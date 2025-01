“香港のスピルバーグ”ツイ・ハーク製作のSFXアクション『ロボフォース／鉄甲無敵マリア』テレビ初放送！4か月連続　香港シネマ大全アクション鍋Part2！

AXN株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、昨年10月より4か月連続の特集企画、香港シネマ大全の最終月は、最新作『ゴールドフィンガー 巨大金融詐欺事件』(配給:カルチュア・パブリッシャーズ)1月24日(金)の公開で香港を舞台にした映画が盛り上がる中、放送ではなかなか観ることができないマニアックな香港アクション作品を特集いたします。1月27日(月)~30日(木)の期間に“香港のスピルバーグ”ツイ・ハーク製作のSFXアクション『ロボフォース/鉄甲無敵マリア』テレビ初放送や、ジョン・ウー監督の初期を代表するバイオレンスアクションでトニー・レオン出演の『ワイルド・ブリット』を含む4作品中3作品をテレビ初放送でお届けいたします。

4か月連続 香港シネマ大全アクション鍋Part2!

1980年代の香港バブル経済時代を舞台に、トニー・レオンとアンディ・ラウが「インファナル・アフェア」シリーズ以来20年ぶりの競演を果たす『ゴールドフィンガー 巨大金融詐欺事件』が1月24日(金)に公開(配給:カルチュア・パブリッシャーズ)。世間の香港映画の高まりの中で、ザ・シネマでは普段なかなか観ることができない香港アクション作品を特集放送!

鋼鉄の美女が巨大ロボット兵器に立ち向かう!“香港のスピルバーグ”ツイ・ハーク製作のSFXアクション『ロボフォース/鉄甲無敵マリア』、香港映画が『姿三四郎』にオマージュを捧げる!鬼才ジョニー・トー監督が描く異色の青春アクション『柔道龍虎房【4Kリマスター版】』、死と隣り合わせの友情の行方は?ジョン・ウー監督の初期を代表するバイオレンスアクション『ワイルド・ブリット』、香港アクション映画界の最強タッグが実現!ドニー・イェンの達人技が冴え渡るポリスアクション『タイガー・コネクション【ニュー2Kリマスター版】』の4作品を1月27日(月)~30日(木)にお届けいたします!

《放送作品情報》

●『ロボフォース/鉄甲無敵マリア』 ★リマスター版TV初放送

放送日:1月27日(月)23:30~

鋼鉄の美女が巨大ロボット兵器に立ち向かう!

“香港のスピルバーグ”ツイ・ハーク製作のSFXアクション

<監督>デヴィッド・チャン

<製作>ツイ・ハーク

<出演>サリー・イップ、ジョニー・シャム、ツイ・ハーク、トニー・レオンほか

<あらすじ>

近未来のアジアのある都市。そこでは悪の組織“英雄党”が巨大ロボットを操って犯罪を繰り返していた。そんな中、組織を抜けたウイスキーは、ひょんなことから出会った警察の武器開発担当者カーリーと行動を共にすることに。一方、英雄党のボスは恋人マリアそっくりのアンドロイドを製造し、ウイスキーを抹殺するため送り込む。九死に一生を得たウイスキーたちはアンドロイドを改造して味方につけ、組織との戦いに挑む。

●『柔道龍虎房【4Kリマスター版】』 ★TV初放送

放送日:1月28日(火)23:15~

香港映画が『姿三四郎』にオマージュを捧げる!

鬼才ジョニー・トー監督が描く異色の青春アクション

<監督>ジョニー・トー

<出演>ルイス・クー、アーロン・クォック、チェリー・イン、レオン・カーフェイほか

<あらすじ>

かつてシト・ポウは将来を嘱望された柔道家だったが、今やクラブの雇われオーナー兼バンドマン。酒とギャンブルに溺れる自堕落な日々を送っていた。そんなある日、トニーという男が現れて柔道の勝負を挑むが、シト・ポウは真剣に向かい合おうとしない。さらに歌手の面接のためクラブを訪れた女性シウモンも加わり、3人は行動を共にしていく。そこへシト・ポウの現役時代のライバルがやって来て、トニーが相手を買って出る。

●『タイガー・コネクション【ニュー2Kリマスター版】』★TV初放送

放送日:1月30日(木)23:00~

香港アクション映画界の最強タッグが実現!

ドニー・イェンの達人技が冴え渡るポリスアクション

<監督>ユエン・ウーピン

<出演>ドニー・イェン、デヴィッド・ウー、ロザマンド・クワン、シンシア・カーンほか

<あらすじ>

ロスから大金を運んできたデビッドとケンにマネーロンダリングを依頼された弁護士ワイズは、金を強奪しようと企んで部下に襲わせる。その頃、家庭を顧みず離婚することになった元刑事ドラゴンが弁護士マンディの事務所を訪れていて、金の入ったカバンを持って逃亡するケンと遭遇する。マンディの車に逃げ込んだケンが追っ手に殺され、しかもカバンの中に金がなかったため、ドラゴンとマンディは事件に巻き込まれてしまう。

●『ワイルド・ブリット』

放送日:1月29日(水)23:30~

[R15+]死と隣り合わせの友情の行方は?

ジョン・ウー監督の初期を代表するバイオレンスアクション

<監督>ジョン・ウー

<出演>トニー・レオン、ジャッキー・チュン、ウェイス・リー、サイモン・ヤムほか

<あらすじ>

1967年の香港。スラム街で育ったベン、フランク、ポールの幼なじみ3人は、喧嘩に明け暮れる日々を送りながら、大きな世界に出ていく野望を抱いていた。そんなある日、ベンが対立するチンピラ一味のリーダーを殺してしまい、警察に追われる身となる。そこで3人は、密輸で大金が稼げるという噂を聞いてベトナムへ逃亡。しかし、戦火の混乱の中、3人は自分が生き延びることだけで精一杯となり、やがて離れ離れになってしまう。

