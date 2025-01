全世界150万本を達成した探索型2DアクションRPG『エンダーリリーズ』の続編『エンダーマグノリア: ブルームインザミスト』製品版本日発売！

株式会社Binary Haze Interactive

株式会社Binary Haze Interactive(本社:東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F、代表取締役社長 兼 CEO 小林 宏至、以下BHI)は『エンダーマグノリア: ブルームインザミスト』製品版を2025年1月23日(木)WindowsPC向けSteam、Nintendo Switch、PlayStation4/5、Xbox Sereis X/Sにて発売いたしました。

パッケージ版に関しましてもNintendo SwitchおよびPlayStation4/5向けに同日発売開始となります。

■ファイナルトレーラーはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UvPgRWDoiO4 ]

今回のファイナルトレーラーではアーリーアクセス版以降に追加となるアクションや攻撃手段に加え、その先の物語を想起させるシーンが描かれてます。音楽集団「Mili」が紡ぐ楽曲と物語の調和をご堪能下さい。

■『エンダーマグノリア: ブルームインザミスト』とは

多くのお客様からのご愛顧いただき、全世界150万本を達成した

『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』の続編となるタイトルです。

前作『エンダーリリーズ』で描かれた死の雨の災厄から数十年後の物語。

暴走する悲しき人工生命体「ホムンクルス」によって滅びゆく終末世界を舞台にした探索型2DアクションRPGです。

人とホムンクルス、救済の旅の果てに待ち受けるものとは。

2024年3月25日(月)より早期アクセス版を配信していた本作が、

2025年1月23日(木)に正式な製品版として発売いたしました。

<物語>

舞台は、地下に眠る膨大な魔力資源によって栄えた魔法大国「煙の国」。

発展の末に生み出された人工生命「ホムンクルス」は輝かしい未来をもたらすはずだった。

地下から吹き上がる穢れた煙はホムンクルスを狂わせ、暴走する怪物へと変貌した。

ホムンクルスを救済する力を持つ調律師「ライラック」は、下層深くの地下の実験場で目覚め

この国の悲劇に大きく関わる一人の「ホムンクルス」と出会う。

ライラックは契りを結んだホムンクルスと共に、失われた記憶と大切な仲間の行方を探して広大な煙の国での旅を始める。

これは死の雨の災厄から数十年後の、終末の世界で描かれる破壊と再生の物語。

<体験>

『エンダーマグノリア』は滅びゆく「煙の国」を旅して、人とホムンクルスの救済を目指す

ダークファンタジーの探索型2D横スクロールアクションRPGです。

舞台は、魔法と機械文明が発展して上に積み上がり階層化した魔法大国。

捨てられた旧市街、血塗られた研究所、荘厳な魔術学院、巨大工場など

独特かつ美しくも残酷な世界が広がっています。

旅の先々で待ち受けるのは、狂気に落ちた人を助けるはずのホムンクルス達。

恐るべき強敵達と戦い、魂を解放する事で彼らは『ライラック」の仲間になってくれます。

苦難の旅の果てに救えるのは人か、ホムンクルスか……

音楽は前作『エンダーリリーズ』に引き続き、音楽集団「Mili」が全楽曲を担当しています。

儚くも幻想的な音楽で彩られた『エンダーマグノリア』の世界観をお楽しみください。





■最新ゲーム画面

■Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/2725260/ENDER_MAGNOLIA_Bloom_in_the_Mist/

■Nintendo Switchストアページ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000078171?srsltid=AfmBOoqWKNP-Ga2NB_phrMjSlb2IBIO-rIbIVo63b0MM2DNV5ZyWBOg6

■PlayStationストアページ

https://www.playstation.com/ja-jp/games/ender-magnolia-bloom-in-the-mist/

■Xboxストアページ

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/ender-magnolia-bloom-in-the-mist/9pffs71hnmgg

■「エンダーマグノリア」公式サイト

https://www.endermagnolia.com/ja/

■「エンダーマグノリア」公式X

https://twitter.com/EnderLilies_JP

■商品概要

- タイトル名称:エンダーマグノリア: ブルームインザミスト- 対応機種:Steam(Windows)、Nintendo Switch、PlayStation4/5、Xbox Series X/S- 対応言語:日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、イタリア語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語- ジャンル:2DアクションRPG- 発売日:2025年1月23日- 価格:デジタル版:2,980円(税抜き)通常版パッケージ:3,980円(税抜き)限定版パッケージ:9,300円(税抜き)- プレイ人数:一人- ティザーサイト:http(https://endermagnolia.com)s://endermagnolia.com(https://endermagnolia.com%E5%85%AC%E5%BC%8FX%EF%BC%9Ahttps://x.com/EnderLilies_JP)- 公式X:https://x.com/EnderLilies_JP , https://x.com/BinaryHaze_JP- コピーライト:(C)BINARY HAZE INTERACTIVE Inc.- 開発:Adglobe Inc. 、Live Wire Inc.

■Binary Haze Interactiveについて

小林宏至によって2020年に設立されたBinary Haze Interactiveは

日本から世界へ対して世界観や雰囲気を重視したコンシューマ向けオリジナルタイトルだけ

を発信するゲームパブリッシャーとして誕生しました。

自分たちが作りたいものを作る国内でオンリーワンの存在になることを目指しています。

会 社 名:株式会社Binary Haze Interactive

本 社:東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F

代 表 者:代表取締役社長 兼 CEO 小林 宏至

設 立:2020年6月5日

事 業 概 要:ゲームの企画、プロデュース、販売

U R L:https://bhaze.com/jp/

※会社名、製品名、ロゴは株式会社Binary Haze Interactiveの商標または登録商標です。