【新刊】心華やぐ 比類なき 水彩画集『大菅恵子水彩画集』の発売です。
株式会社パレードパレードブックス新刊
『大菅恵子水彩画集』（大菅恵子・著）
著者略歴
書籍情報
出版社情報
母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。
『大菅恵子水彩画集』（大菅恵子・著）
大菅恵子が描く鮮やかで自由な水彩画
心の中で熱く燃える想いが表層化した 力強い世界がひろがっています
著者略歴
獨協大学フランス語学科中退。
研究所で絵画の基礎を学んだ後、独学。
書籍情報
『大菅恵子水彩画集』
著者：大菅恵子
出版社：パレード
発売日：2025年2月22日
ISBN：978-4-434-35110-5
仕様：A4判/上製/52ページ
価格：2,420円（2,200円＋税10％）
Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre03/978-4-434-35110-5.html
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4434351109
出版社情報
母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。
パレードブックス
URL：https://www.p-press.jp
TEL：0120-123455
Mail：paradebooks@parade.co.jp
パレードブックスの書籍紹介
URL：https://books.parade.co.jp
【会社概要】
商号：株式会社パレード
大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8
東京支社：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-10-7
代表取締役：原田直紀
設立：1987年10月20日
資本金：4000万円
事業内容：広告企画・アートディレクション、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』