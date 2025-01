＜SB＞指で毎日の健康管理できる軽量Samsung Galaxyスマートリング国内初登場　一部ソフトバンクショップで「Samsung Galaxy Ring」 2025年2月14日（金）国内発売決定

サムスン電子ジャパン株式会社

サムスン電子ジャパン株式会社(以下サムスン)は、指に装着するだけで毎日の健康状態を把握できる世界で注目のSamsung Galaxy初スマートリング「Samsung Galaxy Ring」を、SB C&S株式会社(以下、SB C&S)が一部のソフトバンクショップで発売することとなりましたのでお知らせいたします。Samsung Galaxy RingはこれまでのSamsung Galaxy製品の中で最小デバイスにも関わらず、サムスンの最先端センサー技術とGalaxy AIに対応。日常生活と健康トラッキングの利便性を両立するよう設計されました。

本製品は一部のソフトバンクショップ(ソフトバンク表参道、ソフトバンク銀座、ソフトバンク渋谷、ソフトバンクグランフロント大阪)にて、2025年2月14日(金)より販売を開始いたします。

「Samsung Galaxy Ring※1」の特長は、以下のとおりです。

「Samsung Galaxy Ring」は睡眠中でも指に快適に装着して健康モニタリング、トラッキング、パーソナライズされた情報を提供できるスマートリングです。サムスンは自分の健康についてより包括的に理解することで、パーソナライズ情報とカスタマイズされたウェルネス体験の提供を通じたGalaxy AIでのデジタルヘルス強化を目指しています。そしてこの度国内発売を発表した「Samsung Galaxy Ring」に搭載されたサムスンの3つの最先端センサー技術は、このビジョンを大きく飛躍させます。すべての人にウェルネス体験※2を提供するためにデザインされた最新ウェアラブル端末を通じて、より多くの人々にGalaxy AI※3のパワーを届けます。

※1 「Samsung Galaxy Ring」は、Android 11.0以降かつ1.5GB以上のメモリを持つSamsung Galaxyスマートフォンとペアリングする必要があります。「Samsung Health」アプリ(バージョン6.27以降)とSamsungアカウントへのログインが必要です。

※2 一般的なウェルネス・フィットネスの目的で提供されており、疾患または病弊の検出、診断、治療、モニタリング、または管理の目的でご使用いただくことはできません。端末やアプリが提供する健康に関する情報は医療的なアドバイスではありません。医療的なアドバイスは医療専門家にご相談ください。一部の機能は、国や地域、キャリア、ペアリングした端末によって異なる場合があります。

※3サムスンはAI機能によって提供されるものに対し、正確性、完全性および信頼性について、いかなる保証もいたしません。一部のGalaxy AI機能の使用には、Samsungアカウントへのログインが必要な場合があります。Galaxy AIは対応するSamsung Galaxyデバイスで2025年末まで無料で提供される機能です。第三者が提供するAI機能には異なる条件を適用する可能性があります。

【Samsung Galaxy Ring最大の魅力は、軽量で快適なフィット感。

おしゃれでファッショナブルなデザイン】

「Samsung Galaxy Ring」は定評があるサムスンのセンサー技術が最小かつ目立たない形で搭載されており、個人の健康把握に役立つファッションアイテムです。毎日24時間、健康モニタリングを行うよう設計されており、軽量のため、長時間でも快適に着用することができます。

SB C&Sでは自分らしさを表せる2種類のカラー(チタニウム ブラック、チタニウム シルバー)のサイズ9・サイズ10を展開いたします。Sizing Kit※4でフィットするサイズを選べます。

※4 Samsung Galaxy Ringはアメリカの標準サイズに準じています。普通の指輪サイズとは異なります。

さらに、特徴的なくぼんだデザインが耐久性を維持しつつ、スタイリッシュな印象を与えます。10 ATMの防水性能※5とチタニウムグレード5※6仕上げによって、どこでも安心して着用することが可能です。

※5 Samsung Galaxy Ringは、ISO規格22810に準拠した水深100メートルの耐水性を備えています。試験は、濃度5%の塩水と4ppmの塩素水で行われ、IP68規格の防水・防塵性能があります。これは、水深1.5メートルまでの淡水に最大30分間水没させた条件下における研究所での試験結果に基づいています。水圧の高いアクティビティやダイビングには適していません。プールや海での遊泳といった水深の浅いところでのアクティビティでご利用いただけます。デバイスの防水性能および防塵性能は永久ではなく、通常使用によるダメージや時間とともに性能が低下する可能性があります。お手入れ方法や使用方法についてはユーザーマニュアルをご覧ください。

※6 チタニウムは「Samsung Galaxy Ring」のデバイスフレームにのみ使用されています。

【一週間充電不要!強力バッテリーを搭載】

Samsung Galaxy Ringは1回の充電で最長6日間持続する強力なバッテリー※7を装備しています。バッテリー残量と充電状態は、ジュエリーボックスをイメージして作られた充電ケース内の美しいLED照明ですぐに把握できます。充電ケースのバッテリー残量は、Samsung Galaxy Ringをケースから取り外し、中央のボタンを短く押すと確認できます。

※7 バッテリー駆動時間はサイズ12・13のSamsung Galaxy Ringで行われた試験に基づいています。一度の充電でサイズ12~15は最大で7日間持ちます。バッテリー駆動時間はサイズによって異なります。バッテリー駆動時間は典型的な使用パターンを想定してサムスン社内試験条件に基づいています。プレリリース版の端末を使用し睡眠記録を6時間、トレーニングの自動検出を1時間30分、複数の具体的な事象(20回の再接続と切断、3回の「Samsung Health」アプリ設定変更、0.5回の「リングリモート追跡」機能の実行、3分間のジェスチャー実施)で一日24時間使用するというシナリオで試験を実施。実際のバッテリー駆動時間は、使用パターンやデバイスのモデル、バッテリーのメーカーなどにより異なる場合があります。標準容量は「Samsung Galaxy Ring」のサイズ5~7で約18mAh(一度の充電でバッテリー駆動時間は最大6日間)、サイズ8~11で約19.5mAh(一度の充電でバッテリー駆動時間は最大6日間)、サイズ12~15で約23.5mAh(一度の充電でバッテリー駆動時間は、最大7日間)です。Fast Charging USB C Cable、Samsung 25W USB C Power Adapter、Samsung 25W USB C Power Adapterを使用したサムスンのテスト結果によるものです。実際の充電時間は設定、使用パターン、使用環境などによってそれぞれ異なる場合があります。

【ユーザーにパーソナライズされた健康・睡眠管理】

「Samsung Galaxy Ring」は、Galaxy AI の高度なテクノロジーにより、ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズされ、時間の経過とともにさらに強力な 24 時間体制のサポートをお楽しみいただけます。すべてのデータとインサイトは、「Samsung Health」※8に統合され、サブスクリプション不要で一つのプラットフォーム上からシームレスなアクセスが可能です。

まず、ウェルネスの基礎である睡眠に関しては、サムスンで最高クラスの睡眠分析※9機能と睡眠パターンを理解し、よりよい睡眠習慣を築くのに役立ちます。睡眠スコア、いびき分析に加え、新たに睡眠指標として睡眠中の動き、睡眠潜時、心拍数と呼吸数が追加され、詳細で正確な睡眠の質の分析を提供します。「生理周期の記録」※10では、夜間の皮膚温度をモニタリングすることで、生理周期をより正確に記録できます。

※8 Samsung HealthのAI機能を使用するには、Samsung Galaxy Ringでトラッキングした健康管理データとSamsung Healthアプリの同期が必要です。少なくとも前日の活動データと睡眠、睡眠中の心拍データが必要です。症状などの診断、病気の治療、または予防に用いる医療目的ではご使用いただけません。

※9 睡眠記録機能は一般的なウェルネス・フィットネスの目的で提供されており、睡眠障害や疾患の検出、診断、治療でご使用いただくことはできません。測定値は、個人的な参考情報としてご使用ください。医療的なアドバイスは、医療専門家にご相談ください。

※10 生理周期の記録機能は18歳以上の方を対象としています。本機能は現在サービスが提供されている国や地域で購入されたスマートウォッチ、スマートフォン、スマートリングでのみ動作します。また、本機能は生理周期と生理期間の予測を目的に搭載されており、避妊などを目的としたものではありません。予測結果は個人的な参考情報としてご使用ください。

本機能の予測はSamsung Galaxy Ringの使用方法、入力データ、使用環境などによって変動する場合があります。有資格の医療専門家に相談することなく、デバイスが提供する予測を解釈したり、臨床的な行動を取ったりしないようご注意ください。

排卵を抑制するホルモン避妊薬を服用中、またはホルモン療法を受けている場合、このサービスによる排卵追跡の精度に影響を与える場合があります。

予測の精度を上げるため、「Samsung Galaxy Ring」を少なくとも睡眠中に4時間、週に5回着用することを推奨いたします。最新バージョンのSamsung Healthが必要です。

「Samsung Galaxy Ring」の総合的評価とモチベーションを上げるメッセージにより、ユーザーはリフレッシュした状態で起床し、一日をスタートすることができます。一日の始まりには、Galaxy AIが生成した詳細な健康レポートでさまざまな健康指標を確認することが可能です。Galaxy AIの機能である新たな「エナジースコア」※11は、健康が日々の生活に与える影響についての意識を高めてくれます。これにより、身体状況に合わせた推奨事項に応じて改善のための行動を起こすことができます。このスコアは、睡眠、活動、睡眠時の心拍数、睡眠時の心拍変動という身体的、精神的状況の4つの重要な要素に基づいて評価・算出されます。さらに「健康増進のヒント」※12では、健康に関するあらゆる領域において、包括的なデータと個人の興味が反映された健康を高めることを目的とする、パーソナライズされたメッセージを受け取ることができます。

※11 エナジースコアは一般的なウェルネス・フィットネスとしての使用のみを目的としています。Samsung Galaxy Ringまたは、Samsung Galaxy Watch4シリーズ以降にリリースされたSamsung Galaxy Watchモデルに対応。AI対応のエナジースコアを確認するにはGalaxy Ringでトラッキングした健康データとSamsung Healthの同期と、少なくとも前日の活動データと睡眠、睡眠中の心拍データが必要です。

※12 健康増進のヒントは、Androidのスマートフォン(Android 11以降)でご利用いただけます。「Samsung Health」アプリ(v6.27以降)とSamsungアカウントへのログインが必要です。利用可否は国や地域によって異なる場合があります。疾患の検出、診断、治療での使用を目的としたものではありません。測定値は、個人的な参考情報としてご使用ください。医療的なアドバイスは、医療専門家にご相談ください。

日々のウェルネスについて他にも幅広いモニタリングが可能で、「心拍数の通知」※13で常に心臓の健康状態を確認できます。この機能では、心拍数の異常な高低を検出するとリアルタイムで即時「Samsung Health」アプリを通じて通知が送られます。1分間の心拍数、異常な心拍数の開始時間や継続時間など心拍に関するさらに詳しい内容についても確認することができます。またウォーキングやランニングを自動でトラッキングすることができる「トレーニングの自動検出」※14や日々のフィットネスのリマインドをする「非活動時間の通知」を備えており、運動不足やモチベーション維持に役立ちます。さらに、Samsung Galaxyスマートフォンでの写真撮影やアラームの停止を「ジェスチャー」※15を通じてダブルピンチで簡単に行えるほか、「Samsung Find」※16の「リングリモート追跡」を通じてSamsung Galaxyのスマートフォン上で「Galaxy Ring」の位置を確認することも可能です。

※13 心拍数の通知は心身の健康維持・増進のみを目的としています。疾患または病弊の検出、診断、治療、モニタリング、または管理の目的でご使用いただくことはできません。端末やアプリが提供する健康に関する情報は、医療的なアドバイスではありません。医療的なアドバイスは、医療専門家にご相談ください。

※14 トレーニングの自動検出は、一般的なウェルネス・フィットネスとしての使用のみを目的としています。疾患または病弊の検出、診断、治療、モニタリング、または管理の目的でご使用いただくことはできません。端末やアプリが提供する健康に関する情報は医療的なアドバイスではありません。医療的なアドバイスは医療専門家にご相談ください。

※15 ジェスチャーは写真や動画の撮影とアラームの解除のみにご利用いただけます。親指と人差し指によるダブルピンチ機能はOne UI 6.1.1以降に対応するSamsung Galaxyスマートフォンと連携されたSamsung Galaxy Ringのみで使用可能です。アラーム解除には、時計アプリのバージョンが12.3.30.35以降である必要があります。

※16 リングリモート追跡はSamsung Findのみで対応しています。位置履歴(Track My Ring)には対応していません。Samsung Findのリングリモート追跡は最後に接続した位置情報に基づいて追跡します。Samsung Findは、Android 11.0以降のSamsung Galaxyデバイスでのみ利用可能です。リングリモート追跡はSamsung Galaxy RingがSamsung Galaxyスマートフォンと最後にペアリングした位置情報を表示します。Samsung Galaxy Ringの位置情報を追跡し続けることはできません。

<製品画像:「Samsung Galaxy Ring」(全2色)>

<主な仕様:「Samsung Galaxy Ring」>

※17バッテリー駆動時間はサイズによって異なります。定格容量は「Samsung Galaxy Ring」のサイズ5~7で約18mAh(一度の充電でバッテリー駆動時間は最大6日間)です。また使用パターン、使用環境などによって異なる場合があります。

※18 充電ケースのサイズはSamsung Galaxy Ringのサイズによって異なります。Type-C有線充電とワイヤレス充電の両方に対応しています。

■さらにソフトバンクから「Samsung Galaxy Buds3 Pro」「Samsung Galaxy Watch7」の発売も決定!

ソフトバンクのグループ企業であるSB C&S株式会社(以下「SB C&S」)が「Samsung Galaxy Buds3 Pro」「Samsung Galaxy Watch7」を、全国のソフトバンク取扱店(一部店舗を除く)やSB C&Sが運営するオンラインショップ「トレテク!ソフトバンクセレクション」で2025年2月14日(金)より取り扱いを開始します。

「Samsung Galaxy Buds3 Pro」 カラー:シルバー

販売場所:全国のソフトバンク取扱店、ソフトバンクオンラインショップ、

トレテク!ソフトバンクセレクション

「Samsung Galaxy Watch7」 カラー:グリーン/サイズ:44mm

販売場所:ソフトバンク表参道、ソフトバンク銀座、ソフトバンク渋谷、

ソフトバンクグランフロント大阪、ソフトバンク六本木、ソフトバンク名古屋、

ソフトバンクオンラインショップ

詳細はソフトバンクオンラインショップ(https://www.softbank.jp/online-shop/options/?agncyId=sbm)、トレテク!ソフトバンクセレクション(https://shop.softbankselection.jp/)等をご確認ください。

※販路によって取り扱い製品が異なります。

※販売状況によって欠品している場合があります。

■製品詳細について

「Samsung Galaxy Ring」詳細

https://www.samsung.com/jp/rings/galaxy-ring/galaxy-ring-titanium-silver-size-11-sm-q501nzsaxjp/

「Samsung Galaxy Buds3 Pro」

https://www.samsung.com/jp/audio-sound/galaxy-buds/galaxy-buds3-pro-silver-sm-r630nzaaxjp/

「Samsung Galaxy Watch7」

https://www.samsung.com/jp/watches/galaxy-watch/galaxy-watch7-44mm-green-bluetooth-sm-l310nzgjxjp/

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。