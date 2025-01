（最新）2025年1月発表　韓国に本社を構えるCREATIPが韓国現地の消費者を対象にSNSおよびWebメディアに関するインバウンド調査を実施し、インバウンド施策をより強固に

株式会社CREATIP

■調査結果

訪日観光情報取得メディアトップはInstagramおよびNAVER、商品情報 認知メディアトップにはYouTube、次いでInstagram、商品情報共有メディアトップはKaKaoTalk、次いでInstagram、購入商品の情報共有は約7割という結果を得ました。

■調査背景

訪日韓国人は、2024年は約800万人(約70万人/月)を超える見込みで、第2位の訪日中国人とは100万人以上(2024年累計)の差があります。国際線2024年冬ダイヤでは、コロナ前比で韓国は+66%で最も高い伸長率となっております。

【質問項目(選択式)※複数回答可】

質問1. 訪日経験 ※YES/NO形式にて回答

質問2. 訪日時・訪日検討時における観光情報を収集するメディアはどれか?

質問3. 訪日時・訪日検討時における商品情報を収集するメディアはどれか?

質問4. 商品を知るきっかけとなるメディアはどれか?

質問5. 商品を検索・比較検討などの詳細情報を取得するメディアはどれか?

質問6. 商品購入時に、あなたは商品情報を共有しますか? ※YES/NO形式にて回答

質問7. (商品情報共有者のみ)商品を共有する際のメディアはどれか?

※有効回答数:119名

※実施日:2024年12月20日~25日

※対象年齢:10代~50代 ※回答者:20代~40代が9割超

調査結果を一部公開いたします。公開された調査結果やデータにつきましては株式会社CREATIP・ENJOY JAPAN(https://enjoy-japan.jp/)の共同調査データである旨、明記願います。その他の質問項目の結果については、お問合せ先までご連絡ください。

■(公開)調査内容1 ~訪日時・訪日検討時観光情報取得メディア~

N=119

訪日時・訪日検討時における観光情報を収集するメディアはどれか?※複数回答可

第1位 NAVER、Instagram 第2位 YouTube

■(公開)調査内容2 ~商品情報 認知メディア~

N=119

商品を知るきっかけとなるメディアはどれか? ※複数回答可

第1位 YouTube 第 2位 Instagram

■(公開)調査内容3 ~商品情報共有メディア~

N=82

(商品情報共有者のみ)商品を共有する際のメディアはどれか?※複数回答可

第1位:Kakao Talk、第2位:Instagram

これらの情報をもとに、訪日外国人の国別ランキングのトップを誇る韓国人への各社のインバウンド対策における、戦略から企画や運用まで一気通貫したマーケティングソリューションの提供を強化して参ります。

※調査結果をご入用の際には、以下のお問合せ先までご連絡ください。

