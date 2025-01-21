自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、自転車サドル(CTF WD GR303)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～1/27(月)23:59まで】

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GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年1月21日(火)～1/27(月)23:59まで


新商品の「自転車サドル(CTF WD GR303)」のXプレゼントキャンペーンを開催!





























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商品の詳細




商品名：GORIX 自転車サドル(CTF WD GR303)

販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/cftwdgr303/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/cftwdgr303


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDWFGYB3



販売価格：2,499円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


自転車サドル


サイズ


長さ246 x ウイング143mm


重量


294g


レール


スチールレール


仕様


ポリウレタンフォームパッド、耐衝撃性樹脂PPベース、PU黒レザートップ