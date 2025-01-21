【1/28開催】ゴールドマンサックス・Bain & Company出身者が惚れ込んだドローンスタートアップの革新的な経営手法とは| リヴァンプ×エアロネクスト × ヤマトヒューマンキャピタル
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年1月28日(火) 20:00よりオンラインにて、株式会社リヴァンプと株式会社エアロネクストウェビナーとのキャリアウェビナー『ドローンスタートアップの革新的な経営手法とは』を開催いたします。
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/revaer_250128_1/?linkid=pr
ゴールドマンサックス、Bain & Company出身者が惚れ込んだドローンスタートアップの革新的な経営手法とは？？
株式会社リヴァンプ
株式会社エアロネクスト
とうじけいすけ
株式会社エアロネクスト
からおたいち
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/revaer_250128_1/?linkid=pr
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年1月28日(火) 20:00よりオンラインにて、株式会社リヴァンプと株式会社エアロネクストウェビナーとのキャリアウェビナー『ドローンスタートアップの革新的な経営手法とは』を開催いたします。
https://yamatohc.co.jp/dd/revaer_250128_1/?linkid=pr
次世代ドローン技術で注目を集める エアロネクスト と戦略立案から実行支援まで一貫して行い、新規事業創出を手掛けるプロフェッショナル集団 リヴァンプによる特別ウェビナーを開催します！
ゴールドマンサックス、Bain & Company出身者が惚れ込んだドローンスタートアップの革新的な経営手法とは？？
事業経営に挑戦したい投資銀行・コンサル出身の方必見の内容です。
セミナー概要
セミナー ：ドローンスタートアップの革新的な経営手法とは
会場 ：オンライン
日程 ：2025年1月28日(火) 20:00-21:00
参加費用 ：無料
締切 ：当日 12:00まで
主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
登壇者
株式会社リヴァンプ
取締役
執行役員CFO
おおやまたくや
大山 拓也 氏
株式会社エアロネクスト
代表取締役CEO
とうじけいすけ
田路 圭輔 氏
株式会社エアロネクスト
取締役
からおたいち
唐尾 太智 氏
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/revaer_250128_1/?linkid=pr