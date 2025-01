【Pontaパス】で韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」現地での観覧ご招待

KDDI株式会社(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「auスマートパスプレミアム」は、2024年10月2日から特典を拡充し、 「Pontaパス」 にリニューアルしました。

「Pontaパス」は、ローソン商品の無料・割引クーポンがもらえる「ウィークリーLAWSON」やPontaポイントがおトクにたまる「Pontaパスブースト」をはじめローソンでの日々のお買い物や、映画などのエンタメにお使いいただけるクーポンなどさまざまなおトクを提供し、スマホで楽しく過ごすデジタルコンテンツや、安心してスマホをご利用いただくための特典も兼ね備えたサービスです。

この度、Pontaパスでは、Mnetで毎週木曜18時から日韓同時生放送されているK-POPチャート・ショー「M COUNTDOWN」の現地韓国での2025年1月公演より、抽選で計180名さまをご招待(各回10名さまを18回に分けてご招待)するキャンペーンを実施しております。2月の対象公演は6日(木)、13日(木)、20日(木)、27日(木)の全4公演となり、1月23日(木)から応募受付を開始します。最新の人気K-POPアーティストを生で見られるこの機会に、ぜひご応募ください!

特設サイトはこちら▶︎http://kddi-l.jp/kPZ(http://kddi-l.jp/kPZ)

韓国音楽番組「M COUNTDOWN」現地での観覧ご招待

2月の対象公演は6日(木)、13日(木)、20日(木)、27日(木)の全4公演となり、1月23日(木)から応募受付を開始します。

※公演日程および募集期間は変更になる可能性もございます

※公演日程および募集期間は変更になる可能性もございます

当選人数

抽選で各回10名さま(同行者指定OK) ※1名さまor 2名さまで応募可能

参加条件

Pontaパス会員の方(お一人様一回のみ)

応募期間

・2025年2月6日(木)公演

1月23日(木)10:00~1月27日(月)9:59

・2025年2月13日(木)公演

1月23日(木)10:00~2月3日(月)9:59

・2025年2月20日(木)公演

1月23日(木)10:00~2月10日(月)9:59

・2025年2月27日(木)公演

1月23日(木)10:00~2月17日(月)9:59

公演日時(全4公演)

2025年2月6日(木)18:00(予定)

2025年2月13日(木)18:00(予定)

2025年2月20日(木)18:00(予定)

2025年2月27日(木)18:00(予定)

当選発表

1月23日(木)の募集開始以降、毎週水曜日頃にメールにて連絡

※当選者の発表は、メールでの連絡をもって代えさせていただきます。

M COUNTDOWNとは

大人気K-POPアーティストが多数登場するK-POPチャート・ショー「M COUNTDOWN」は、ZEROBASEONEソン・ハンビン、RIIZEソヒ、BOYNEXTDOORジェヒョンがMCを務めています。

音源スコアやCD販売枚数、ファン投票等によって決まる最新K-POPチャートを韓国から生放送でお届けします。

日本公式ホームページ:https://mnetjp.com/mcountdown/

2024年10月2日に「auスマートパスプレミアム」は「Pontaパス」へ、「auスマートパス」は「Pontaパス ライト」へリニューアルをしました。

Pontaパスでは、毎月合計600円以上のローソン商品の無料・割引クーポンがもらえる「ウィークリーLAWSON」や、Pontaポイントがおトクにたまる特典「Pontaパスブースト」など、さらにパワーアップした特典をご用意します。

ぜひご期待ください。

なお、Pontaパスサービス開始記念として開催した「あげすぎチャレンジ」キャンペーンの第2弾を、2025年1月21日から開催しております。

詳細は、http://kddi-l.jp/Ach をご確認ください。

_____________________________________

■「Pontaパス」とは

スマホだけに留まらず、日常の「HAPPY」をお届けするおトクなクーポンや新しい体験のきっかけとなる特典提供をはじめ、スマホでお楽しみいただけるエンタメデジタルコンテンツや便利なアプリ、あんしんのスマホサポートなどを月額情報料548円 / 初回30日無料で全てのキャリアのお客さまが利用可能なサービスです。

1.ローソンで使えるクーポンが週替わりでもらえる「ウィークリーLAWSON」や、対象店舗(Ponta加盟店で)最大2%Pontaポイント還元される「Pontaパスブースト」特典の提供

2.ファストフード店や飲食店など、街で使える無料クーポン / 割引

3.「au PAY マーケット」でおトク(ポイント還元 / 送料無料 )なお買い物

4.デリバリーサービスの配達料無料

5.映画館での鑑賞料金などの割引

6.映像(ドラマ / アニメ / 映画)、音楽、書籍(雑誌 / マンガ)、ライブの主要エンタメが楽しめるコンテンツ

7.写真やアドレス帳などのデータをお預かり /ウイルス感染や不正サイト等をブロック / フリーWi-Fi接続時の通信を保護するなど、スマホをあんしんに使える

最新の特典内容など詳細は、こちら https://prcp.pass.auone.jp/main/ を参照ください。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税込です。