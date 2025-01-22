第81回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会（ショートトラック・フィギュア）山梨県で開催決定

公益財団法人日本スポーツ協会

スポーツを「する」「みる」「ささえる」ための環境づくりを行うJSPO（正式名称：公益財団法人日本スポーツ協会 東京都新宿区／会長 遠藤利明）は、令和7（2025）年1月21日に山梨県庁にて、令和9（2027）年開催予定の第81回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会（ショートトラック・フィギュア）の開催地として、山梨県を決定しました。

◆決定事項

第81回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会（ショートトラック・フィギュア）

開催地の決定（山梨県）

◆決定日

令和7（2025）年1月21日（火）

◆出席者

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42202/table/380_1_1caaeb140b963a3c8d5da98c6ea71623.jpg ]

（左から）岩田史昭常務理事兼事務局長（JSPO）、大久保雅直副知事（山梨県）

（左から）関根章理事・フィギュア部長（日本スケート連盟）、加藤光国課長補佐（スポーツ庁）、岩田史昭常務理事兼事務局長（JSPO）、大久保雅直副知事（山梨県）、高野剛会長（山梨県スポーツ協会）、降籏友宏教育長（山梨県教育委員会）◆参考：冬季大会開催状況

※★印の都道府県は、本大会（夏秋季大会）と冬季大会を併せて開催。

※スケート競技会の（ス）はスピード種目、（シ）はショートトラック種目、

（フ）はフィギュアスケート種目を表す。

◆JSPO（公益財団法人日本スポーツ協会）について

JSPOは、1911年7月に「国民スポーツの振興」と「国際競技力の向上」を目的に、大日本体育協会として創立。日本体育協会を経て、2018年4月1日、現在の名称となりました。

JSPOでは、国民スポーツ大会（旧 国民体育大会）や日本スポーツマスターズなど各世代を網羅したスポーツ大会の開催、スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブなどスポーツをする場の創出、スポーツの楽しみをサポートするスポーツ指導者の育成、最新の医・科学に根差したスポーツの推進など、誰もが自発的にスポーツを「する」「みる」「ささえる」ための幅広い事業を展開しています。また、わが国スポーツの統一組織として、国や60を超える競技団体、47都道府県スポーツ協会など、様々なスポーツ関連団体・組織や個人と連携しています。

▶ ホームページ https://www.japan-sports.or.jp/

▶ 事業概要パンフレット

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid57.html#09 （通読約15分）

▶ JSPO中期計画2023-2027

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid149.html#01