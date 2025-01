WHAT MUSEUM、2025年2月6日（木）19：00よりトークイベント「アートテラー・とに～と過ごすアートアワー」をライブ配信

寺田倉庫株式会社

寺田倉庫株式会社(東京都品川区 代表取締役社長:寺田航平)が運営する現代アートのコレクターズミュージアム「WHAT MUSEUM(ワットミュージアム)」は、現在開催中のT2 Collection「Collecting? Connecting?」展の関連イベントとして、トークイベント「アートテラー・とに~と過ごすアートアワー」を2025年2月6日(木)19:00よりYouTubeにてライブ配信します。

WHAT MUSEUMは、寺田倉庫が作家やコレクターからお預かりしている貴重なアート作品を中心に公開する芸術文化発信施設です。作家の思いはもちろん、作品を収集するコレクターのこだわりを大切な作品とともに展示し、アートとの出会いの場を創出しています。現在開催中のT2 Collection「Collecting? Connecting?」展では、株式会社ブレインパッドの共同創業者であり、ビッグデータ・AI領域で活躍する高橋隆史氏の現代アートのコレクションを紹介します。コレクターとして歩み始めて最初に購入したベルナール・フリズの作品をはじめ、宮島達男、名和晃平、和田礼治郎など、近年惹かれているコンセプチュアルな作品を中心に36点を展示しています。

独自の切り口で美術の世界をわかりやすく、楽しく紹介するアートテラー・とに~氏が、展覧会の魅力を解説するトークイベントをライブ配信でお届けします。シリーズ第3弾となる今回は、本展の出展コレクターである高橋隆史氏とフリーアナウンサーの赤江珠緒氏をゲストに迎え、本展の企画担当者も交えた対談を実施します。展覧会の見どころや作品にまつわるエピソード、現代アートをコレクションする楽しさについて、さまざまな視点から語り合います。本イベントを通して、T2 Collection「Collecting? Connecting?」展の魅力を掘り下げ、新たな視点からアートを楽しむ機会を提供します。

【開催概要】

タイトル:「アートテラー・とに~と過ごすアートアワー」

日時:2025年2月6日(木)19:00~19:45(予定)

登壇者:アートテラー・とに~、高橋隆史、赤江珠緒、近藤あや(展覧会 企画担当)※敬称略

視聴方法:WHAT MUSEUM 公式YouTubeチャンネルより生配信

配信URL:https://www.youtube.com/live/70G3sdJv4vA

料金:無料

主催:WHAT MUSEUM

公式サイト:https://what.warehouseofart.org/events/t2collection_event1

【アートテラー・とに~氏について】

1983年生まれ。千葉大学法経学部法学科卒。元吉本興業のお笑い芸人。芸人活動の傍ら趣味で書き続けていたアートブログが人気となり、独自の切り口で美術の世界をわかりやすく、かつ楽しく紹介する「アートテラー」に転向。現在は、美術館での講演やアートツアーの企画運営をはじめ、雑誌連載、ラジオやテレビへの出演など幅広く活動している。著書に『名画たちのホンネ』(三笠書房)、『東京のレトロ美術館』(エクスナレッジ)など。

【赤江珠緒(あかえ たまお)氏について】

1975年1月9日生まれ。兵庫県出身。

1997年朝日放送に入社し、スポーツ、バラエティ、情報番組など、アナウンサーとして活躍。2007年に同局を退社。

主な出演作は、テレビ朝日「スーパーモーニング」、TBSラジオ「赤江珠緒 たまむすび」など、代表作多数。

現在も人気番組に出演するなど、幅広く活躍中。

好きなことは、温泉巡り、神社巡り、本、虫(乾き系)など。

【高橋隆史(たかはし たかふみ)氏について】

株式会社ブレインパッド共同創業者/取締役会長、一般社団法人データサイエンティスト協会代表理事

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程の修了後、外資系コンピューター会社を経て、2000年より起業家に。ビッグデータ及びAI活用を推進するブレインパッドは2社目の起業にあたる。

以来、日本におけるデータ活用の促進のために、様々な活動を展開。

現代アートの購入は、友人の誘いで2018年から開始し、多くの喜びを得る。現在はその楽しさを広げ若いコレクターを増やすために、起業家の集まりであるEOにおいて現代アート同好会を発起して幹事を務める。その他、アート業界のジェンダー不平等を解消に取り組む米国National Museum of Women in the Arts (NMWA) の日本支部の委員など、現代アート業界における様々な課題解消のための活動にも積極的に参加している。

【T2 Collection「Collecting? Connecting?」展について】

T2 Collection(ティーツーコレクション)は、株式会社ブレインパッドの共同創業者であり、ビッグデータ・AI領域で活躍する高橋隆史氏が、約6年前から収集してきた現代アートのコレクションです。本展では、高橋氏がコレクターとして歩みはじめて最初に購入したベルナール・フリズの作品をはじめ、宮島達男、名和晃平、和田礼治郎など、近年惹かれているコンセプチュアルな作品を中心に36点を紹介します。

公式サイト:https://what.warehouseofart.org/exhibitions/t2-collection

【出展作家のインタビュー映像を公開】

WHAT MUSEUM公式YouTubeチャンネルでは、「WHAT ARTIST INTERVIEW」と題して展覧会に出展する作家のインタビュー映像を公開しています。本展覧会に関するインタビューは会期中に順次配信する予定です。

公式YouTube:https://www.youtube.com/c/WHATMUSEUM

【WHAT MUSEUMについて】 https://what.warehouseofart.org

2020年12月、東京・天王洲にオープンした「WHAT MUSEUM」。寺田倉庫が作家やコレクターからお預かりしている貴重なアート作品を中心に公開する芸術文化発信施設です。倉庫会社としての美術施設はどう在るべきかを模索し、たどり着いたのは「倉庫を開放、普段見られないアートを覗き見する」というユニークなコンセプトでした。作家の思いはもちろん、作品を収集するコレクターのこだわりを大切な作品とともに展示。アートとの出会いの場を創出します。倉庫内で静かに光を放つ文化的価値を暗示した、WHAT(WAREHOUSE OF ART TERRADA)の名のもとに展示されるのは、平面や立体のアート作品をはじめ、建築模型、写真、映像、文学、インスタレーションの数々。これらの多様な芸術文化を、倉庫会社ならではの美術館のかたちとして、新たな切り口で企画・展示を行っています。

【寺田倉庫について】

社名:寺田倉庫株式会社(Warehouse TERRADA)

代表者:代表取締役社長 寺田航平

所在地:〒140-0002 東京都品川区東品川2-6-10

設立:1950年10月

URL:https://www.terrada.co.jp

【本イベントに関するお問い合わせ先】

寺田倉庫 WHAT MUSEUMチーム E-MAIL:info.what@terrada.co.jp