-東金町小学校オープンデイで考える教師の魅力

葛飾区立東金町小学校(校長:河村 麻里)は、2025年2月26日(水)10:00-16:00 に学校公開「 Open Day」を開催いたします。

「教員不足」「教員の働き方改革」という言葉を耳にしたことがない方はいないかもしれません。そこで、本校でこの問題にできることはないか考え、「学校と教員、子どもたちの姿を魅せる!」ことをねらい、学校公開を開催することにしました。

開催概要(詳細はこちらからGoogleサイトをご確認ください。(https://sites.google.com/view/higashi-kanamachi-elementary/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%85%AC%E9%96%8B-226%E6%B0%B4))

学校と教員の魅力を伝える学校公開「Open Day」の概要

開催日時:2025年2月26日(水) 10:00-16:00

申込期間:~2025年2月24日(月)*

*定員に達した時点で締め切ります

URL:https://forms.gle/ifuix4k5tPv12fJ97

当日の参加方法:事前にフォームから申し込みの上、本校にお越しください**

**まずは本校のGoogleサイトを確認していただき、不明なことがあれば電話またはメールでご連絡ください。

参加費:無料

お問い合わせ:

TEL:03-3267-1411

MAIL:syougaltukou2020.01@gmail.com

「研究」と「教員の働き方改革」の両立を目指している東金町小学校

お申し込みはこちら! :https://forms.gle/U3RJDAAvW6hLjrkU8

本校では、ICTを活用した教育について2020年度より継続して「研究」をしています。それと同時に、継続して研究していくために、「教員の働き方改革」にも力をいれています。

【研究】学校情報化先進校に認定

本校は2022年度にパナソニック教育財団一般研究助成校、2022年度から2024年度までパナソニック教育財団特別研究助成校(https://www.pef.or.jp/school/grant/special-school/higashikanamachi/)に指定されています。その成果として、JAET(日本教育工学協会)より、2024年度学校情報化先進校(教科指導におけるICT活用)(https://jaet.jp/nintei/list/ex/)に認定されました。東京都の公立小学校としては、約10年ぶりに認定を受けました。

学校情報化先進校(教科指導におけるICT活用)に認定【働き方改革】教育委員会から取材

本校では、校務の情報化をはじめとした「働き方改革」に力を入れています。その成果として、東京都教育委員会から取材を受け、「東京都公立学校における働き方改革取組事例集(『学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム』別冊)」(https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/staff_workstyle_reform_school/about.html)に取り上げていただきました。さらに、日本教育工学会学会誌や第50回全日本教育工学研究協議会全国大会でその成果を報告しました。

開催の趣旨~The World Needs Great Teachers. Are You Ready?~

働き方改革のためにさまざまな取り組みに挑戦中

本学校公開は「教員の魅力を伝えたい!」「今の教育現場を学生の頃に見たら何か変わるかも?!」「(あわよくば)教員のなり手を少しでも増やしたい!」という先生たちの考えから、開催することとなりました。

The World Needs Great Teachers. Are You Ready?

Chat GPTに「先生になると人へキャッチーな呼びかけを考えて」とプロンプトを入力した際に出力されたフレーズの一つです。本当に世界、そして私たちは、みなさんのような素敵な先生たちを待っています。



本学校公開に参加したから必ず教師にならなければいけないというわけではありませんので、安心してください。「子どもたちが楽しんでいる姿」「ICTを活用した教育を受けている子どもたちの姿」「楽しんで指導している教師の姿」など見てもらえれば幸いです。

参加してくださるみなさんも楽しめるような授業、学校公開となるよう、本校の職員全員で楽しく取り組もうと思います。

教員採用試験の対策にも役立ったら嬉しいです。当日は先生たちと自由にお話できる時間も設けようと思っています。

みなさんとお会いできることを、本校の職員一同、楽しみにしています。

3~6校時の授業を公開!-「ICTを活用した授業」「先生も楽しむ授業」「3年生から6年生までの探究」

葛飾区立東金町小学校 校長 河村麻里2025年2月26日(水)「Open Day」の時間割3校時:「ICTを活用した授業」

本校はJAET(日本教育工学協会)より、2024年度学校情報化先進校(教科指導におけるICT活用)に認定されました。東京都の公立小学校としては、約10年ぶりに認定を受けました。

全ての学級で「教科指導におけるICT活用」の具体的な授業を行います。教員がどのような意図でICTを授業に取り入れ、児童がどのようにICTを活用しているか、見ていただきたいです。

教科指導におけるICT活用をしている授業4校時「先生も楽しむ授業」

先生も楽しめるように、先生が好きな教科で好きな内容で授業します。本校では、児童主体の楽しい授業をするためには、先生が楽しむことが大切だと考えています。

先生が楽しんで授業をしている姿を見ていただき、教師の魅力が伝われば幸いです。

児童が楽しむことに加え、先生が考え、工夫した授業を実践5・6校時:「各教科に準拠した探究」

本校では、児童が自ら課題を設定し、計画を立てて探究し、振り返り学んでいく「探究」に力を入れています。3・4年生は思考ツール「フィッシュボーン」とオクリンクプラスを、5・6年生はGoogleスライドと生成AIを活用することができるコニカミノルタのtomolinksを活用(https://tomolinks.konicaminolta.jp/casestudy/%e8%91%9b%e9%a3%be%e5%8c%ba%e7%ab%8b%e6%9d%b1%e9%87%91%e7%94%ba%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e6%a0%a1/)して取り組んでいます。

児童が主体的に情報活用能力を発揮している姿を見ていただければと思います。

先生も楽しむ協議会

生成AIやICTを活用して、主体的に探究する児童

詳細はまだ確定しておりませんが、みなさまが先生たちに質問することができる時間や先生たちの具体的な過ごし方を知ることができる時間を協議会で設けたいと思っています。ぜひご参加ください。

前回(2024年7月12日)実施したオープンデイの協議会の様子お問い合わせ

葛飾区立東金町小学校

担当:豊田・河村

〒125-0041

東京都葛飾区東金町1-33-1

(JR金町駅・京成金町駅より徒歩7分)(https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%80%81%E3%80%92125-0041+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%91%9B%E9%A3%BE%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E9%87%91%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@35.773783,139.87115,17z/data=!4m6!3m5!1s0x601885720b131635:0xc124564afdb8221a!8m2!3d35.7736243!4d139.8703628!16s%2Fg%2F11clr3q_6j?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDExNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

TEL:03-3267-1411

MAIL:syougaltukou2020.01@gmail.com

詳細はこちらから! :https://sites.google.com/view/higashi-kanamachi-elementary/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%85%AC%E9%96%8B-226%E6%B0%B4