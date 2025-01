自宅用サウナ国内導入実績No.1のtotonoü、次世代の北欧産キャビンサウナ『Auroom Cala Glass v3.0』を発表

totonoü

自宅用サウナの国内導入実績No.1*のtotonou Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表:齋藤アレックス剛太、以下「totonoü(ととのう)」)は、北欧産キャビンサウナ製品をアップデートした新バージョンとして、『Auroom Cala Glass(オールーム カラ グラス) v3.0』及び 『Auroom Cala Mini(オールーム カラ ミニ) v2.0』を発表します。

新バージョンのキャビンサウナは、創業時より提携を続けてきた北欧のサウナ製造大手・Auroom社との共同開発により誕生した製品です。今回のアップデートを経て、より本格的な北欧サウナ体験を日本でお愉しみいただけるようになりました。

『Auroom Cala Glass v3.0』及び 『Auroom Cala Mini v2.0』は、本日2025年1月22日より販売開始します。totonoü公式ウェブサイト(https://totonou.co/)よりお問い合わせください。

*WEBサイト等で導入事例を公開しているサウナ販売事業者を対象に集計(2025年1月 自社調べ) / totonoüの導入実績一覧:https://totonou.co/pages/sauna-map

キャビンサウナ製品アップデートの背景

北欧・エストニアに拠点を置くtotonoüは、現地で得た知見や事例をもとに、北欧のような「サウナと共にある暮らし」を日本で実現すべく事業を展開してまいりました。

近年では、NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA BASE、神戸ポートピアホテル(いずれも『Auroom Cala Mini』)、富士山の見える全室個室サウナ付旅館「しずく」、藤森慎吾氏ご自宅(いずれも『Auroom Cala Glass』)など、多くのお客様にtotonoüの北欧産キャビンサウナ製品を導入いただいております。

NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA BASE (Photo by Yuka Ito(New color inc.), Kanta Nakamura(New color inc.))富士山の見える全室個室サウナ付旅館「しずく」

また、totonoüでは、代表をはじめ複数のメンバーがエストニアに在住していることを活かし、現地のサウナ工場を毎月訪問しているほか、施工チームやセールスチームなど、すべてのチームのメンバーが参加するエストニア出張を毎年実施しています。

これらの機会を通じて、totonoüは、Auroom社をはじめとするエストニアの提携先と関係を深め、製品のアップデートなどに関しても定期的な意見交換を重ねてきました。

昨年8月には、エストニアのAuroom社の工場において、Auroomの代表や製造責任者、そしてtotonoüの代表と各チームの責任者が一堂に会する形でのミーティングを実施。

totonoü側が日本で集めたお客様や施工現場からのフィードバックと、Auroom側が有するサウナに関する専門知識をすり合わせながら、キャビンサウナ製品のさらなる改善に向けて議論を尽くしました。

こうしたプロセスを経て、このたび、totonoüの主力商品であるキャビンサウナ製品『Auroom Cala Glass』及び『Auroom Cala Mini』について、メジャーアップデートを行う運びとなりました。

製品アップデートの概要

■三段ベンチ

サウナは天井に近い部分ほど温度が高くなることから、一般的に、ベンチから天井まで100~120cmという位置に最上段のベンチを配置するのが理想的とされています。

これまでも、こうした北欧のサウナ建築理論に基づいたサウナ製品を提供してまいりましたが、さらに上質なサウナ体験を実現することができないか、改めて日本人の体格に合わせる形で、天井からベンチまでの距離を設定。

また、日本人が上り下りしやすいよう、段差の高さにも考慮した結果、今回のアップデートにおいて『三段ベンチ』を採用することとなりました。

■新・給排気システム

“快適なサウナ体験“を定量的に検証するため、totonoüでは、既存のサウナについて、サーモグラフィーを用いて室内の温度分布を詳細に分析。

この分析結果をもとに、ストーブメーカー出身のエンジニアと議論を重ね、給排気口を更に増設した『新しい給排気システム』を開発しました。

このアップデートにより、サウナ浴時の体感温度をさらに向上させることに成功しました。

■電池いらずのLEDスイッチ

サウナ室のLEDライトを操作するリモコンについて、従来の電池式から、電池いらずの『キネティックシステム式(キネティックスイッチ)』に変更しました。

キネティックスイッチは自ら発電する無線型であるため、電源の配線も不要で、どこにでも設置することが可能です。

キネティックスイッチの採用により、電池交換の手間の削減や、紛失リスクの軽減を実現しました。

■気密性にこだわったドア

『Auroom Cala Glass』、 『Auroom Cala Mini』は、いずれも前面がガラス張りになっているスタイリッシュなデザインが特長です。

一般的に、熱を逃がしてしまうガラス素材はサウナ室において“天敵“とされていますが、ガラス面に耐熱強化ガラスを採用することで、熱を逃がさず、機能性とデザイン性の両立を実現しています。

今回、ガラスドアの開閉部をアップデート。気密性に一層こだわることで、デザイン性を損なわないまま、機能性をさらに高めることに成功しました。

新バージョンのキャビンサウナ、本日より販売開始

新バージョンのキャビンサウナ製品『Auroom Cala Glass v3.0』及び 『Auroom Cala Mini v2.0』は、本日2025年1月22日より販売開始します。totonoü公式ウェブサイト(https://totonou.co/)よりお問い合わせください。

totonoüは、今後もAuroom社をはじめとするエストニアの提携先との協議を重ねながら、家庭用・事業用両面のサウナ製品の輸入・販売事業を推進し、日本における「サウナと共にある暮らし」の実現を目指してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

■totonoü お問い合わせ窓口:https://totonou.co/pages/contact

■キャビンサウナ製品トップページ:https://totonou.co/collections/katei-private-sauna

■『Auroom Cala Glass』製品ページ:https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/private-cabin-sauna-cala-glass

■『Auroom Cala Mini』製品ページ:https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/auroom-cala-glass-mini

totonoüについて

totonoüは、「サウナと共にある暮らしを、日本で最速で実現する」をミッションに、北欧産サウナを販売するサウナスタートアップです。北欧・エストニアと日本を中心に「ととのえる」を専門とするメンバーたちが世界各国からフルリモートで勤務しています。現在は、家庭用・事業用の両面で、エストニア産サウナの輸入・販売・プロデュース・設計・施工を行っています。

totonoü公式HP:https://totonou.co/