未来からやってきたアイドルVSinger「猫目石ネモ」1st ワンマンライブ「トロイメライ」が 1月26日開催！現在チケット販売中 ！！
個人勢アイドルVSinger「猫目石ネモ」の開催する1st ONE-MAN LIVE「トロイメライ」が2025/01/26(日)に池袋HallMixaにて開催されます。それに伴い、現地チケット・配信チケットも販売中となっています。
ライブ概要
日程：2025/1/26(日)
開場日時16:30 開演日時 17:00
会場:Hall Mixa（ホールミクサ）
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-14-3 Mixalive TOKYO B2F
アクセス
・JR（山手線・埼京線・湘南新宿ライン）
・東京メトロ（丸ノ内線・有楽町線・副都心線）
・西武池袋線／東武東上線 「池袋駅」東口方面 35番出口より徒歩約4分
https://hall.mixalivetokyo.com/floor-guide/
・現地チケット販売ページ
https://t.livepocket.jp/e/aethr
・配信チケット販売ページ
https://www.zan-live.com/ja/live/detail/10470
※販売期限 2025年1月26日(木) 19:00
【クリエイター・協力会社】
楽曲提供：広瀬虎太郎（https://x.com/TwilightzKTG）
制作・技術：ANO株式会社（https://ano-inc.jp/）
さらに、今回のイベントに向けたオリジナルグッズもオンラインで販売中です。
ライブで使用できるペンライトやタオルをはじめ、限定デザインのアイテムが多数ラインアップ。
下記URLから購入可能となっているので、お見逃しなく！
https://anoshop.buyshop.jp/
猫目石ネモ プロフィール
未来から来た昭和アイドルさん好きのアイドル。
山口百恵さんのラストコンサートに参加するつもりが、生粋のうっかり気質によりタイムスリップに失敗。
世界線を越えて、２０２０年に不時着した。
「VTuber」がこの世界で流行ってるらしい！
これも何かの縁だ！と考え、VTuberの世界でトップアイドルを目指して活動開始！
【経歴】
2020/09/06 VTuber活動開始
2021/09/05 1stオリジナル曲「NEMO」MV公開
2021/11/01 1stミニアルバム「made iN EMOtion」発売
2022/06末 1stオリジナルフルアルバム「REINCARNAION」発売
2022/12/28 CFの支援にて単独３Dフルトラライブ開催
2023/08/12 ロックアルバム「AND ROLL」発売
2023/12/31 ３D新衣裳お披露目
2024/01/28 VtuberSecretParty！にて初ワンマンイベント開催
2024/04/27 東京 渋谷 「WONBLOUNGE」にてVIRTUAL PORT 7出演
2024/07/24 2nd3DフルトラッキングLive「Now or Never」 ワンマン開催
2024/08/01 1stリアルワンマンライブプロジェクト クラウドファンディング開始
2024/09/13 初主催歌枠リレー「VIRTUALEYES 歌枠リレー」開催
2024/09/26 TV初出演（TBS系列）
「AIりりながプロデューサー始めました！」
2024/09/30 1stリアルワンマンライブプロジェクト クラウドファンディング終了
2024/10/27 M3-2024秋 初参加 ダンスアルバム「Dance upon a time」発表
2024/11/17 大阪梅田 AERU-STATIONコラボ猫目石ネモソロイベント開催「NEMO(ハート)PARTY」
2024/11/23 個人VTuber未確認動物うまぴ主催「UMAIF2024」出演
2024/12/15 「CROSS × V」出演
2025/01/05 「エンタス新年会DAY2」出演
2025/01/26 現地＆配信ソロワンマンライブ「トロイメライ」開催決定！！！
1st 3Dライブ配信
https://youtu.be/nlnm4TD0qRI(https://youtu.be/nlnm4TD0qRI)
2nd３DフルトラLive「Now or Never」
https://www.youtube.com/live/vXak6SHtszY?si=olHqkRdws7AFoIx7(https://www.youtube.com/live/vXak6SHtszY?si=olHqkRdws7AFoIx7)
X：https://x.com/nekomenemo(https://x.com/nekomenemo)
Instagram：https://www.instagram.com/nekomenemo/(https://www.instagram.com/nekomenemo/)
YouTube：https://www.youtube.com/@nemo_ch(https://www.youtube.com/@nemo_ch)
広瀬虎太郎
地獄の作曲系Vtuberとして三途の川の向こう側にいます
作曲家 / Trackmaker / ボカロP / DJ を経て
声優 、アイドル への楽曲提供を多数
現在Vtuber 、CM 、ゲーム の楽曲制作をメインに活動
Vtuberのオリジナル楽曲紹介配信 「VIRTUALEYES」 やってます！
X：https://x.com/TwilightzKTG
YouTube：https://www.youtube.com/@HiroseKotaroCh
ANO株式会社
東京にある小さなあの会社
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