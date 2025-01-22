『.hack//G.U.』×MOLLY.ONLINEスクラッチ 新規デフォルメイラスト等を使用したアクリルスタンドやA4ビジュアルフレームアートの限定グッズが１月24日（金）正午より展開開始
株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、当社が運営する「モーリーオンラインスクラッチ」（https://www.scratch.molly.online/）にて、ゲームシリーズ『.hack//G.U.』の新規デフォルメイラスト等を使用した限定グッズ6等賞31アイテムが当たる「『.hack//G.U.』スクラッチ」を１月24日（金）正午より展開いたします。
■モーリーオンラインスクラッチ限定！新規デフォルメイラスト等を使用したグッズが当たるスクラッチを１月24日（金）正午より展開開始
ゲームシリーズ『.hack//G.U.』の限定グッズが、モーリーオンラインスクラッチに登場します。A4ビジュアルフレームアートや美麗イラストを使用したA4クリアポスター、新規デフォルメイラストを使用したアクリルスタンドや缶バッジなどをラインナップ。
全６等賞31アイテムが当たるはずれなしのオンラインスクラッチです。
また、10連セットをご購入のお客さまにはもれなく新規デフォルメイラストを使用した「ポストカード」を1つプレゼントします。
※複数回に分けて10個購入した場合は対象外となります。
※商品の発送は2025年４月末以降の予定です。
『.hack//G.U.』×MOLLY.ONLINEスクラッチ概要
商品：A4ビジュアルフレームアート 全1種、ランチトートバッグ 全2種、メタルチャーム 全7種、アクリルスタンド 全7種、A4クリアポスター 全7種、缶バッジ 全7種
価格：１回 770円(税込)
送料：10個につき一律550円
支払方法：クレジットカードまたはキャリア決済、 メルペイ、PayPay
展開期間：2025年１月24日（金）正午 ～ 2025年２月14日（金）23時59分
開催場所：モーリーオンラインスクラッチ（https://www.scratch.molly.online/）
※公開は2025年１月22日（水）正午より
購入方法：モーリーオンラインスクラッチでオンラインスクラッチを購入し、画面上でスクラッチを削って出た等賞が当たります。商品は後日お客さまの自宅へ配送します（別途送料がかかります）。
『.hack//G.U.』×MOLLY.ONLINEスクラッチ ラインナップ
A賞 A4ビジュアルフレームアート 全１種
サイズ：イラスト部分：約H29.7×W21cm、
台紙：約H34.8×W26cm
『.hack//G.U.』のイラストを使用したA4ビジュアルフレームアート
B賞 ランチトートバッグ 全２種
サイズ：約H20×W30×D10cm
新規デフォルメイラスト等を使用したランチトートバッグ
C賞 メタルチャーム 全７種
サイズ：（最大）約5.3cm ※種類によって異なります
キャラクターの横顔をモチーフにしたメタルチャーム
D賞 アクリルスタンド 全７種
サイズ：（最大）約８cm ※種類によって異なります
新規デフォルメイラストを使用したアクリルスタンド
E賞 A4クリアポスター 全７種
サイズ：21cm×29.7cm
美麗イラストを使用したA4サイズのクリアポスター
F賞 缶バッジ 全７種
サイズ：直径約5.7cm
新規デフォルメイラストを使用した缶バッジ
■抽選で３名さまに「F賞 缶バッジ コンプリートセット」が当たるプレゼントキャンペーンを開催！
モーリーオンライン公式Xのアカウントをフォローし指定ポストをリポストしていただいた方の中から抽選で３名さまに「F賞 缶バッジ コンプリートセット」をプレゼントいたします。
詳細はモーリーオンライン公式Xをご確認ください。
応募期間：
2025年１月22日(水) 正午 ～ １月29日(水) 23時59分
モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of
(C).hack Conglomerate .hack//G.U(TM)＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
■「モーリーオンライン スクラッチ」とは
パソコンやスマートフォンを使ってWeb上で「いつでも」「どこでも」スクラッチくじを購入できる、ハズレなしのオンラインくじサービスです。
モーリーオンラインスクラッチでしか手に入らないオリジナル商品をラインナップ。当たった商品はお客さまへ直接お届けいたします。（※別途、配送手数料が必要となります。）
公式サイト：https://www.scratch.molly.online/
公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of
※画像はイメージです。
※展開日や展開内容は予告無く変更させていただくことがございます。