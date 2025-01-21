【1/28開催】ゴールドマンサックス・Bain & Company出身者が惚れ込んだドローンスタートアップの革新的な経営手法とは| リヴァンプ×エアロネクスト × ヤマトヒューマンキャピタル

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ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年1月28日(火) 20:00よりオンラインにて、株式会社リヴァンプと株式会社エアロネクストウェビナーとのキャリアウェビナー『ドローンスタートアップの革新的な経営手法とは』を開催いたします。

詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/revaer_250128_1/?linkid=pr


次世代ドローン技術で注目を集める エアロネクスト と戦略立案から実行支援まで一貫して行い、新規事業創出を手掛けるプロフェッショナル集団 リヴァンプによる特別ウェビナーを開催します！


ゴールドマンサックス、Bain & Company出身者が惚れ込んだドローンスタートアップの革新的な経営手法とは？？
事業経営に挑戦したい投資銀行・コンサル出身の方必見の内容です。



セミナー概要


セミナー　：ドローンスタートアップの革新的な経営手法とは


会場　　　：オンライン


日程　　　：2025年1月28日(火) 20:00-21:00


参加費用　：無料


締切　　　：当日　12:00まで


主催　　　：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社



登壇者


株式会社リヴァンプ
取締役
執行役員CFO


おおやまたくや


大山 拓也 氏



株式会社エアロネクスト
代表取締役CEO


とうじけいすけ
田路 圭輔 氏



株式会社エアロネクスト
取締役　


からおたいち
唐尾 太智 氏



詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/revaer_250128_1/?linkid=pr