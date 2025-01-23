アニメ『ガールズバンドクライ』の東映アニメーション描き下ろしイラスト 「-Black and White Suit-」を使用したグッズがアニメガ×ソフマップで先行販売開始！
◆特設サイト
https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=girlsbandcry_2501(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=girlsbandcry_2501)
◆販売情報
【アニメガ×ソフマップ取扱い店舗】
・AKIBA アミューズメント館
・池袋店
・町田店
・仙台駅前店
・名古屋駅西店
・なんば店
・天神１号館
【アキバ☆ソフマップ(通販)】
https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=girlsbandcry(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=girlsbandcry)
◆販売期間
2025年1月23日(木)～2月9日(日)
◆アニメ『ガールズバンドクライ』-Black and White Suit- 商品情報
アクリルスタンド
販売価格：各1,430円 (税込)
本体サイズ：約56×140mm
台座サイズ：約50×30mm
素材：アクリル
ラインナップ：井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ［全5種］
トレーディングメタリック缶バッジ (全10種)
販売価格：550円/ BOX 5,500円(税込)
サイズ：約Φ56mm
素材：スチール、PET、紙
トレーディングクリアカード(全10種)
販売価格：330円/ BOX 3,300円(税込)
サイズ：約70×100mm
素材：PP
B2タペストリー
販売価格：各3,850円 (税込)
サイズ：約515×728mm(B2縦型)
素材：ポリエステル(Wスエード)
ラインナップ：井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ［全5種］
ダイカットステッカーセット
販売価格：550円(税込)
サイズ：約38×90mm以内
素材：紙、PP
ロゴアクリルブロック＆ステッカーセット
販売価格：1,870円(税込)
本体サイズ：約90×24×10mm
台座サイズ：約90×30mm
ステッカーサイズ：約140×70mm
素材：アクリル、紙、PP
トレーディングアクリルキーホルダー (全9種)
販売価格：990円/ BOX 8,910円(税込)
サイズ：約47×80mm
素材：アクリル、スチール
アクリルスタンド
販売価格：各1,210円(税込)
サイズ：約100×120mm角内
素材：アクリル
ラインナップ：井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ［全5種］
アクリルスタンド
販売価格：各1,210円(税込)
サイズ：約100×120mm角内
素材：アクリル
ラインナップ：ヒナ、ナナ、リン、アイ［全4種］
トレーディング缶バッジ (全9種)
販売価格：440円/ BOX 3,960円(税込)
サイズ：約Φ56mm
素材：スチール、紙、PP
ダイカットステッカーセット
販売価格：1,100円(税込)
サイズ：約51×71mm以内
素材：紙、PP
パーカー
販売価格：各9,350円(税込)
サイズ：M、L
(Mサイズ：身丈約67cm/身幅約55cm/肩幅約48cm/袖丈約60cm)
(Lサイズ：身丈約71cm/身幅約58cm/肩幅約52cm/袖丈約61cm)
素材：綿、ポリエステル
ラインナップ：描き下ろし等身版権-Black and White Suit-、描き起こしデフォルメ［全2種］
◆予約商品
ビッグアクリルスタンド
販売価格：各2,750円(税込)
本体サイズ：約90×220mm以内
台座サイズ：約50mm角内
素材：アクリル
ラインナップ：井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ［全5種］
ビッグアクリルスタンド
販売価格：各2,750円(税込)
本体サイズ：約90×220mm以内
台座サイズ：約50mm角内
素材：アクリル
ラインナップ：井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ［全5種］
ビッグアクリルスタンド
販売価格：各2,750円(税込)
本体サイズ：約90×220mm以内
台座サイズ：約50mm角内
素材：アクリル
ラインナップ：ヒナ、ナナ、リン、アイ［全4種］
ビッグタオル
販売価格：各5,500円(税込)
サイズ：約1200×600mm
素材：綿
ラインナップ：井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ［全5種］
ダイカットクッション
販売価格：各2,200円(税込)
本体サイズ：約198×300mm以内
素材：ポリエステル
ラインナップ：井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ［全5種］
ダイカットクッション
販売価格：各2,200円(税込)
本体サイズ：約198×300mm以内
素材：ポリエステル
ラインナップ：ヒナ、ナナ、リン、アイ［全4種］
◆購入特典
フェア商品を2,000円(税込)お買い上げごとに、
ノベルティフォトカード(全14種)からランダムで1枚プレゼント。
〈ご案内〉
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。
※トレーディング商品は、商品の性質上、同じ絵柄が出る事がございますので、予めご了承ください。
※特典はランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。
◆権利表記
(C)東映アニメーション
◆会社概要
■イーディスについて
https://edith.co.jp/
『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。
最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。
大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。
社名：株式会社イーディス
代表者 ：代表取締役 森 俊平
所在地：東京都豊島区東池袋1-23-13
事業：イベント事業・グッズ事業
■「EDITH ONLINE」について
https://edith-online.com/
自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。
期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。
■「E-DINER」について
【池袋本店】
所在地：ソシアルビル１F
住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目23-1
【池袋サンシャインシティ店】
所在地：サンシャインシティアルパ内 B1
住所：〒170-8630 東京都豊島区東池袋３丁目１
イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。
※展開内容はコンテンツによって異なります。
■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について
所在地：HEP FIVE内 6階
住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15
イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。
E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしている
グッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。
主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売している
オリジナルグッズを取り扱い中。
店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、
皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。