界の発展を牽引されることを期待しています。

15th Rock Founder & General Partner

源 健司 氏



これからの個人のあり方を妄想すると、心の底から楽しいと思えることをやった方が人生の勝者になりやすいと、私は考えています。当社が取り組むweb3の分野は上記を助長し、我々の人生をより楽しく、豊かにしてくれるのではないかと本当に楽しみにしています。今回、追加出資のお話をいただき、迷わず出資の決断をいたしました。

岩崎さんはじめチームメンバーの方々は、創業から変わらずとても熱量が高く、期待以上のスピード感で事業を促進頂いているからです。今後もずっと応援しています。

GIF Ventures General Partner

Gary Mao 氏

It’s clear that the Japanese market is going through a period of renewal in its startup ecosystem, none of which is more apparent than its blockchain industry. Very rarely will you see such broad interest from government, to legacy multinational conglomerates to legendary IP houses all express interest in the sector. Having witnessed the growth of Pacific Meta from its very inception, the founders have that rare combination of street smart 0-1 builder skill set and the professionalism that has enabled them to be a trusted partner for some of the most established conglomerates in the country. It is impressive in such a short time what Pacific Meta has built in preparation for the next chapters of blockchain in Japan, to be the bridge to usher the country through this exciting new paradigm.

日本市場において、スタートアップエコシステムが再構築の段階にあることは明白であり、とりわけブロックチェーン業界にその動きが顕著に見られます。政府、伝統的な多国籍企業、さらには著名なIP企業までが、この分野に高い関心を示している状況は非常に稀有なことです。

Pacific Metaの成長を創業当初から見守ってまいりましたが、創業者の皆が、0から1を築く実行力と、国内の有力な大企業から信頼を得る高いプロ意識を兼ね備えた、非常に貴重な存在であると感じております。

日本におけるブロックチェーンの次の章を見据え、これまでPacific Metaが築き上げてきた取り組みは非常に目覚ましいものがあり、これからの新たな時代の概念において、重要な架け橋として大きな役割を果たされることを期待しております。

MKマネジメント株式会社 代表取締役社長

三木 寛文 氏



とにかく岩崎さんと経営メンバーの優秀さと覚悟が群を抜いて素晴らしく、Web3領域における世界的なリーディングカンパニーを創れるに違いないと確信しています。今後の成長が非常に楽しみです。心から応援しています!

KZM & Company Limited Founder CEO

山内一馬 氏

Web3が今後の世界を変えてゆくのはもう間違いがなく、各国の投資先においても、さまざまな結果が出てきているのを日々目の当たりにしています。日本にはまだまだ椅子が空いている状況のようにも感じますが、大変優秀な経営陣率いるPacific Metaが、日本におけるWeb3の産業化におけるキープレイヤーとなっていくことを、楽しみにしています。

Pacific Meta CEO 岩崎翔太コメント

Web3はまだ黎明期であり、大きく張る企業が日本にはまだ少ないです。だからこそ、挑戦の手をゆるめることなく邁進し、偉大な企業を目指します。こちらの資金調達をあくまで通過点として、志は高く、かつ謙虚に経営してまいります。

当社CEO岩崎が執筆したnote「6.6億調達。Web3は奇跡の領域ではないか?」も併せてご覧ください。

Web3市場が持つポテンシャルや当社が最先端領域に張る理由について明らかにしています。

noteはこちら:https://note.com/iwasaki0614/n/nd281446dbad5

Pacific Metaについて

Pacific Metaは「Web3領域のアクセラレーター」として、国内外のWeb3プロジェクトを一気通貫で支援している会社です。

Web3事業に挑戦する国内外の企業やプロジェクトに対して、Web3の専門知識を活かした資金調達/コンサルティング/事業開発/マーケティングの支援や、グローバルチームであることを活かした国内プロジェクトの海外進出、海外プロジェクトの日本(および東アジア)進出を支援しております。また、自社オフィスであるPacific Hubでは、Web3コミュニティの交流機会を創出しています。

事業内容にご興味がある企業様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ(https://pacific-meta.co.jp/contact/)

Pacific Metaでは、共に働く仲間を募集しています!

若くて熱量溢れるメンバーと共に、Web3を通じて一緒にグローバルで戦える企業を創りましょう。

当社の事業内容や組織、メンバーに少しでも興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。カジュアルにオンラインでお話しましょう!

採用ページに進む(https://jobs.pacific-meta.co.jp/?_gl=1*rzlfor*_ga*MjEyNjk3MjkxOS4xNzI1NzcwOTQ5*_ga_FGKDT7KPSX*MTcyOTIzNDg2NS40My4xLjE3MjkyMzU3ODMuMC4wLjA.)

【会社概要】

所在地:東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX8階

代表者:代表取締役社長 岩崎 翔太

創業日:2022年8月10日

事業内容:Web3アクセラレーター事業

・投資

・資金調達支援

・コンサルティング

・マーケティング

・パートナーシップ

・トークンコンサルティング

資本金:8.5億円(資本準備金含む)

公式サイト: https://pacific-meta.co.jp/

【お問い合わせ】

会社フォーム:https://pacific-meta.co.jp/contact/

Email:info@pacific-meta.co.jp

Pacific Meta Magazine : https://pacific-meta.co.jp/magazine/