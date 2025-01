【無料開催】文化庁委託事業・芸術家等実務研修会「フリーランス法対応！クリエイターと取引先のための契約講座」全国5か所＋オンラインで実施。

協同組合日本イラストレーション協会

2024年11月1日から、「フリーランス法」が施行されました。

フリーランスで働くクリエイターと、クリエイターにお仕事を依頼する事業者の皆様を対象に、フリーランス法の詳しい内容の紹介や、フリーランス法に則った契約書などの実務について実践的な講座を開催します。

フリーランス法対応!クリエイターと取引先のための契約講座

クリエイターと事業者の取引を進めるために不可欠な著作権などについても学びを深める機会となります。無料開催ですので、お気軽にご参加ください。

対象 フリーランスで働く、イラストレーター、WEBデザイナー、漫画家、グラフィックデザイナー、等のクリエイター/フリーランスのクリエイター等にお仕事を依頼する事業者

参加費 無料

参加特典 参加者には、「フリーランス対応!クリエイターと取引先のための契約ハンドブック」を無料で配布

詳細はこちらをご覧くださいR6 文化庁委託事業 特設サイト :https://jilla.or.jp/2024/12/10377令和6年度文化庁委託事業「芸術家等実務研修会」《フリーランス法対応!クリエイターと取引先のための契約講座》の実施について

会場開催日程

全国5か所での会場開催詳細

【中国地方】

開催日:2025年2月7日(金)18:30-20:30

会 場:広島コンベンションホール 3階3AB室

住 所:広島県広島市東区二葉の里3-5-4 広テレビル

最寄駅:JR広島駅

https://0207keiyaku.peatix.com

【九州地方】

開催日:2025年2月8日(土)14:30-16:30

会 場:TKP博多駅前シティセンター カンファレンス5

住 所:福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル8階

最寄駅:JR博多駅

https://0208keiyaku.peatix.com

【沖縄地方】

開催日:2025年2月18日(火)18:30-20:30

会 場:沖縄県立博物館・美術館 美術館講座室

住 所:沖縄県那覇市おもろまち3-1-1

最寄駅:ゆいレール おもろまち駅

https://0218keiyaku.peatix.com

【東北地方】

開催日:2025年3月2日(日)14:00-16:00

会 場:マリオス MALIOS 18階会議室181

住 所:盛岡市盛岡駅西通2-9-1

最寄り駅:JR盛岡駅

https://0302keiyaku.peatix.com

【北海道地方】

開催日:2025年3月15日(土)13:00-15:00

会 場:HOKKAIDO Station 01 コミュニティラウンジ セミナールーム

住 所:北海道札幌市中央区北5条西5-1-5 JR GOGO SAPPORO 6階

最寄駅:JR札幌駅

https://0315keiyaku.peatix.com

オンラインでの開催詳細

第1回オンライン開催日:2025年2月1日(土)14:00‐15:30

https://0201keiyaku.peatix.com

第2回オンライン開催日:2025年3月8日(土)16:30‐18:00

https://0308keiyaku.peatix.com

オンデマンド配信

2025年2月1日より、配信開始。

https://jilla.or.jp/2024/12/10377

講師紹介

対面・オンライン研修講師

土井宏文 どい ひろぶみ

株式会社コンテンツ・シティ コンテンツ・シティ出版 代表取締役社長

著書に「コンテンツビジネス法務・財務・実務編」「著作権ビジネス構造分析」「知的財産検定1級コンテンツ」等がある

松嶌葉子 まつしま ようこ

中小企業診断士・中小企業経営戦略コンサルタント

グラフィックデザイナー出身の中小企業診断士であり、クリエイターと事業者双方の事情を鑑みてプロジェクトを進めることができるコンサルタントとして定評がある。

小規模事業者や中小企業の広告・PR戦略やネット戦略、展示会出展などの販売促進のサポートで成功事例多数。海外展開の支援も経験あり。

オンデマンド研修講師

古庄俊哉 ふるしょう としや

弁護士 大江橋弁法律事務所 パートナー

京都大学法学部卒業。

University of Washington School of Law (Seattle) Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property (CASRIP) 主催 Patent and Intellectual Property Law and Practice Summer Institute修了。

University of Washington School of Law 知的財産法修士課程(IP LL.M.)修了。

2012年~2013年米国および欧州にて知的財産権侵害訴訟(主に特許権侵害訴訟)に関する実務研修 Fish & Richardson P.C. New York officeおよびMunich officeにてForeign Legal Trainee として勤務。

大阪弁護士会所属(2006年登録 59期)

ニューヨーク州弁護士(2013年登録) 弁理士(2015年登録)

主催・事務局

主催 文化庁

事務局 協同組合 日本イラストレーション協会

事務局

協同組合 日本イラストレーション協会

〒113-0001 東京都文京区白山1-7-11白山小澤ビル4F

本件に関するお問い合わせ

メール:jilla.seminar@gmail.com

担当:光山(事務局)・竹本(事業責任者)

取材等担当直通:080-6930-597