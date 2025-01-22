【阪神梅田本店】巨大いちごのフォトスポットなど、バレンタイン期間限定の「いちごテラス」が登場！
■「ENJOY！いちごテラス」
■8階 ハローカルチャー3
■1月29日(水)～2月14日(金) ※最終日は午後5時まで
【バレンタイン全体情報】
■阪神梅田本店 各階「阪神のバレンタイン２０２５」
■2025年1月15日(水)→2025年２月14日(金)
※開催期間および最終日の閉場時間はフロア・売場により異なる。
■公式URL：https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/store/valentine/?utm_medium=prtimse&utm_source=hp&utm_campaign=storepromotion(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/store/valentine/?utm_medium=prtimse&utm_source=hp&utm_campaign=storepromotion)
阪神のいちごバレンタインを象徴するスポットとして、1月29日(水)から、8階に「ENJOY！いちごテラス」が登場！
“これを目にして通り過ぎるなんて無理！”な直径2メートル以上の巨大いちごのフォトスポットや、いちご狩りイベントなどでお客さまをお迎えいたします。
巨大いちごスポット ※画像は2024年の様子
服も靴も汚れない人気の“いちご狩り”イベントを今年も開催！
「梅田でいちご狩り」1月29日（水）→2月14日（金）
【前期】 1月29日(水)→2月6日(木) /【後期】 2月7日(金)→14日(金)
午前11時→午後1時、午後2時→4時、午後5時→7時
※2月14日(金)は午後4時まで。
参加費540円 ＜1パック5粒入り＞
※要予約 ※予約は「阪神オンラインストア」でのみ受付
阪神名物のいちご狩りイベントを今年は8階の「いちごテラス」に集約して開催。
ご予約いただいたお客さまには、ブランドいちご全6品種の中からお気に入りのいちごを選んで（狩って）いただきます。
前期と後期で2品種が入れ替わる、2度おいしいイベントをぜひご取材ください。
梅田でいちご狩り ※画像は2024年の様子
初登場！「阪神のバレンタイン」のいちごちゃん＆チョコちゃんLINEスタンプがもらえる！
「阪神のバレンタイン」でおなじみのいちごちゃん＆チョコちゃんが、なんとLINEスタンプに！阪神梅田本店内の二次元コードから、阪神百貨店ＬＩＮＥ公式アカウントを友だち追加することでダウンロード可能です。スタンプは全8種類。バレンタインの楽しみが拡がる試みにご注目ください！
〇配布日：１月１５日(水) ～ 2月１４日(金)
〇二次元コードの看板設置場：地下1階、1階、2階、7階、8階
※変更する可能性あり
このほか、各階から個性的で魅力的なバレンタインスイーツが登場いたします。
阪神梅田本店のそのほかのバレンタインリリース
（※商品によっては随時販売が終了するものもございます）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002208.000014431.html