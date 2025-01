プラネタリウムで甘くて美味しい宇宙を楽しめる特別なフェア『SWEET UNIVERSE ～甘い宇宙～』2025年2月1日（土）より開催！

コニカミノルタプラネタリウム株式会社



コニカミノルタプラネタリウムが運営する全5館(運営:コニカミノルタプラネタリウム株式会社/代表取締役社長:本由美子)では、2025年2月1日(土)から3月14日(金)までの期間、プラネタリウムで甘くて美味しい宇宙をお楽しみいただける『SWEET UNIVERSE ~甘い宇宙~』を開催します。

天の川のきらめきを閉じ込めた羊羹や、星屑を散りばめたチョコレート風味の紅茶、不思議な彗星のみたらし団子など、ショップ「Gallery Planetaria(ギャラリープラネタリア)」では、バレンタインやホワイトデーギフトにもおすすめのスイーツを集めました。

「Cafe Planetaria(カフェプラネタリア)」では、甘くて美味しい宇宙を味わえるホワイトチョコレートドリンクや、銀河をまとった青いドーナツなど、ここでしか味わえないスイーツをお楽しみいただけます。

さらに、ショップやカフェで対象商品をご購入いただいたお客様には、限定ステッカーをプレゼント。

プラネタリウムで、甘くて美味しい宇宙を召し上がれ。

★「Gallery Planetaria」のアイテムで甘い宇宙を楽しむ

ショップ「Gallery Planetaria」では、様々なオリジナルアイテムを取り揃えています。

その中でも、バレンタインデーやホワイトデーの贈り物にもぴったりな、甘くて美味しい宇宙を楽しめるおすすめ商品をご紹介いたします。

宇宙を味わう羊羹『UCHU no YOKAN』

様々な宇宙を味わえる色鮮やかで不思議な羊羹。

天の川のきらめきを閉じ込めたりんご風味の青い羊羹「HOSHI no YOKAN」。

銀河の香りをまとったラズベリー風味の赤い羊羹「GINGA no YOKAN」。

月光と見紛うゆず風味の黄色い羊羹「TSUKI no YOKAN」。

きらめく星々が繋がるパッケージは、お好みの組み合わせでギフトにもおすすめ。

星屑がきらめくチョコレート風味の紅茶『CAPTAIN’S VOYAGE(キャプテンズ ボヤージュ)』

チョコレートとバニラの甘く優しい香りと、ラム酒の大人な香りがマッチしたフレーバーティー。

星空の下、長い航海で運ばれた異国の魅惑の香りに旅の道しるべとなる星を散りばめました。

リラックスタイムを彩る、至福のひとときをどうぞ。

不思議なみたらし団子の彗星『MITARA STAR(ミタラスター)』

食べると幸せになれるという不思議なほうき星を採集しました。

夜空を流れるあつあつのミタラスターは、癖になるもっちり食感。

艶やかに香ばしく尾を引くみたらしのタレをしっかり絡めて本格的な味わいが楽しめます。

銀河のスパイスを調合したクラフトコーラ『STAR CRAFT COLA(スタークラフトコーラ)』

銀河中のスパイスを吟味して作られた、香り豊かな大人のためのクラフトコーラ。

蛇と杯の描かれたラベルの瓶は、お酒のボトルのように格好良く、男性へのプレゼントにもおすすめです。

美しい琥珀糖の小惑星『SWEET ASTEROIDS(スイートアステロイド)』

サクサクとした不思議な星屑の食感の琥珀糖。外は薄氷のようにシャリっと、中は寒天のようにプルンとしており、上品な甘さが楽しめます。

ティータイムのスイーツや、眠る前のひとかけらのご褒美に。

★「Cafe Planetaria」で甘い宇宙のメニューを楽しむ

プラネタリアTOKYO(有楽町)とプラネタリアYOKOHAMA(横浜)に併設のカフェ「Cafe Planetaria」では、甘くて美味しい宇宙を味わえるメニューをお楽しみいただけます。

フェア期間限定メニュー『SWEET UNIVERSE(スイートユニバース)』

甘くて美味しい宇宙を味わえる期間限定のスイーツドリンク。

ホワイトチョコレートミルクをベースに、”天の川の香り”がするラズベリーソースや、ビターなチョコレートソースがマッチした1杯。

アイスとホット、お好みでお楽しみください。

おすすめメニュー『Galaxy Donut(ギャラクシードーナツ)』

幻想的な銀河のグレーズをまとったドーナツ。

プラネタリアTOKYO(有楽町)限定メニュー『Nebula Soft Serve(ネビュラソフトクリーム)』

星雲のソフトクリーム。紫芋の甘みとふわふわの 星雲を楽しんで。

プラネタリアYOKOHAMA(横浜)限定メニュー『惑星アイスクリーム』

青い惑星・赤い惑星・パステルカラーのオリジナルアイスクリーム。

★『SWEET UNIVERSE ~甘い宇宙~』オリジナルステッカープレゼント

フェア期間中に、ショップ「Gallery Planetaria」・カフェ「Cafe Planetaria」にて対象商品をご購入いただいたお客様に『SWEET UNIVERSE ~甘い宇宙~』オリジナルステッカーをプレゼント。

本フェアのメインビジュアル・オリジナルステッカーは、大人気グラフィックデザイナー/イラストレーター「オビワン(OB1TOY)」氏のオリジナルデザインとなります。

■ショップ「Gallery Planetaria」対象商品

・羊羹『HOSHI no YOKAN』『GINGA no YOKAN』『TSUKI no YOKAN』

・フレーバーティー『CAPTAIN’S VOYAGE』

・みたらし団子『MITARA STAR』

・琥珀糖『SWEET ASTEROIDS』

・クラフトコーラ『STAR CRAFT COLA』

■カフェ「Cafe Planetaria」対象メニュー

・ドリンク『SWEET UNIVERSE』

・ドーナツ『ギャラクシードーナツ』

・ソフトクリーム『ネビュラソフトクリーム』 ※プラネタリアTOKYOのみ

・アイスクリーム『ブループラネットアイスクリーム』『レッドプラネットアイスクリーム』『パステルプラネットアイスクリーム』 ※プラネタリアYOKOHAMAのみ

■ステッカー配布実施日

2025年2月1日(土)~2025年3月14日(金)

※「Gallery Planetaria」または「Cafe Planetaria」にて対象商品を1点以上ご購入いただいたお客様に、1会計につき1枚ステッカーをお渡しいたします。

※ステッカーは、無くなり次第終了となります。

【オビワン(OB1TOY)について】

グラフィックデザイナー/イラストレーター。広告、玩具、パッケージ、謎解きイベントのデザイナーを経て2021年より個人での活動も開始。イラストやロゴデザイン、書籍の装丁やパッケージデザインなど幅広く制作している。レトロで可愛いコンセプトに、幅広いデザインやイラストを制作している。

公式HP:https://www.ob1toy.com/

X:https://x.com/ob1toy

Instagram:https://www.instagram.com/ob1toy/

★『SWEET UNIVERSE ~甘い宇宙~』フェア詳細

開催期間:2025年2月1日(土)~2025年3月14日(金)

対象館:

プラネタリアTOKYO(有楽町)

プラネタリアYOKOHAMA(横浜)

プラネタリウム満天(池袋)

プラネタリウム天空(押上)

プラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)

※カフェ「Cafe Planetaria」はプラネタリアTOKYOとプラネタリアYOKOHAMAのみ併設しております。

■『SWEET UNIVERSE ~甘い宇宙~』詳細ページ

https://planetarium.konicaminolta.jp/event/sweetuniverse/?rl=250123_all_sweetuniverse

★ピンク色の星空にチョコレートが浮かぶ「バレンタインウェルカムドーム」

ドーム内に足を踏み入れると、ピンク色の星空にふわふわと浮かぶチョコレートが皆様をお迎えいたします。

本編の上映開始までの5~10分間に動画や写真撮影ができる期間限定のイベントで、恋人や大切な人と、ぜひ特別なバレンタインの思い出をお作りください。

■「バレンタインウェルカムドーム」概要

開催期間:2025年1月24日(金)~2月14日(金)

鑑賞料金:対象作品のチケット料金に含まれます。

対象館:プラネタリアTOKYO(有楽町)、プラネタリアYOKOHAMA(横浜)、プラネタリウム満天(池袋)、プラネタリウム天空(押上)、プラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)

鑑賞時間について:

・ドームが開場してから対象作品の上映前の約5分~10分間の間ご観賞いただけます。

・本編上映をお待ちいただく間の映像のため、バレンタイン映像をゆったりとお楽しみになりたい方は、開場後お早めにご入場ください。

・上映開始直前に入場された場合バレンタイン映像がすでに終了している場合がございますのでご注意ください。

■「バレンタインウェルカムドーム」詳細ページ

https://planetarium.konicaminolta.jp/event/valentine?rl=250123_all_valentine

★コニカミノルタプラネタリアTOKYO(有楽町)

■名称 コニカミノルタプラネタリアTOKYO

■所在地 東京都千代田区有楽町二丁目5-1 有楽町マリオン9階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 10:30~21:30

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/

★コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA(横浜)

■名称 コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA

■所在地 神奈川県横浜市西区高島一丁目2-5

横濱ゲートタワー2階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:30~21:00/土日祝10:00~21:40

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariayokohama/

★コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ(池袋)

■名称 コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ

■所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1-3 サンシャインシティ

ワールドインポートマートビル屋上

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:00~21:00/土日祝日10:00~22:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/manten/

★コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)(押上)

■名称 コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)

■所在地 東京都墨田区押上一丁目1-2

東京スカイツリータウンイーストヤード7階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:30~22:00/土日祝日9:30~22:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/

★コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)

■名称 コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA

■所在地 愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1-17

イオンモール Nagoya Noritake Garden 3階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 10:00~21:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/manten-nagoya/

