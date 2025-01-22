【採用担当者向け】外国人採用で人手不足・採用難を解決！成功事例と採用ポイントを解説するセミナーを開催

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太 、以下：天職市場）は、2025年１月28日(火) 11:00よりオンラインセミナー『各業界で活用・雇用人数急拡大中！「海外人材」の採用強化成功セミナー』を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_20250128/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=250128

慢性的な人手不足や採用難の解決策として注目されている「外国人採用」。

本セミナーでは、特に人手不足が深刻な介護、外食、製造、食品製造をはじめ、幅広い分野で活用いただける情報を多数お届けします。

「特定技能」や「育成就労」に関する制度の詳細、採用時に確認すべきポイント、成功事例など、外国人採用を検討している企業様に役立つ情報を分かりやすく解説いたします。ぜひご参加ください。

■当日のプログラム

1）外国人採用の必要性 国内での外国人労働者の推移

2）「特定技能」「育成就労」の概要と法改正について

3）外国人採用におけるライフサポートの重要性

4）今後の見通し・採用成功事例

5）質疑応答

■開催概要

タイトル：各業界で活用・雇用人数急拡大中！「海外人材」の採用強化成功セミナー

開催日時：2025年１月28日(火) 11:00 ～ 12:00 ※10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催（ご自宅や職場で視聴可能）

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_20250128/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=250128(https://1049.co.jp/seminar/seminar_20250128/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=250128)

■主催企業

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。

会社名：株式会社天職市場

本社 ：東京都新宿区西新宿1丁目25番1号 新宿センタービル33F

代表者：春名 敬太

設立 ：2006年

資本金：5,000万

事業 ：ウェブサイト制作事業、採用支援システム運営事業、求人サイト tenichi(R)運営事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

グループ名：キャムコムグループ

本社 ：東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館16階

代表者 ：グループ代表 神保 紀秀

設立 ：2001年８月

売上高 ：1,265億円

資本金 ：４億円

従業員数 ：2,659人（派遣スタッフ除く）

主要拠点 ：全169拠点

※2024年３月末 グループ計

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