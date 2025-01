LAPONEグループ所属アーティスト5組が作り出す″LAPOSTAの裏側″に潜入!?『LAPOSTA 2025　ーBehind the sceneー』を2月27日(木)よりLeminoで独占配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、映像配信サービス「Lemino(R)」において、特別番組『LAPOSTA 2025 ーBehind the sceneー』を2月27日(木)より独占配信※1開始することを発表いたします。

2025年1月27日(月)~2月2日(日)の1週間、東京ドームとその他周辺施設を舞台に開催する、LAPONEグループ所属アーティスト5組の合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』(読み:ラポスタニーゼロニーゴーサポーテッドバイドコモ)。過去最大規模で“LAPOSTAならでは”のさまざまな公演・企画が盛りだくさんとなっており、 多くのファンが注目しています。

昨日発表された、DXTEEN、ME:I、IS:SUEによる『FAN MEETING in LAPOSTA 2025』のLemino独占生配信および見逃し配信、そしてJO1、INIのメンバーが個人プロデュースするソロステージ『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』の後日Leminoでのペイパービュー(PPV)配信の決定に加え、このたび、特別番組『LAPOSTA 2025 ーBehind the sceneー』を2月27日(木)より独占配信することを発表するとともに、番組内容を初公開いたします。

本番組では、LAPONEグループ所属アーティスト5組が作り出すエンタメ空間『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』の"裏側"に吉本芸人が潜入!LAPOSTAリハーサル中のグループの楽屋を訪ね、メンバーたちとその時ならではのトークをお届けし、普段見ることができない舞台裏の様子を一挙大公開します。ぜひお見逃しなくご覧ください。

【『LAPOSTA 2025 ーBehind the sceneー』配信概要】

■番組名:LAPOSTA 2025 ーBehind the sceneー

■配信日時:

#1:2月27日(木) 19:00~

#2:3月6日(木) 19:00~

■配信形態:Leminoプレミアム(月額990円※2)にて配信

■出演者:JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE、かみちぃ(ジェラードン)、池田直人、ジャンボたかお(レインボー)

視聴ページはこちら :https://bit.ly/3WjWjs1LAPONE×Lemino 特設サイト :https://bit.ly/3PBJRjy

【「LAPONE×Lemino」 配信ラインナップ】※一部抜粋

Leminoでは、「LAPONE」ジャンル(https://lemino.docomo.ne.jp/search/subgenre/2-1-114)を開設中!Leminoでしか見られない作品が多数配信中です。ぜひご覧ください。

■『JO1 Vacation レッツゴー・ハワイ!』

・配信形態:Leminoプレミアム(月額990円)にて配信中

(ダイジェストは広告付き無料配信)

・視聴URL:https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDI1NzY=?pit_git_type=SERIES

■『おかわり!INITIME MUSIC』

・配信形態:Leminoプレミアム(月額990円)にて配信中

(ダイジェストは広告付き無料配信)

・視聴URL:https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDI4YTg=?pit_git_type=SERIES

■『目指せ!日本一 DXTEEN青春リアリティーンショー』

・配信形態:Leminoプレミアム(月額990円)にて配信中

(ダイジェストは広告付き無料配信)

・視聴URL:https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDI1N2Q=?pit_git_type=SERIES

■『ME:INTERN!』

・配信形態:Leminoプレミアム(月額990円)にて配信中

(ダイジェストは広告付き無料配信)

・視聴URL:https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDI1OWM=?pit_git_type=SERIES

■『IS:SUE A SMALL WORLD』

・配信形態:Leminoプレミアム(月額990円)にて配信中

(ダイジェストは広告付き無料配信)

・視聴URL:https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJhYjY=?pit_git_type=SERIES

■『PRODUCE 101 JAPAN SEASON1』

視聴ページ:https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDBiMDg=?pit_git_type=SERIES

■『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』

視聴ページ:https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDBiMDk=?pit_git_type=SERIES

■『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』

視聴ページ:https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDBjZTM=?pit_git_type=SERIES

【Lemino概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino(レミノ)」公式

サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/@Lemino_official

X(@Lemino_official):https://x.com/Lemino_official

Instagram:https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok:https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※2「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※3 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。