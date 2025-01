KnowBe4、2025年冬季G2レポートで「G2スコアによるトップ10企業」リストで5位にランクイン

KnowBe4 Japan 合同会社

米国フロリダ州タンパベイ(2025年1月16日発)/東京(2025年1月22日発)- 統合型セキュリティ意識向上トレーニングとヒューマンリスク管理で世界をリードするサイバーセキュリティ・プラットフォームのプロバイダーであるKnowBe4(本社:米国フロリダ州タンパベイ、創立者兼CEO:Stu Sjouwerman (ストゥ・シャワーマン))は、 G2の2025年冬季レポートで「G2スコアによるトップ10企業」リストで5位にランクインしたことを発表します。G2スコア81.93ポイントの評価は、KnowBe4の市場実績と顧客満足度の高さを反映するものです。

G2スコアは、ユーザーコミュニティから収集したレビューと、オンラインソースやソーシャルネットワークから集約したデータに基づいています。G2は、このデータに独自のアルゴリズムを適用し、顧客満足度(Satisfaction)と市場実績(Market Presence) のスコアをリアルタイムで算出しています。注目すべきは、G2に掲載されている全製品・サービスのうち、リーダーとして認識されているのはわずか4%であり、KnowBe4が常に右上の最上位のリーダーポジションで評価されていることです。KnowBe4 は、2,470 件のレビューから G2 評価で 4.6 星を獲得し、8 つのカテゴリーで No.1の評価を獲得しており、G2 Grid(R) リーダーとしての地位を確立しています。

また、KnowBe4は、2025年冬季G2 Gridレポートで、セキュリティ意識向上(SAT)プラットフォームとSOAR(Security Orchestration, Automation and Response)プラットフォームの2つのカテゴリーでトップの評価を獲得しています。セキュリティ意識向上トレーニング(SAT)プラットフォーム部門において5年以上にわたり連続(https://www.knowbe4.com/g2-grid-report-for-security-awareness-training)で、KnowBe4 PhishER がSOAR(Security Orchestration, Automation and Response)プラットフォーム部門において3年以上にわたり連続(https://www.knowbe4.com/g2-grid-report-for-security-orchestration-automation-and-response)でNo.1の評価を更新しました 。

KnowBe4のCEOであるストゥ・シャワーマンは、次のようにコメントしています。

「G2スコアトップ10企業リストで5位を獲得したことは、驚くべき成果であり、KnowBe4が世界中の顧客や組織から卓越した評価を受けている証です。この1年間、KnowBe4は進化し続けるサイバー脅威を先取りするため、プラットフォームの強化、最先端のAI主導型機能の導入、戦略的パートナーシップの形成に注力してきました。G2からのこの評価はお客様から生の声を反映したもので、潜在的な人の脆弱性を減らし、人的リスク管理を強化するという当社のコミットメントへの評価を裏付けるものです。私たちのチームの努力、セキュリティ意識を重視した企業文化の構築におけるお客様の成功、そして私たちが業界全体のサイバーリスクの低減にもたらした具体的な取り組みが、このような賞を通じて認められたことを大変誇りに思います。」

<G2のKnowBe4に対する最近のカスタマーレビューの例>

"Essential Security Awareness Training Platform for Any Organization(https://www.g2.com/products/knowbe4-security-awareness-training/reviews/knowbe4-security-awareness-training-review-10505525)

(あらゆる組織に不可欠なセキュリティ意識向上トレーニングプラットフォーム)"



KnowBe4 stands out for its engaging, interactive training modules that keep users interested while learning crucial cybersecurity practices. The phishing simulations are particularly helpful, providing real-world examples that reinforce training concepts effectively. We also appreciate the wide variety of content, from videos to quizzes, that cater to different learning styles. The platform’s ease of use and regular updates keep the content fresh, relevant, and effective for all employees, from entry-level to executive staff.

(KnowBe4は、重要なサイバーセキュリティの実践を学びながらユーザーの興味を引きつける、魅力的でインタラクティブなトレーニングモジュールは他社と一線を画しています。特にフィッシング・シミュレーションは、トレーニングのコンセプトを効果的に強化する実例を提供し、極めて有用です。また、ビデオやクイズなど、さまざまな学習スタイルに対応する多様なコンテンツも評価できます。このプラットフォームの使いやすさと定期的な更新により、エントリーレベル社員からエグゼクティブスタッフまで、すべての従業員にとって新鮮で適切かつ効果的なコンテンツが維持されています。)

G2の評価方法論については、ここを(https://documentation.g2.com/docs/research-scoring-methodologies) クリックしてください。

また、KnowBe4のお客様から直接寄せられたレビューについては、こちらを(https://www.g2.com/sellers/knowbe4-inc)ご覧ください。

<G2について>

G2は、米国イリノイ州シカゴに本社を置く世界最大級のピアツーピアレビューサイトです。フォーチュン 500 企業を含む年間1億人以上のソフトウェア購入者が G2 を利用し、的確なレビューに基づいてソフトウェア購入ための比較検討と意思決定を行っています。Salesforce、HubSpot、Zoom、Adobe など、数千社を超えるソフトウェア企業/サービス企業が 、G2 をパートナーとして参画しています。G2の詳細については、 www.g2.com(https://www.g2.com/) (英文)を参照してください。

<KnowBe4について>

KnowBe4は、ITおよびデータ・セキュリティの専門家であるStu Sjouwerman(ストゥ・シャワーマン)によって2010 年8 月に米国フロリダ州タンパベイで設立され、セキュリティに関する意識向上トレーニングへの新しい形態のアプローチを通じて、ランサムウェア、CEO詐欺、その他のソーシャルエンジニアリングの手口に関する意識を高めることで、組織が人に関わるセキュリティ上の課題に対処できるよう支援しています。従業員を最後の防衛ラインとして機能させ、セキュリティ文化を強化することで人に関わるリスクを低減するKnowBe4のプラットフォームは多くの組織から支持を集め、世界の7万社を超える企業や団体によって採用されています。今、KnowBe4は、長年にわたるAI/機械学習(ML)の研究開発をベースに、新たな市場である「ヒューマンリスク管理」への挑戦を開始しています。https://www.knowbe4.com/ja/