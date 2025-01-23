フーディストアワード2024新人賞「脱サラ料理家ふらお」さんの新連載がスタート　工程を極限まで省くラクうま「引き算レシピ」を紹介＜フーディストノート＞

アイランド株式会社

“暮らしを彩るレシピとアイデア”をコンセプトに、料理インフルエンサー・クリエイターである3万人の「フーディスト(R)」と共創するメディア＆コミュニティ「フーディストノート（ https://foodistnote.recipe-blog.jp/ 運営：アイランド株式会社）」では、この度、「フーディストアワード2024新人賞（※）」「Yahoo! ニュース ベストエキスパート 2024（※）」などを受賞し、手軽に作れる時短レシピや料理ハック系の情報を発信している、脱サラ料理家ふらおさんによる新連載「目からウロコ！脱サラ料理家ふらおのラクうま「引き算レシピ」」をスタートしました。

（※）受賞歴 参照

「フーディストアワード2024新人賞」https://foodistnote.recipe-blog.jp/foodist-awards-2024/

「Yahoo! ニュース ベストエキスパート2024」https://note.com/furafurafufu/n/n739ee0b19ae9

■連載詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/1653/table/172_1_bd41038b8b8d9dc711848f80ec528753.jpg ]■プロフィール

脱サラ料理家ふらおさん

フーディストノートアンバサダー。29歳で脱サラし料理家になった1児の父。料理家としてXでレシピを毎日発信する傍ら、料理ハック記事などの執筆活動も行っている。手軽でおいしい爆速レシピが人気。



＜ブログ＞

脱サラ料理家 ふらお┊「〇〇しない」引き算レシピ(https://note.com/furafurafufu)

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/furafurafufu/

＜X＞

https://x.com/furafurafufu

＜フーディストアワードについて＞

2024年の結果はこちら(https://foodistnote.recipe-blog.jp/foodist-awards-2024/)

■フーディストノートについて

“暮らしを彩るレシピとアイデア”をコンセプトに「フーディスト(R)」と共創するメディア＆コミュニティ。毎日の食卓に大活躍の料理レシピ、食を楽しむアイデアやトレンド、キッチン収納や調理グッズのコラムなど料理・食と暮らしにまつわる情報が満載です。

人気コンテンツの一つでもある公式連載では、著書が累計で700万部を超える料理コラムニスト山本ゆりさんやSNSフォロワー130万人超のMizukiさんらが、楽しいコラムや最新レシピを紹介しています。また、友だち数が400万人を突破したLINE公式アカウントでは、毎週火・木・土・日（週間ランキング）LINEユーザー向けに記事を配信しています。



＜公式サイト＞

フーディストノート(https://foodistnote.recipe-blog.jp/)

＜公式SNS＞

Instagram(https://www.instagram.com/foodietable.jp/) ／ X(https://twitter.com/sugurecipe) ／ TikTok(https://www.tiktok.com/@foodistnote)

＜公式アプリ＞

iOS(https://apps.apple.com/jp/app/id1660057554) ／ Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ailand.foodistnote)

＜LINE公式アカウント＞

ID：@oa-recipeblog https://line.me/R/ti/p/%2540oa-recipeblog

＜連載 ※一部紹介＞

・山本ゆりさん「山本ゆりの簡単♪週末カフェ朝ごはん(https://foodistnote.recipe-blog.jp/foodist/yamamotoyuri/)」

・Mizukiさん「Mizukiの簡単レシピとキラキラテーブルスタイリング(https://foodistnote.recipe-blog.jp/foodist/mizuki/)」

・まいのおやつさん「家族が喜ぶほっこりごはん 「まいのおやつの4コマレシピ」(https://foodistnote.recipe-blog.jp/foodist/mainooyatsu/)」

「フーディスト(R)」及び「フーディストサービス」について

「フーディスト(R)」とは、弊社にフーディスト(R)会員として登録する、「ブログやInstagram、XなどのSNSで日々料理や食について積極的に発信する料理インフルエンサー・料理クリエイター」の方々です。

フーディストサービスは、日本最大級の料理インフルエンサープラットフォームサービスです。約3万人の料理インフルエンサー「フーディスト(R)」とともに、料理メディア及びコミュニティ（フーディストノート、レシピブログ、）を運営しています。 また、企業向けに料理インフルエンサーとのマッチングを行う「フーディストナビ」「フーディストパーク」では、フーディストとクライアントとのコラボレーションを企画・提案しています。※フーディスト(R)はアイランド株式会社の商標登録です。



＜フーディストサービス運営メディア&コミュニティ＞

・フーディストサービス

https://foodist-service.jp/

・フーディストノート

https://foodistnote.recipe-blog.jp/

・レシピブログ

https://www.recipe-blog.jp/

・フーディストパーク

https://foodist-service.jp/park

・フーディストナビ

https://foodistnavi.jp/

アイランド株式会社

「フーディストサービス（フーディストノート／レシピブログ）」「おとりよせネット」「朝時間.jp」などのサービスをはじめ、イベントスペース「外苑前アイランドスタジオ」を運営しています。これまでありそうでなかった「こんなサービスがあったら、自分たちもみんなも嬉しい」サービスを考え、日々の生活が豊かになるサービスの提供を目指しています。



＜会社概要＞

商号 ： アイランド株式会社

代表者 ： 代表取締役 粟飯原 理咲

所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-25 神宮前IKビル2F

資本金 ： 1,600万円

事業内容：

・「おとりよせネット」「フーディストサービス」「朝時間.jp」など、ライフスタイルメディアの運営事業

・料理インフルエンサープロモーション／料理インフルエンサーマーケティング事業

・食品ECサイト(オンラインショップ)の集客・販促支援、食を軸にした地域創生支援事業

URL ：https://www.ai-land.co.jp/