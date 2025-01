シングルモルト・スコッチウイスキー「グレンファークラス」は、「グレンファークラス 105 カスクストレングス 16年」を数量限定で発売し、2025年1月29日(水)より順次出荷致します。

ミリオン商事株式会社

ミリオン商事株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役社長:本間俊哉)が展開するシングルモルト・スコッチウイスキー「グレンファークラス」は、『グレンファークラス 105 カスクストレングス 16年』を数量限定で発売し、2025年1月29日(水)より順次出荷致します。

【商品概要】

商品名:グレンファークラス105 カスクストレングス 16年

容量:700ml

アルコール度数:60%

希望小売価格:33,000円(税別)/36,300円(税込)

生産本数:5,280本(日本での展開本数:360本)

熟成樽:オロロソシェリー樽100%

発売時期:2025年1月29日(水)より順次出荷

【商品特徴】

グレンファークラスを代表する銘柄の一つ、「グレンファークラス105 カスクストレングス」。今では一般的になったカスクストレングス(無加水)スタイルも、グレンファークラス105が業界初と言われています。なお、商品名の“105”は、英国の慣習的なアルコール度数の表記法(British Proof)に由来し、105ブリティッシュ・プルーフは、アルコール度数60%に相当します。

度数の異なる様々な樽出し原酒をマスター・ディスティラーが熟練の技で巧みに掛け合わせることにより、無加水でアルコール度数を60%に調整しながら、グレンファークラス105らしい味わいを生み出しています。

今回の限定リリースでは、通常よりもかなり長く熟成させた、貴重な16年熟成原酒を厳選しボトリング。105らしいパワフルで濃厚な味わいと、長期熟成による円熟した深いコク、リッチで長い余韻をお愉しみ頂けます。

【テイスティングノート】

<色合い>

輝きのある赤銅色

<香り>

とろけるようなバタースコッチやバニラエッセンス。次第にはっきりと力強いスパイスの香り。

<味わい>

煮詰めたベリーやドライフルーツ、浅煎りアーモンドが入ったバタートフィー。さまざまな種類の濃厚な甘味と、ほのかな香ばしさが複雑に絡み合う深い味わい。

<余韻>

穏やかで心地よいシェリーや魅力的なダークチョコレート。滑らかでとても長い余韻。

香りからもはっきりと感じ取れる高い凝縮感。オロロソシェリー樽の濃厚な甘味とスパイシーさに負けない、グレンファークラスらしい直火焚き蒸留のリッチで肉厚な酒質。アルコール度数60%とは思えないほど柔らかいアタックから蠱惑的な余韻への味わいのストーリーをお愉しみください。

【グレンファークラスについて】

ゲール語で「緑の草の生い茂る谷間」を意味するグレンファークラスは、スコットランド・ハイランド地方スペイサイドで1836年に創業しました。スコットランドの蒸留所の半数以上が集結しているこの地は、清涼な空気と良水に恵まれ、大麦の主産地であり、また燃料となるピートも豊富に産出する、ウイスキー造りに最適な土地です。 1865年にグラント家が蒸留所を購入して以来、5世代にわたり家族経営を続けるとともに、伝統的なスペイサイドスタイルによるウイスキー造りにこだわりつづける、現在では数少ない蒸留所です。時代に左右されない信頼の味わいは、世界中のウイスキー愛好家を魅了し続けています。

グレンファークラスは、世界で最も権威のあるウイスキー賞のひとつ“アイコンズ・オブ・ウイスキー スコットランド”にて、2020・2023年度「Distiller of the year」を受賞しました。なお、2020年度はディスティラリー・マネージャーのカラム・フレーザー氏が「Distillery Manager of the year」も受賞しています。

◆最高峰の湧水とノンピートモルト

グレンファークラスの仕込み水は、蒸留所の背後に聳え立つスペイサイド最高峰のベンリネス山から湧き出る清廉な湧き水です。山の中腹に独自の水源を持っており、良質な湧き水を安定して調達しています。 また原料となるモルトは、ピートを一切焚かないノンピートモルトを使用しています。

◆直⽕焚き蒸留

一貫してこだわるのが、今では⾮常に珍しくなったガスバーナーによる直⽕焚き蒸留です。かつて、より効率的で経済的な間接加熱も実験しましたが、それではグレンファークラスの個性が出せないと結論付け、昔ながらの直⽕焚き蒸留を続けています。現在、スペイサイド最大級、3対6基のボール型直⽕焚き蒸留器が稼働しています。

◆シェリー樽熟成

直⽕焚き蒸留と並んで強いこだわりを持つのが、オロロソシェリー樽での熟成です。シェリー樽は高価ですが、フィニッシュのみの使用は一切行わず、一貫してシェリー樽を使用しています。

濃厚な1stフィルからライトな4thフィルまでの原酒を巧みに使い分け、シェリー樽シングルモルトのさまざまな魅力を表現しています。

◆ダンネージ式熟成庫

熟成庫のスタイルも100年以上前から変わりません。約10万樽のストックは、蒸留所に併設された背の低いダンネージ式熟成庫で熟成されています。40を数える熟成庫のサイズはまちまちですが、共通しているのは最大3段までしか樽を積まないこと。ベンリネス山から吹き降ろす風の影響もあり、天使の分け前は⾮常に少なく、ゆっくりと熟成が進みます。グレンファークラスの個性の源は、熟成環境への変わらないこだわりにもあります。

ミリオン商事株式会社について

輸入洋酒の専門商社として70年以上の歴史があります。

設立以来、⾸都圏の主要ホテルや全国の百貨店を中心に洋酒を提供し成長してきました。



Webサイト:https://milliontd.co.jp/glenfarclas/

お問合せ:https://milliontd.co.jp/contact/

直販サイト(ミリオンセラー):https://www.milliontd.com/c/category/whisky/glc105-16yo

Facebook:https://www.facebook.com/glenfarclasjapan

Twitter:https://twitter.com/million_td_