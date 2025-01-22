横浜DeNAベイスターズ　1/25（土）『三浦大輔監督トークショー』＆1/26（日）『山崎康晃選手ファンミーティング』の両イベントを、リアルとネットで同時開催、有料チケットの販売も決定！

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株式会社ドワンゴ


横浜DeNAベイスターズの2024年シーズンホームゲームを生放送した「ニコニコ」にて、


1月25日（土）13時より「横浜DeNAベイスターズ三浦大輔監督×森川智之トークショー」を、


1月26日（日）18時より「横浜DeNAベイスターズ 山崎康晃選手 ファンミーティング」の両イベントを、リアルとネットで同時に開催、リアル参加／ネット視聴のチケットを【有料】にて販売いたします。



★イベント・番組情報１.★



(C)YDB

イベント情報



[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1035_1_40a39750c7568e35e31ad6d592e08430.jpg ]


本イベントでは三浦大輔監督、森川智之さんに聞きたいことなどご質問を募集いたします。


≫質問フォームはこちら(https://form.nicovideo.jp/forms/20250125_baystars)



また、ネット視聴では計3名様に『一言メッセージ付きサインボール』がもらえるチャンスあり！


ぜひご参加＆ご覧下さい！



チケット情報



本番組ではイベント会場に【限定170席】のユーザー参加席3種類をご用意しております。



【チケット販売ページ】


≫https://dwango-ticket.jp/project/8i4VN7MOZY



■会場参加チケット

・イベント会場参加チケットＳＳ席　【10席限定】(先着順)


販売価格　18,180円（税込）＋サービス手数料 10%　1,818円（税込）


特典：一言メッセージ付き直筆サインボール＆ツーショットスマホ撮影付



・イベント会場参加チケットＳ席　【40席限定】(先着順)


販売価格　13,200円（税込）＋サービス手数料 10%　1,320円（税込）


特典：直筆サインボール＆ツーショットスマホ撮影付



・イベント会場参加チケットＡ席　【120席限定】(先着順)


販売価格　11,000円（税込）＋サービス手数料 10%　1,100円（税込）


特典：ツーショットスマホ撮影付



【イベント会場参加チケット販売期間】


2025年1月20日(月)19:00～1月25日(土)11:00



■配信チケット

・ネット視聴チケット　


販売価格　3,500円（税込）



・【プレミアム会員限定】ネット視聴チケット　　


販売価格　2,025円（税込）



ネット視聴ページ


≫https://live.nicovideo.jp/watch/lv346790210


※全編視聴には、ネット視聴チケットが必要です。



【ネット視聴チケット販売期間】


2025年1月20日(月)19:00～2月24日(月)22:00




★イベント・番組情報２★



(C)YDB

イベント情報



[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1035_2_2ccf796e66cf04bf16cb68f210e1a162.jpg ]


本イベントでは、山崎康晃選手に聞きたいことなど質問を募集いたします。


ぜひご参加＆ご覧下さい！


≫質問募集フォームはこちら(https://form.nicovideo.jp/forms/20250126_baystars)




チケット情報



本番組では、イベント会場に【限定170席】のユーザー参加席　2種類をご用意しております。



【チケット販売ページ】


https://dwango-ticket.jp/project/8LGioJ2rSd



■会場参加チケット

・イベント会場参加チケットＳ席　【50席限定】(先着順)


販売価格　16,500円（税込）＋サービス手数料 10%　1,650円（税込）


特典：直筆サインボール＆ツーショットスマホ撮影付



・イベント会場参加チケットＡ席　【120席限定】(先着順)


販売価格　13,200円（税込）＋サービス手数料 10%　1,320円（税込）


特典：ツーショットスマホ撮影付



【イベント会場参加チケット販売期間】


2025年1月17日(金)19:00～1月26日(日)17:00



■配信チケット

・ネット視聴チケット　


販売価格　2,750円（税込）



ネット視聴ページ


≫https://live.nicovideo.jp/watch/lv346781916


※全編視聴には、ネット視聴チケットが必要です。



【ネット視聴チケット販売期間】


2025年1月17日(金)19:00～2月25日(火)22:00




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