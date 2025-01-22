横浜DeNAベイスターズ 1/25（土）『三浦大輔監督トークショー』＆1/26（日）『山崎康晃選手ファンミーティング』の両イベントを、リアルとネットで同時開催、有料チケットの販売も決定！
横浜DeNAベイスターズの2024年シーズンホームゲームを生放送した「ニコニコ」にて、
1月25日（土）13時より「横浜DeNAベイスターズ三浦大輔監督×森川智之トークショー」を、
1月26日（日）18時より「横浜DeNAベイスターズ 山崎康晃選手 ファンミーティング」の両イベントを、リアルとネットで同時に開催、リアル参加／ネット視聴のチケットを【有料】にて販売いたします。
★イベント・番組情報１.★
(C)YDB
イベント情報
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1035_1_40a39750c7568e35e31ad6d592e08430.jpg ]
本イベントでは三浦大輔監督、森川智之さんに聞きたいことなどご質問を募集いたします。
≫質問フォームはこちら(https://form.nicovideo.jp/forms/20250125_baystars)
また、ネット視聴では計3名様に『一言メッセージ付きサインボール』がもらえるチャンスあり！
ぜひご参加＆ご覧下さい！
チケット情報
本番組ではイベント会場に【限定170席】のユーザー参加席3種類をご用意しております。
【チケット販売ページ】
≫https://dwango-ticket.jp/project/8i4VN7MOZY
■会場参加チケット
・イベント会場参加チケットＳＳ席 【10席限定】(先着順)
販売価格 18,180円（税込）＋サービス手数料 10% 1,818円（税込）
特典：一言メッセージ付き直筆サインボール＆ツーショットスマホ撮影付
・イベント会場参加チケットＳ席 【40席限定】(先着順)
販売価格 13,200円（税込）＋サービス手数料 10% 1,320円（税込）
特典：直筆サインボール＆ツーショットスマホ撮影付
・イベント会場参加チケットＡ席 【120席限定】(先着順)
販売価格 11,000円（税込）＋サービス手数料 10% 1,100円（税込）
特典：ツーショットスマホ撮影付
【イベント会場参加チケット販売期間】
2025年1月20日(月)19:00～1月25日(土)11:00
■配信チケット
・ネット視聴チケット
販売価格 3,500円（税込）
・【プレミアム会員限定】ネット視聴チケット
販売価格 2,025円（税込）
ネット視聴ページ
≫https://live.nicovideo.jp/watch/lv346790210
※全編視聴には、ネット視聴チケットが必要です。
【ネット視聴チケット販売期間】
2025年1月20日(月)19:00～2月24日(月)22:00
★イベント・番組情報２★
(C)YDB
イベント情報
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1035_2_2ccf796e66cf04bf16cb68f210e1a162.jpg ]
本イベントでは、山崎康晃選手に聞きたいことなど質問を募集いたします。
ぜひご参加＆ご覧下さい！
≫質問募集フォームはこちら(https://form.nicovideo.jp/forms/20250126_baystars)
チケット情報
本番組では、イベント会場に【限定170席】のユーザー参加席 2種類をご用意しております。
【チケット販売ページ】
https://dwango-ticket.jp/project/8LGioJ2rSd
■会場参加チケット
・イベント会場参加チケットＳ席 【50席限定】(先着順)
販売価格 16,500円（税込）＋サービス手数料 10% 1,650円（税込）
特典：直筆サインボール＆ツーショットスマホ撮影付
・イベント会場参加チケットＡ席 【120席限定】(先着順)
販売価格 13,200円（税込）＋サービス手数料 10% 1,320円（税込）
特典：ツーショットスマホ撮影付
【イベント会場参加チケット販売期間】
2025年1月17日(金)19:00～1月26日(日)17:00
■配信チケット
・ネット視聴チケット
販売価格 2,750円（税込）
ネット視聴ページ
≫https://live.nicovideo.jp/watch/lv346781916
※全編視聴には、ネット視聴チケットが必要です。
【ネット視聴チケット販売期間】
2025年1月17日(金)19:00～2月25日(火)22:00
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