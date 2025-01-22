PEANUTS Cafe｜“期間限定”スヌーピーと仲間たちの「YOUR SWEETIE IS BACK !」をテーマにした、バレンタイン限定メニューやグッズが1/23(木)より登場！

株式会社ポトマック(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe(http://www.peanutscafe.jp/)では、シュローダーを振り向かせようといつもシュローダーのそばでアピールするルーシーの恋心“YOUR SWEETIE IS BACK !”(あなたのカワイコちゃんのお帰りよ！)をテーマにしたデザートやドリンク、グッズを2025年1月23日(木)～3月14日(金)の期間限定で販売いたします。また、PEANUTS Cafe オンラインショップ(https://www.peanutscafe.jp/online/)でも、グッズを販売致します。

“YOUR SWEETIE IS BACK!” をモチーフにしたメニュー

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

恋するルーシーのスウィーティーブラウニー \1,386(税込)

濃厚な自家製ブラウニーとベリーの甘酸っぱいソースがマッチ。

ルーシーの甘酸っぱい恋を表現したデザートです。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

スウィーティーショコラミルクティー \990(税込)

ショコラのビター風味とまろやかなミルクティーのスウィーティーな組み合わせ。

甘酸っぱいフランボワーズのマカロンとご一緒にどうぞ。

販売店舗

PEANUTS Cafe 名古屋

PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)

PEANUTS Cafe 大阪

PEANUTS DINER 神戸

大阪店限定｜大人気、お子様から大人までお楽しみいただける、デザートビュッフェもお見逃しなく！

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

期間限定でバレンタインをモチーフにしたチョコレートファウンテンや、チュロス、いちごミルクレープなど“スヌーピーと仲間たち(ピーナッツ・ギャング)”をテーマにしたスイーツをご用意しました。

メインのお料理に、デザートビュッフェとドリンクバーがセットになった大満足なお食事をお楽しみください。

詳細を見る :https://www.peanutscafe.jp/news/topics/3590/

販売店舗

PEANUTS Cafe 大阪

南町田店限定｜スヌーピーミュージアムの企画展“HOLIDAY”と連動したバレンタインメニューも！

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

隣接するスヌーピーミュージアムの企画展「HOLIDAY」に連動して、第三弾“ニューイヤー”に続きラストとなる第四弾は、“バレンタイン”にちなんだコミックをモチーフにした、ボリューム満点のピクニックボックス、見た目もかわいいパフェやドリンクをご用意しました。

詳細を見る :https://www.peanutscafe.jp/news/topics/3575/

販売店舗

PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム(南町田)

販売期間

1月20日(月)～3月2日(日)

贈りものにもおすすめ、レトロポップをイメージしたアイテム

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

どこか懐かしいアメリカのお菓子のパッケージをモチーフにしたバレンタインならではのフードアイテムや、ペアで揃えられるマグカップなどがラインナップ。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈りものにいかがでしょうか。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

Your Sweetie is Back ストロベリーチョコマシュマロ \1,296(税込)

Your Sweetie is Back 焼きショコラ \1,728(税込)

Your Sweetie is Back ティータイムセット \1,760(税込)

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

Your Sweetie is Back マグカップ (ピンク/マルーン) 各\2,420(税込)

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

Your Sweetie is Back ステッカーセット \1,320(税込)

Your Sweetie is Back アクリルキーホルダー \1,320(税込)

販売店舗

PEANUTS Cafe 神戸

PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム(南町田)

PEANUTS Cafe 名古屋

PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)

PEANUTS Cafe 大阪

PEANUTS Cafe オンラインショップ

販売日

2025年1月23日(木)～3月14日(金)

販売店舗

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe 神戸

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26 PEANUTS HOTEL 1F

TEL 078-200-5848

HP https://www.peanutshotel.jp/

※グッズのみ

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS DINER 神戸（PEANUTS HOTEL 3F）

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26

TEL 078-200-5848

HP www.peanutsdiner.jp/kobe/

※デザート・ドリンクのみ

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム(南町田)

〒194-0004

東京都町田市鶴間3-1-4 南町田グランベリーパーク パークライフ棟

TEL 042-850-7390

HP http://www.peanutscafe.jp/snoopymuseum-tokyo/

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe 名古屋

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内3-18-15先 RAYARD Hisaya-odori Park

TEL 052-211-9660

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/nagoya/

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前 1-14-30 WITH HARAJUKU B2F

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/sunny-side-kitchen/

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe 大阪

〒565-0826

大阪府吹田市千里万博公園2－1 ららぽーとEXPOCITY 1F

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/osaka/

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe オンラインショップ

※グッズのみ

https://www.peanutscafe.jp/online/

公式HP :http://www.peanutscafe.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/公式Facebook :https://www.facebook.com/peanutscafetokyo/公式X(旧Twitter) :https://twitter.com/peanutscafe2015

＜参考＞

「ピーナッツ」とは



「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト(https://www.snoopy.co.jp/)

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」(https://www.facebook.com/SnoopyJapan)

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」(https://x.com/snoopyjapan)

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」(https://x.com/snoopy_jp_info)

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」(https://www.instagram.com/snoopyindailylife)

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」(https://www.tiktok.com/@peanuts_jp)

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC (短縮形 (C) 2025 Peanuts)