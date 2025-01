大ヒット映画を豪華声優吹替で！特集：3ヶ月連続！吹替王国　24時間スペシャル

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」(ディスカバリー・ジャパン株式会社)は、12月から「特集:3ヶ月連続!吹替王国」と題し、吹替映画を特集中!締めくくりとなる2月は、名作・大作や貴重な吹替まで幅広い日本語吹替映画を24時間連続で11作品お届けします。人気漫才師の西川のりおが主役に起用され、映画史に残る伝説の日本語吹替版として映画ファンの間で語られている『ビートルジュース【日本語吹替版】』や、ロバート・ダウニー・Jrの声を長年務めた藤原啓治の「シャーロック・ホームズ【日本語吹替版】」シリーズ2作品など、著名人から人気声優たちが勢ぞろいの吹替作品計11作品をぜひムービープラスでお楽しみください!

『ビートルジュース』(C) Warner Bros Entertainment Inc. All rights reserved.『シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム』(C) 2021 Warner Bros. Ent. All rights reserved.『ゴーストバスターズ/アフターライフ』(C) 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and BRON Creative USA, Corp. All Rights Reserved. "GHOSTBUSTERS" and "GHOST DESIGN" are trademarks of Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

~特集放送作品~

特集ページはこちら :https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1782■『ビートルジュース【日本語吹替版】』2/8(土) 9:00~ほか(C) Warner Bros Entertainment Inc. All rights reserved.

『バットマン』のティム・バートン監督×マイケル・キートン主演による霊界コメディ。

若い幽霊2人が彼らの家へ引っ越して来た変人一家を追い出そうと、人間を退治するバイオ・エクソシスト“ビートルジュース”を呼び出すが、彼は霊界一のトラブル・メーカーだった!

監督:ティム・バートン

出演:マイケル・キートン/アレック・ボールドウィン/ジーナ・デイビス

声の出演:西川のりお/安原義人/あべ静江

(1988年:アメリカ)

■『ゴーストバスターズ/アフターライフ【日本語吹替版】』2/8(土) 10:45~ほか(C) 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and BRON Creative USA, Corp. All Rights Reserved. "GHOSTBUSTERS" and "GHOST DESIGN" are trademarks of Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

封印を解かれたゴーストたちの復讐劇が始まる!1980年代を代表する大ヒット映画「ゴーストバスターズ」シリーズの続編。新世代の《ゴーストバスターズ》が緊急出動!

監督:ジェイソン・ライトマン

出演:マッケナ・グレイス/ポール・ラッド/フィン・ウルフハード/ローガン・キム

声の出演:上白石萌歌/木内秀信/梶裕貴/高山みなみ

(2021年:アメリカ)

■『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密【日本語吹替版】』

2/8(土) 13:30~ほか

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR.

J.K.ローリング原作の「ハリー・ポッター」新シリーズファンタジー大作第3弾。黒い魔法使いグリンデルバルドと戦うため、ニュートやダンブルドアがチームを結成する。

監督:デイビッド・イェーツ

出演:エディ・レッドメイン/ジュード・ロウ/マッツ・ミケルセン

声の出演:宮野真守/森川智之/井上和彦

(2022年:アメリカ)

■『グリマーマン【日本語吹替版】』2/8(土) 16:15~ほか(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

スティーヴン・セガール主演のサスペンス・アクション。元特殊工作員の刑事が、肉体を駆使して連続猟奇殺人事件に端を発した陰謀に挑む!

監督:ジョン・グレイ

出演:スティーヴン・セガール/キーネン・アイヴォリー・ウェイアンズ/ボブ・ガントン

声の出演:玄田哲章/江原正士/小川真司

(1996年:アメリカ)

■『シャーロック・ホームズ(2009年)【日本語吹替版】』 2/8(土) 18:30~ほか(C) 2009 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ロバート・ダウニー・Jr.&ジュード・ロウが名探偵と相棒に!ガイ・リッチー監督が、シャーロック・ホームズを新たな魅力で描くミステリー。

監督:ガイ・リッチー

出演:ロバート・ダウニー・Jr./ジュード・ロウ/レイチェル・マクアダムス

声の出演:藤原啓治/森川智之/佐古真弓

(2009年:アメリカ)

■『シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム【日本語吹替版】』

2/8(土) 20:56~ほか

(C) 2021 Warner Bros. Ent. All rights reserved.

ロバート・ダウニー・Jr.が名探偵に扮したミステリー・アクションの続編。ホームズとワトソンのコンビが天才犯罪者による陰謀に立ち向かう。

監督:ガイ・リッチー

出演:ロバート・ダウニー・Jr./ジュード・ロウ/ノオミ・ラパス

声の出演:藤原啓治/森川智之/東條加那子

(2011年:アメリカ)

■『レッド・ブロンクス【地上波吹替版】』2/8(土) 23:30~ほか(C) Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ジャッキー・チェン主演のポリス・アクション。休暇でニューヨークを訪れた香港の刑事が、ひょんなことから巨大組織の犯罪に巻き込まれる!

監督:スタンリー・トン

出演:ジャッキー・チェン/アニタ・ムイ/フランソワーズ・イップ

声の出演:石丸博也/本田貴子/弓場沙織

(1995年:香港)

■『親切なクムジャさん【日本語吹替版】』2/8(土) 25:10~ほか(C)2005 CJ Entertainment Inc & Moho Film. All rights reserved.

「お嬢さん」のパク・チャヌク監督による復讐ドラマ。「宮廷女官チャングムの誓い」のイ・ヨンエを主演に迎え、無実の罪で服役した女性の壮絶な復讐を描く。

監督:パク・チャヌク

出演:イ・ヨンエ/チェ・ミンシク/クォン・イェヨン/キム・シフ

声の出演:岡寛恵/磯部勉/菊地ゆうみ/石田彰

(2005年:韓国)

■『ダークナイト【日本語吹替版】』2/8(土) 27:15~ほか(C) Warner Bros. Entertainment Inc. BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics.

クリストファー・ノーラン監督の新「バットマン」シリーズ第2弾。ジョーカー役を怪演したヒース・レジャーが米アカデミー賞ほか多数の男優賞を受賞。

監督・脚本:クリストファー・ノーラン

出演:クリスチャン・ベール/ヒース・レジャー/マイケル・ケイン

声の出演:檀臣幸/藤原啓治/小川真司

(2008年:アメリカ)

■『ラスト・ボーイスカウト【地上波吹替版】』2/9(日) 6:00~ほか(C) 1991 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ブルース・ウィリス主演×トニー・スコット監督が贈る犯罪アクション。私立探偵がフットボール界に潜む巨大な陰謀に巻き込まれていく。

監督:トニー・スコット

出演:ブルース・ウィリス/デイモン・ウェイアンズ/チェルシー・フィールド

声の出演:磯部勉/江原正士/駒塚由衣

(1991年:アメリカ)

■『ミニミニ大作戦(2003年)【日本語吹替版】』2/9(日) 8:00~ほか(C) 2003 by PARAMOUNT PICTURES. All Rights Reserved.

強盗のプロたちがミニクーパーを駆り、金塊強奪に挑む犯罪映画。1969年の同名作のリメイク。

監督:F・ゲイリー・グレイ

出演:マーク・ウォールバーグ/シャーリーズ・セロン/エドワード・ノートン

声の出演:森川智之/岡寛恵/平田広明

(2003年:アメリカ)

