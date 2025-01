お買い物を楽しむサンリオのキャラクターをデザインしたショップのタグ風ケースや、並べて飾りたいアクリル製マグネットのカプセルトイ新商品が登場！全国のカプセルトイ自販機にて2025年1月中旬より順次発売

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ショップタグ風ケース」(全5種/1回400円・税込)と「サンリオキャラクターズ 窓からこんにちは!アクリルマグネット」(全10種/1回400円・税込)を2025年1月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。

■「サンリオキャラクターズ ショップタグ風ケース」(全5種)について

サンリオのキャラクターたちがそれぞれお買い物を楽しんでいる様子をデザインした、ショップの下げ札をモチーフにしたケースです。サンリオのキャラクターたちがお買い物をしているデザインがプリントされており、裏面のバーコードとゴム製のひもが、よりショップのタグらしさを演出しています。大人の遊びごころをくすぐる、身につけて持ち運びやすいオシャレなデザインのアイテムです。

■「サンリオキャラクターズ 窓からこんにちは!アクリルマグネット」(全10種)について

リボンや蝶ネクタイなどでおめかししたサンリオのキャラクターたちが、窓から顔を出してあいさつをしているデザインのアクリル製のマグネットです。アクリルはキャラクターと背景の窓部分の2層構造になっていて立体感があり、キャラクターが飛び出しているように見えるデザインです。並べて飾ると、キャラクターたちがメゾンの窓からあいさつしているように見えます。

■商品詳細

ハローキティリトルツインスターズマロンクリームポチャッコタキシードサム

商品名 :サンリオキャラクターズ ショップタグ風ケース(全5種)

発売日 :2025年1月中旬より順次

価格 :1回400円(税込)

対象年齢:15歳以上

サイズ :約W65×H105mm

素材 :PU・ゴム

取扱店舗:全国のカプセルトイ自販機コーナー

ハローキティシナモロールポムポムプリンポチャッコクロミけろけろけろっぴマイメロディハンギョドンタキシードサムバッドばつ丸

商品名 :サンリオキャラクターズ 窓からこんにちは!アクリルマグネット(全10種)

発売日 :2025年1月中旬より順次

価格 :1回400円(税込)

対象年齢:15歳以上

サイズ :約W35~45×H38~58×D6mm

素材 :アクリル樹脂・マグネット

取扱店舗:全国のカプセルトイ自販機コーナー

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184

