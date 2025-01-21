『RevOpsとMOpsの違いを理解する～マーケティングと収益最適化の鍵』を無料公開
デジタルマーケティングのコンサルティングを行う株式会社パワー・インタラクティブ（大阪市中央区、代表取締役：岡本充智、https://www.powerweb.co.jp/ ）は、『RevOpsとMOpsの違いを理解する～マーケティングと収益最適化の鍵』を2025年1月21日に公開しました。
■資料概要
急速に変化する市場環境において、企業の持続的な成長を支えるには、データドリブンな意思決定と部門間の連携が不可欠です。
本資料では、全社的な収益成長を目指す「RevOps (Revenue Operations)」と、マーケティング活動の効率化を図る「MOps (Marketing Operations)」について、基本的な定義と役割の違いを分かりやすく解説します。
具体的な導入のヒントやチェックリストも収録し、貴社に適した戦略を選択する際の参考資料としてお役立ていただけます。
■『RevOpsとMOpsの違いを理解する～マーケティングと収益最適化の鍵』の特徴
・RevOpsとMOpsの違いをわかりやすく整理し、収益成長とマーケティング効率化を支える具体的なアプローチを解説
・データ統合、プロセス標準化、ツール導入など、実務に直結する導入のヒントを網羅
・導入チェックリストにより、スムーズな実践をサポート
■ダウンロードページ
https://www.powerweb.co.jp/knowledge/downloadlist/understanding-revops-and-mops/(https://www.powerweb.co.jp/knowledge/downloadlist/understanding-revops-and-mops/?utm_source=pr250121&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)
■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。特に、MA（マーケティングオートメーション）支援ではMarketo、SalesforceAccount Engagement、Hubspot、Brazeを中心に、これまでのべ300社を超える実績を有し、「マーケティングデータ基盤整備」「マーケティングオペレーション支援」「マーケティングアナリティクス支援」の３つの領域で事業を展開しています。
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