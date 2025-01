【Apartment Three】1月25日(土)よりYOKE GALLERYにてSS25コレクションプレビューおよびポップアップイベントを開催

株式会社アンティローザ

メンズファッションブランド「Apartment Three(アパートメント スリー)」は、2025年1月27日(月)よりSpring Summer 2025コレクションおよびブランド公式ECサイトをローンチいたします。

それに先立ち、2025年1月25日(土)より二日間、YOKE GALLERYにてプレビューおよびポップアップイベントを開催いたします。当日は最新コレクションより一部先行発売を行うほか、ブランド初の試みとなるスポーツウェアブランド umbroとのコラボレーションアイテムの販売も行います。※数量限定

【イベント概要】

・日時

2025年1月25日(土)、26日(日)

25日:11:00~14:00 / 15:00~19:00(最終入場18:00)

26日:11:00~14:00 / 15:00~18:00(最終入場17:00)

・会場

YOKE GALLERY(〒154-0002 東京都世田谷区下馬1丁目20-13 2F)

https://www.yoke-gallery.com

ぜひこの機会に、丹精込めて作られたアイテムの質感やシルエットを実際にお試しいただければと存じます。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

Apartment Three

Minimal, well-tailored, timeless wardrobe. Apartment Three is a Tokyo-based menswear label highlights refined simplicity offering a modern spin on classic staples.

Apartment Threeは良質な素材にこだわり、クラシックなアイテムに都会的でモダンなエッセンスを取り入れたリアルクローズを提案します。

・Instagram @apt_three

https://www.instagram.com/apt_three

・WEBサイト

https://apartment-three.com