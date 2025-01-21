ÈÎÇäÍÑÉÔÆ°»º¡ØVORT¸ÞÈ¿ÅÄII¡Ê²¾¾Î¡Ë¡Ù¤ò¼èÆÀ
Press Release¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
2025Ç¯1·î21Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹
¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹(R)¡×¤ò¼ç¼´¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO µÜÂô Ê¸É§¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡ÖVORT¸ÞÈ¿ÅÄII¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¿·¤¿¤ÊÅÔ»ÔµòÅÀ¤ØµÞ·ã¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¸ÞÈ¿ÅÄ¥¨¥ê¥¢
¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¡¢ÈË²Ú³¹¡¢¹âµé½»Âð³¹¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×¤Ê´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ë¹ñÆ»1¹æ¡¢Âè°ìµþÉÍ¡Ê¹ñÆ»15¹æ¡Ë¡¢¼óÅÔ¹âÂ®2¹æÌÜ¹õÀþ¤Ê¤É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÍÆ°×¤Ê¤Û¤«¡¢¿·´´Àþ¤Î¼çÍ×±Ø¤Ç¤¢¤ëÉÊÀî±Ø¤Þ¤Ç2±Ø¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î¸ÞÈ¿ÅÄ¤ÏIT·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡Ö¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ð¥ìー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IT·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î½¸ÀÑÃÏ¤È¤·¤Æ¥¤¥áー¥¸¤µ¤ì¤ë½ÂÃ«¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄÂÎÁ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢´±Ì±¤Ë¤è¤ë½¼¼Â¤·¤¿»Ù±ç»Üºö¡¢¤½¤·¤ÆÁ°½Ò¤Î¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤¬¡¢µ¯¶È²È¤¿¤Á¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÞÈ¿ÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Î»ö¶È½ê¿ô¡¦½¾¶È°÷¿ô¡¦À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÂÃ«¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ËÂ³¤¯¡¢¿¦½»¶áÀÜ¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¤¿¤ÊIT¤Î³¹¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖVORT¸ÞÈ¿ÅÄII¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¡§³°´Ñ¡Ê¢¨2024Ç¯12·î»£±Æ¡Ë
¢£Ê£¿ôÏ©ÀþÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³°´Ñ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë
ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¢¤ëÃÓ¾åÀþ¡ÖÂçºê¹¾®Ï©¡×±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ2Ê¬¡¢JR³ÆÀþ¡Ö¸ÞÈ¿ÅÄ¡×±Ø¡¦¡ÖÂçºê¡×±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ7Ê¬¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôÏ©Àþ¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¸òÄÌÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤Êª·ï¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»³¼êÄÌ¤ê¡Ê´Ä¾õÏ»¹æÀþ¡Ë±è¤¤¤ËÎ©ÃÏ¤·¡¢¼þÊÕ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦Âç³Ø¤ä·Ù»¡½ð¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤¬ÊÂ¤Ö¤Ë¤®¤ï¤¤¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¡ÖÂçºê¹¾®Ï©¡×±Ø¤«¤é¤Î»ëÇ§À¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤ÎËÜÊª·ï¤Ï¡¢2023Ç¯7·î½×¹©¤ÎÃÏ¾å8³¬·ú¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£ÍÑÅÓ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»öÌ³½ê¡¦¥µー¥Ó¥¹Å¹ÊÞ¡¦ÊªÈÎ¡¦°û¿©¡Ê1³¬¤Î¤ß¡¦½Å°û¿©ÉÔ²Ä¡Ë¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ï¡¢IT´ØÏ¢´ë¶È¤Î¤Û¤«¡¢À¸³è¤Ëº¬º¹¤·¤¿ÊªÈÎ¡¦¥µー¥Ó¥¹Å¹ÊÞ¤¬Â¿¤¯¡¢ÉÔÆ°»º¡¦ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤ÎÍèÅ¹·¿»öÌ³½ê¡¢À°ÂÎ¡¦¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡¦ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¡¦ÈþÍÆ¼¼¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹Å¹ÊÞ¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖVORT¸ÞÈ¿ÅÄII¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¡§1³¬Å¹ÊÞ¥Õ¥í¥¢¡Ê¢¨2024Ç¯12·î»£±Æ¡Ë
ËÜÊª·ï¤Î³Æ¥Õ¥í¥¢¤Ï¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡öÊª·ï³µÍ×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÎ»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVORT(R)¡× ¢¡
VORT¥·¥êー¥º¤È¤Ï¡¢¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤Î¹â¤¤¼ý±×À¡¦Î®Æ°À¤òºÇ¤â¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Êª·ï²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÅö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ä´ÉÍý¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¡¢·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿½¼¼Â¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
1999Ç¯¡¢µÜÂô Ê¸É§¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó¡¡CEO¡Ë¤Ë¤è¤ê´ë¶ÈºâÌ³¤Î¿·¤·¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£
¡Ö·Ð±Ä¤Ë¿·¾ï¼±¤ò¤â¤¿¤é¤·ÉÙ¤ÎºÆÊ¬ÇÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³Êº¹¤Î³ÈÂç¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÊ¬ÃÇ¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ÅìµþÅÔ¿´Éô¤òÃæ¿´¤ËÂçºå¤äÊ¡²¬¤Ê¤ÉÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Î¾¦¶ÈÃÏ¤Ë¤¢¤ëÃæµ¬ÌÏ¥Ó¥ë¤ò¥Õ¥í¥¢¤´¤È¤ËÊ¬¾ù¤¹¤ë¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎÌäÂê²ò·è¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÉÔÆ°»ºÀïÎ¬¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢ËÜ¶È¤ËÏ¢Æ°¤·¤Ê¤¤¼ý±×¤ÈÎ®Æ°À¤Î¹â¤¤ÇäµÑ²ÄÇ½»ñ»º¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¡¦»ö¶È·ÑÂ³À¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¿ô654Ì¾(2024Ç¯3·î31Æü»þÅÀ)¡¢ÅìµþËÜ¼Ò¡¢»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢¿·³ã¡¢¶âÂô¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢¼¯»ùÅç¤Ë»ÙÅ¹¤òÃÖ¤¯¡£2024Ç¯3·î´ü¡¢Çä¾å¹â819²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×86²¯±ß¡¢ÊÝÍÊª·ï¡ÊÄÂÂßÍÑÉÔÆ°»º¡Ë¶â³Û655²¯±ß¡£
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È°ìÍ÷¡§https://lit.link/Vortexinc
¢¨¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¡¢¡ÖVORT¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£