80を超えるブランドが出店！！国内最大級のアウトレットフェスTOKYO OUTLET WEEK 2025 Special Edition出店ブランド発表！

株式会社ユニエイム

株式会社ユニエイム（企画・制作：TOKYO OUTLET WEEK実行委員会）は、2025年2月28日（金）から3月2日（日）にかけて、池袋サンシャインシティ 展示ホールCにて「TOKYO OUTLET WEEK 2025 Special Edition」を開催。

人気ブランドが勢ぞろい！

今回のイベントには、URBAN RESEARCH、anuans、eimy istoire、Charles & Keith、MOUSSYなど、豪華ブランドが続々出店決定！新たに登場するブランドとしてANASUI NYC、JUMELLE、hilkなどもラインナップされ、合計80以上のブランドが揃います！

TOKYO OUTLET WEEKとは

「TOKYO OUTLET WEEK」は、国内外の人気ブランドが一堂に会する国内最大級のファッションアウトレットイベントです。今回のSpecial Editionでは80以上のブランドが出店し、50%～90％OFFという大変お得な価格で商品を提供いたします。来場者数は毎回20,000人を超え、10万点以上の商品が並ぶ会場で、ショッピングを存分にお楽しみいただけます。

本イベントは、お得なショッピングの機会にとどまらず、1円の商品が隠されたサプライズ企画や、全来場者対象のスクラッチイベント、多彩なキャンペーンが魅力です。これにより、ショッピング以外でも充実した1日をお過ごしいただけます。

TOW2025SE 出店ブランド発表！

31 Sons de mode / ACCOMMODE / ACUTA / AGNOST / And Couture /

ANNASUI NYC / anuans / archives / Areeam / ARUMDY / AZUL by moussy /

CALNAMUR / CASSELINI / cava cava / Charles & Keith / Cheek / CONTROL FREAK /

CREDONA / Darich / dazzlin / DOUX archives / earth music & ecology / EAT ME /

EGOIST / eimy istoire / EKAL / ELENDEEK / EMODA / ENVYM / EPIMI E'PIMMY / EVRIS /

EXAMPLE / feepur / FIG＆VIPER / Formeque / HALUHIROINE / HEY！Mrs ROSE / hilk /

ITEMS / JOSE MOON / jouetie / JUMELLE / JUN CLUB / KarLParkLane /

KBF / LAATO / LADYMADE / LAGUA GEM / LAGUNAMOON / LANTINAM /

LASHIKU / LE VERNIS / Lil Ambition / LIP SERVICE / LVEU. / Maison de FLEUR /

MATU:TA / MERCURYDUO / MFC STORE / MOTOMACHI JAYRO / MOUSSY /

MURUA / N WITH. / Petit fleur / REDYAZEL / RESEXXY / rienda / RODE SKO /

RODEO CROWNS WIDE BOWL / ROPE PICNIC / ROSSO URBANRESEARCH /

ROYAL PARTY / SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH / SLY / SMELLY /

SPIRALGIRL / STYLE MIXER / Swingle / THE GOODLAND MARKET / Triple Arrows /

Ungrid / URBAN RESEARCH Sonny Label / URBANRESEARCH / URBANRESEARCH

DOORS / VIS / WILLSELECTION / あしながおじさん / 福寿外貌

【企画内容について】

順次発表予定

【TOKYO OUTLET WEEK 2025 Special Edition開催概要】

■正式名称：TOKYO OUTLET WEEK 2025 Special Edition

■開催日時：2025年2月28日(金)～3月2日(日)

2月28日(金) 11:00～21:00 (最終入場 20:30)

3月1日(土) 10:00～20:00 (最終入場 19:30)

3月2日(日) 10:00～17:00 (最終入場 16:30)

■会場：池袋サンシャインシティ展示ホールC（東京都豊島区東池袋3丁目1-4 文化会館ビル 3F）

■集客予定人数：延べ20,000人

■入場料： 無料

■入場方法：公式アプリ・公式LINE@友だち登録・メルマガ登録のいずれかにより、チケットを取得

（※混雑状況によっては入場制限がかかることもございます。）

■商品在庫数：100,000点(予定)

■主催：株式会社ユニエイム

■制作：TOKYO OUTLET WEEK実行委員会

■オフィシャルサイト：https://tokyo-outletweek.com/

■お問い合わせ：TOKYO OUTLET WEEK実行委員会(050-5306-3312)



【入場チケット】

下記、いずれかによりチケット取得可能。

１、公式LINE@「@tokyooutletweek」に友達登録により無料チケットを取得

・LINE友達検索→@tokyooutletweekより友達追加

・URL：https://page.line.me/tokyooutletweek



２、公式サイトよりメルマガ登録にて無料チケットを取得

URL：https://tokyo-outletweek.com/



※2025年1月22日の情報となります。詳細に変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。情報に関して変更が生じた場合は、オフィシャルサイトよりご連絡させていただきます。