1.1TBのクラウドストレージが11年分当たる！11周年記念キャンペーンを開催｜国産クラウドストレージInfiniCLOUD

InfiniCloud株式会社

InfiniCloud株式会社(代表取締役CEO:瀧 康史)は、同社が開発・提供する個人向け国産クラウドストレージサービス「InfiniCLOUD ( https://infini-cloud.net/ja/ )」のサービス開始から11周年を迎えることができました。

InfiniCLOUDから皆様へ感謝の気持ちを込めて、2025年1月23日より「1.1TB ライセンスコードプレゼント」などの特別キャンペーンを実施いたします。

11周年キャンペーン概要

開催期間: 2025年1月23日(木)~ 2025年2月12日(水)

<キャンペーン1> 抽選で1名様に1.1TB(11年分)プレゼント!

「プレゼント応募フォーム」より応募いただいた方の中から、抽選で1名様に、InfiniCLOUDの容量を追加できるライセンスコードをプレゼントいたします。

InfiniCLOUD 1.1TB ライセンスコード(11年間有効) :1名様



【キャンペーンURL】https://infini-cloud.net/ja/campaign_11th-anniversary-1.html

<キャンペーン2> 抽選で123名様に全プランが初年度1,100円になるクーポンをプレゼント!

「プレゼント応募フォーム」より応募いただいた方の中から、抽選で123名様に、全プランが初年度1,100円になる割引クーポンコードをプレゼントいたします。



・10TB(1名様):初年度1,100円、2年目以降 44,000円/年 or 4,400円/月

・3TB(11名様):初年度1,100円、2年目以降 13,200円/年 or 1,320円/月

・300GB(111名様 ):初年度1,100円、2年目以降 8,800円/年 or 880円/月



【キャンペーンURL】https://infini-cloud.net/ja/campaign_11th-anniversary-2.html

※本キャンペーンは予告なく終了または内容の変更をする場合があります。

InfiniCLOUDについて

無料容量20GBから始められるクラウドストレージ。2014年1月よりスタートした実績のある個人向け国産大容量クラウドストレージサービス。OS・ファイルシステムに信頼性と堅牢性を誇るZFSを採用し、サーバーはすべて国内に設置。大容量を十分に生かせる高速さと、安心してご利用いただけるクラウドストレージを実現しています。

パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスのバックアップソリューションとして、数多くのユーザー様にご利用いただいております。



記憶は心へ、記録はInfiniCLOUDへ。

https://infini-cloud.net/

会社概要

会社名:InfiniCloud株式会社

代表者:代表取締役CEO 瀧 康史

資本金:99,700千円

設 立 :2001年11月2日

所在地:〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町2-1-5 5風来館5F

TEL:050-3801-5987

FAX:054-251-1757

URL:https://infinicloud.com/

Email:info@infinicloud.com

事業内容:

・クラウドインフラ賃貸事業、ホスティング事業

・クラウドソフトウェア制作事業

・ネットワーク、サーバインフラの構築、保守管理業務

・上記に関連する業務