GiRLS by PEACH JOHNが春の新作コレクションを発売。人気の「Peasy」シリーズや、脇高ブラに新色が登場！プチプライスなブラセットが多数ラインナップ。

株式会社ピーチ・ジョン(本社:東京都港区/代表取締役社長:西澤 恒地)のPEACH JOHNの妹ブランド、GiRLS by PEACH JOHN(ガールズバイ ピーチ・ジョン)は、春の新作コレクションを発売しました。

シリーズ累計39万枚突破※した大人気のブラトップ「Peasy(ピージィ)」の新色や、「もりこれ脇高」シリーズの脇高ブラ、ノンワイヤーブラなど春らしさ溢れるデザインのブラセットが登場!

※集計期間:2020年1月29日~2024年12月5日(ショーツも含む)

人気の「Peasy」シリーズにシンプルで使いやすいカラーが新色として登場(ハート)

「Peasy001ノンワイヤーブラ」\2,178 アッシュブルー

「Peasy001ノンワイヤーブラ」は、肩にくい込みにくく優しくフィットするタンクトップタイプ。

新色の「アッシュブルー」がラインナップに追加されました。桃の形の左右一体型パッド入りで、ボリュームをプラスしながらサイドから軽く寄せて脇太りを防止。程よく高さのある丸いバストラインに整えます。

「Peasy002ノンワイヤーブラ」\2,178 アイボリー

「Peasy002ノンワイヤーブラ」は、広いネックあきのトップスからものぞきにくい細身のキャミソールタイプ。

新色の「アイボリー」がラインナップに追加されました。気になるワキや背中の段差もできにくく、フィットする服やトレンドのシアー感のあるトップスの下にもぴったりです。

商品詳細

「Peasy001ノンワイヤーブラ」

価格:\2,178(本体価格\1,980)

サイズ:S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10264811763/

カラー:アッシュブルー(新色)

「Peasy002ノンワイヤーブラ」

価格:\2,178(本体価格\1,980)

サイズ:S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10264821463/

カラー: アイボリー(新色)

中央のレースアップで盛り感自由自在(ハート)「もりこれ脇高レースアップブラ」に新色の“ブルー”が登場。

中央のレースアップで、谷間の寄せ具合を調節することができます。中厚手パッドとセンターが低いL字型ワイヤー、脇肉逃げ防止パネルで、バストをボリュームアップしつつ寄せて、盛り感のある谷間をメイクする脇高ブラ。別売りのマッチングのショーツもラインナップ。

商品詳細

「もりこれ脇高レースアップブラ」

価格:\2,178(本体価格\1,980)

サイズ:A~Eカップ、UB65/70/75

※AカップのみUB70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10275000710/

「もりこれ脇高レースアップショーツ」

価格:\1,078(本体価格\980)

サイズ:S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10275010703/

カラー: ブルー(新色)

【ブラとショーツSETで\2,178】 人気のブラセットに新色が登場!

GiRLS by PEACH JOHN 2025春の新作コレクション

ノンワイヤーならではのラクな着け心地。新色として「ミント」を発売しました。カップ下側にパワーネット二つ折りのサポートパネル付きで、カップとバストの広がりを抑え、自然な丸み&高さに整えます。フロント全体に繊細なストレッチレースを使用したフェミニンなデザイン。

商品詳細

「りらこれラインドレースノンワイヤーブラセット」

価格:\2,178(本体価格\1,980)

カラー:ミント(新色)

サイズ:BC/DEカップ、UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10278520733/

繊細なストレッチレースを、肩の上までたっぷりと使用したフルカップデザイン。新色として「アンティークピンク」を発売しました。アンダーバスト部肌側に伸びないテープを配して、バージスラインをキープ。広い面積で包み込み、ラクな着け心地で自然なバストラインに整えます。

商品詳細

「りらこれレーシィノンワイヤーブラセット」

価格:\2,178(本体価格\1,980)

カラー:アンティークピンク(新色)

サイズ:BC/DEカップ、UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10250611333/

合わせる服を選ばない、毎日迷わず使えるブラ&ショーツセット。新色の「ショコラブラウン」がラインナップに追加されました。カップ表面にはダーツ1本だけでアウターに凹凸が映りにくいデザイン。軽い着け心地でほどよく寄せ上げ、自然な高さと丸みのバストに整えます。

商品詳細

「なちゅこれシンプルレースブラセット」

価格:\2,178 (本体価格 \1,980)

カラー:ショコラブラウン(新色)

サイズ:B~Fカップ、UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10248192010/

GiRLS by PEACH JOHN